Коррективы к Конституции

Срок полномочий Верховной Рады Украины, Президента и местной власти, продлен. Такое решение на прошлой неделе приняла Верховная Рада, внесши соответствующие изменения в Конституцию Украины. О последствиях этих изменений в Основном Законе страны «Главреду» рассказали директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук и заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Сергей Янишевский.

Недемократичные изменения

Изменения к Конституции, за которые проголосовала Верховная Рада, увеличив на год срок полномочий парламента, Президента и местной власти, являются недемократичными. Об этом заявил заместитель главы Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

«По своей природе изменения, внесенные в Конституцию Украины, имеют недемократический характер, поскольку ухудшают связь между обществом, то есть избирателями, и парламентом. Чем больше каденция парламента, тем тоньше эта связь. В конце своей каденции депутаты, обычно, плохо чувствуют, чем живет общество и что ему нужно», – отметил правовед.

По его мнению, это решение можно было бы считать честным, если бы Верховная Рада увеличила срок полномочий народных депутатов новоизбранного парламента, а не нынешнего.

Однако Виктор Тимощук заметил, что этот шаг Верховной Рады имеет «оправдание и смягчающие обстоятельства». «Когда этот парламент избирался, действующая на тот момент редакция Конституции предполагала пятилетний срок его полномочий», – объяснил эксперт.

Кроме того, Тимощук отметил, что было бы правильно, если бы представители оппозиции обжаловали это решение в Конституционном суде. При этом он отметил: «Хотя перспективы рассмотрения этого дела в Конституционном суде – очевидны».

Определенность в политическом процесссе

Решение Верховной Рады о внесении изменений в Конституцию имеет позитивное значение, поскольку внесло определенность в политический процесс, в частности, установило сроки полномочий высших органов власти и даты очередных выборов, считает директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко. «Это не был выбор между оптимальным и неоптимальным, между хорошим и плохим. Это было решение по принципу выбора меньшего зла – или наличие этого решения и определенность, или отсутствие этого решения и неопределенность», – отметил политолог.

Благодаря этому шагу, по мнению эксперта, заполнился правовой вакуум, возникший при возвращении к Конституции 1996 года и непринятии решения о выборах в марте 2011 года.

К позитивным итогам решения Верховной Рады Юрий Якименко отнес установление равного срока полномочий местных советов и их председателей. «Отныне председатели местных советов и сами советы избираются на один срок – на пять лет. Это вносит большую упорядоченность в систему местного самоуправления: теперь не будет таких ситуаций, когда в последний год полномочий совета прекращены полномочия его председателя и придется избирать нового председателя на год», – объяснил политолог.

Кроме того, Якименко отметил, что есть основания для обращения в Конституционный суд, поскольку произошло голосование чужими карточками при принятии решения о внесении изменений в Конституцию. «Но мы живем в этих реалиях постоянно, в парламенте это происходит постоянно. И такие прецеденты никогда не становились предметом рассмотрения в суде, а если и становились, то заканчивались ничем. Так вышло и на этот раз, однако вряд ли от этого парламента можно было ожидать чего-то другого», – считает эксперт.

«Сладкая конфетка» для парламента

Самым худшим следствием внесения изменений в Конституцию, принятых на этой неделе Верховной Радой, может стать совпадение дат парламентских и местных выборов. А это может произойти в случае внеочередных выборов в Верховную Раду, считает заместитель главы Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

«Теперь установлено, что все выборы происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Если у нас снова будут досрочные выборы в Верховную Раду, то есть угроза совпадения дат парламентских и местных выборов, а развести их будет невозможно, поскольку отныне это конституционная регуляция», – отметил правовед.

Кроме того, Тимощук отметил, что недостатком является проведение выборов в последнее воскресенье октября. Он объяснил, что в таком случае депутаты смогут начать работать в крайнем случае в конце ноября или в декабре. Таким образом, под угрозой окажется своевременность принятия государственного бюджета, от которого зависит также деятельность местных советов. «Бюджетный процесс в таком случае будет парализован: предыдущий парламент его не сможет довести до логического завершения, а новый – не успеет принять его вовремя, пока не распределит комитеты и должности, а значит, страна после очередных парламентских выборов войдет в новый год без бюджета», – отметил специалист.

Также Виктор Тимощук считает, что продление срока полномочий парламента и местных советов до пяти лет будет «сладкой конфеткой», которую трудно будет у них отобрать, если общество решит вернуться к четырехлетнему сроку. «Мы увидели, что ограничение срока их полномочий оказалось наиболее больным вопросом, который депутаты решили в первую очередь. То есть их волновали не вопросы депутатской неприкосновенности и других инициатив, а в первую очередь – возвращение себе срока полномочий», – добавил эксперт.

Политические последствия

В результате внесения изменений в Конституцию Президент получил то, что ему было нужно, – управляемый парламент, который будет поддерживать его инициативы до 2012 года, отметил директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко. Теперь, по словам политолога, есть время поработать над составом парламента, над избирательным законодательством и будущей конституционной реформой. «В течение каденции этого парламента изменения в Конституцию вноситься не будут, возможно, кроме инициативы создания Конституционной ассамблеи, как органа, который и будет разрабатывать Конституцию», – предполагает эксперт.

По мнению Юрия Якименко, значение принятого решения для Партии регионов заключается в том, что, с одной стороны, она отодвинула для себя выборы, а с другой – получила риск на следующих выборах. «Этот риск объясняется тем, что мы не знаем, какой будет динамика социально-экономической ситуации в 2011-2012 годах. Если бы они пошли на выборы в 2011 году, перед принятием непопулярных решений, то могли бы получить более стабильное представительство в парламенте и более длительный срок контроля над парламентом», – заметил эксперт.

Для оппозиции, в первую очередь для БЮТ, по словам политолога, это решение также предполагает двойную игру. «С одной стороны, для оппозиции есть риск, что если ситуация объективно будет улучшаться, то будет сужаться поле оппозиционных настроений. Но с другой стороны, если ситуация будет ухудшаться, то будут возрастать возможности для оппозиции», – объяснил Якименко.

«Партии новой волны», в первую очередь «Фронт змин», получили время для развития до следующих выборов, убежден политолог. «Партия «Сильная Украина» из-за этого шага больше рискует, чем получает позитив. Для Народной партии и КПУ этот парламент может оказаться последним, если в этих партиях ничего не будет меняться. Так что на следующих выборах они могут потерять остатки существующей поддержки», – отметил эксперт.

Время для осуществления реформ

В результате внесения изменений в Конституцию у команды Президента образуется неплохой временной лаг для реализации провозглашенной программы реформ, считает заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Сергей Янишевский. На его взгляд, если бы выборы в Верховную Раду происходили в этом году, то у власти вряд ли была бы возможность заниматься системной реализацией этих программ. «Выборы осенью 2012 года создают лучшие возможности для реализации программы реформ», – отметил политолог.

Янишевский обратил внимание на то, что в Конституции есть норма о том, что Верховная Рада не может в течение своей каденции дважды изменять одно и то же положение Конституции. «В данном случае формально эта норма соблюдена: норма о сроке полномочий Верховной Рады была дважды изменена, но один раз Конституционным судом, другой – Верховной Радой. Однако по сути произошло нарушение этой нормы», – заметил политолог.

Эксперт считает, что продление срока полномочий парламента получит негативный отклик в общественном мнении. «Позитивного общественного резонанса такое решение не получит из-за устойчиво низкого доверия к Верховной Раде. Хотя это решение содержит значительное количество позитивов», – добавил Сергей Янишевский.

Кроме того, политолог отметил, что не стоит дебатировать о том, когда какой партии более выгодно было бы проводить выборы. «Такое гадание на календаре для политических партий – это путь в никуда. Партия должна быть настоящей партией, формировать или находить стойкую социальную базу, на деле отстаивать интересы общественных групп. Тогда для нее не будет проблемой, когда идти на выборы, – у нее будет стойкая социальная база и свой электорат», – отметил Янишевский.

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