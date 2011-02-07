«Шоколадные» солдаты

Решение Верховной Рады усилить украинский миротворческий контингент в Кот-д’Ивуаре граждане страны расценивают весьма противоречиво. Киев добросовестно выполняет миротворческую миссию, в частности в Сьерра-Леоне, но вынужден выслушивать упреки в том, что украинские солдаты служат за деньги ООН в далеких и опасных странах.

Сомнения в правильности этого решения усугубляются еще и тем, что в стране, куда парламент согласился отправить соединение из 3 боевых вертолетов МИ-24, идет настоящая война. Ситуация в Кот-д’Ивуаре стала главным вопросом на саммите Организации африканских стран, состоявшемся в конце января. А в феврале ситуация там еще больше обострилась. По всей территории происходят вооруженные столкновения между сторонниками действующего президента Лорана Гбакбо и его основного политического конкурента Аласана Уатара.

Беспорядки в стране начались еще 28 ноября 2010 года – после объявления результатов второго тура выборов. Тогда поначалу победителем объявили Уатара, а потом победу приписали Гбакбо. В Кот-д’Ивуаре сразу же вспыхнули вооруженные столкновения между приверженцами разных кандидатов. Так, за несколько месяцев противостояния только в столице, по данным ООН, погибло 200 человек. По всей стране разные этнические группы стали враждовать на этой почве. И в стране тут же была нарушена стабильность.

К началу 2011 года ситуация в Кот-д’Ивуаре была первой новостью в Африке. Однако соседи не спешили помогать ей военными контингентами, равно как и ООН. Все действия ограничивались призывами провести новые честные выборы и передать власть более демократично. По мнению эксперта Центра стратегических и международных исследований Дженифер Кок, многие страны ждали, пока конфликт разрешится сам собой, или стороны договорятся.

Но поскольку этого не произошло, необходимость в миротворческой операции возросла. Кроме того, в дело вмешалась экономика. Эта страна - крупнейший экспортер какао-бобов на мировой рынок. А из-за нестабильности цена на шоколад может ощутимо подскочить. Поэтому ООН так быстро стала формировать контингент для помощи Кот-д’Ивуару.

Теперь и Украина присоединилась к коалиции из 10 стран Африки, намеревающихся стабилизировать ситуацию в этой стране. Пока Киев отправляет туда 60 солдат и 3 вертолета, а между тем большинство граждан Украины имеют довольно смутное представление о конфликте на побережье Гвинейского залива.

Гбакбо против Уатара

С самого начала предвыборной кампании в Кот-д’Ивуаре неправительственные организации сообщали о нарушениях законодательства и прав человека. Оппозиция и власть в одинаковой мере обвиняли друг друга. Партия Уатара имеет влияние на племена севера страны, поэтому честности выборов не ожидала ни одна из сторон. Но на подобные заявления немногие обращали внимание, ибо выборы проводились в стране впервые за 10 лет, и никто не надеялся, что действующий президент Лоран Гбакбо отдаст власть добровольно.

Так и случилось, избирательная комиссия назвала победителем Гбакбо, его оппонент отказался это признать и призвал своих сторонников к борьбе и неповиновению. По всей стране начались беспорядки.

Президент Лоран Гбакбо 4 февраля на похоронах погибших во время беспорядков военных и мирных граждан

На востоке жители быстро переходили границу с Либерией, чтобы спастись от возможного геноцида.

Беженцы ожидают регистрации в Либерии – ежедневно в январе из Кот-д’Ивуара прибывало порядка 500 человек

Сначала Совет Организации африканских государств отправил президента Буркина-Фасо Блаиза Кампаоре посредником на переговоры к обоим лидерам. Но его миссия, длившаяся несколько недель, не увенчалась успехом, и беспорядки продолжались.

Поэтому в конце января 2011 года африканские страны попросили помощи ООН для проведения миротворческой операции. Тогда же крупные страны обратили внимание на мировые цены на какао.

Кот-д’Ивуар сейчас является крупнейшим поставщиком какао-бобов на мировой рынок. По информации самой большой площадки по торговле сырьем Сhicago mercantile exchange, свыше 50% какао-сырья происходит именно из этой страны, и теперь цены на нее медленно ползут вверх. За январь 2011 года они поднялись на 15%. По мнению Дженифер Кок, шоколадный рынок пока не ощутил нехватки продукции, но если экспорт не возобновится в нормальных объемах, то вскоре цены на шоколад вырастут.

Поэтому ООН и предложила помочь в наведении порядка в этой стране, чтобы совместить миротворческие усилия с возобновлением экспорта какао.

Немиротворческая миссия

Выступая 4 февраля 2011 года на заседании СНБОУ, Президент Виктор Янукович заявил, что необходимо отправить туда миротворцев, дабы расширить экономические интересы на западе Африки. Хотя пребывание украинских вертолетов в Сьерра-Леоне и Либерии пока не принесло стране ощутимых дивидендов.

В последние годы система миротворческих операций ООН не в лучшем виде. В 2008 году разгорелся скандал вокруг отправки миротворческого контингента в Чад. Там солдатам ООН нечем было стрелять и не на чем передвигаться, поскольку страны-доноры не заплатили членские взносы. Тогда генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун впервые заявил, что следует пересмотреть ситуацию с миротворцами и реформировать саму систему, потому что малоимущие страны отправляют своих солдат, чтобы они гибли в Африке, а США или ЕС не хотят даже заплатить свои взносы на эти миссии.

Кроме того, почти ежегодно возникают скандалы вокруг деятельности самих солдат ООН. Их подозревают в торговле детьми и участии в нелегальном рынке донорских органов. Украинские солдаты на службе в ООН тоже были замечены в таких сделках. В 2005 году Украина была вынуждена досрочно завершить свою миссию в Ливане, ибо ее солдат заподозрили в финансовых махинациях. Даже международное руководство выразило свое беспокойство и попросило Киев вывести из Ливана своих саперов.

А осенью 2010 года миротворцы Украины в Косово «отличились» благодаря скандалу вокруг нелегальной продажи горючего. По приблизительным подсчетам, обнародованным в косовских СМИ, стоимость проданного бензина достигала 2 млрд евро. По мнению западных экспертов, в ООН видят, что экипировка и материальное обеспечение украинских солдат хуже, и поэтому подозревают их в кражах, даже если они ни в чем не виновны.

Большие деньги

«Зарплата офицера нижнего звена в Украине – 900-1400 грн. А за месяц командировки в Африку или Косово можно заработать до $2 тысяч. Поэтому наши военнослужащие выстраиваются в очередь, хотя все знают о нелегких условиях службы, особенно в Африке», - рассказывает «Главреду» один из старших сержантов украинской армии, который в 2006 году вернулся из Африки. По его словам, офицеров на подобные командировки толкает уверенность в том, что материальное обеспечение контингента осуществляется за деньги ООН, и оно выше украинского.

В бюджете-2011 на развитие армии дополнительно выделят 5 млрд гривен, чего должно хватить на низкий уровень, по рейтингу Центра стратегических и международных исследований, обеспечения боеспособности армии. Поэтому не удивительно, что среднее звено солдат и офицеров так стремится попасть в ряды миротворцев.

Кроме того, пребывание в Африке – это реальная возможность обрести боевой опыт, чтобы потом продать свои услуги частным военным компаниям. За последние 2-3 года аналитики Центра мира (Стокгольм) заметили рост заказов частных компаний на военных специалистов для охраны нефтепроводов, скважин и заводов в Африке и Латинской Америке. Предложения от этих компаний, где особо ценятся военнослужащие с опытом службы в миротворческих силах, за 2010 год возросли на 12%. Волна предложений пока не докатилась до Украины, но уже скоро это может произойти. Тогда Киев может принять решение об участии еще в нескольких международных операциях.