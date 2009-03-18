Антикризисный министр

Если, конечно, в парламенте найдутся голоса для утверждения президентской кандидатуры.

Антикризисность нового министра объясняется не только влиянием финансового кризиса, хотя он и ударил по украинской дипломатии. Главному дипломату страны придется вести переговоры с иностранными партнерами на фоне тотального недоверия к украинскому руководству. Речь фактически идет о мягкой изоляции украинского Президента. Новый министр оказался перед проблемами, которые очень сложно решить. В значительной степени преодоление этих вызовов зависит не столько от его усилий, сколько от возможностей украинского руководства совместно представлять внешнюю политику.

Вызов первый. Министр на шпагате. Европейские дипломаты в неформальных беседах с «Главредом» признавались, что восприятие нового министра за границей в значительной мере будет зависеть от того, сможет ли он найти общий язык с премьер-министром и Президентом одновременно. Юлия Тимошенко демонстративно проводит параллельную внешнюю политику. При секретариате Кабмина существует своего рода «мини-МИД» - координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции. Премьер-министр позволяет себе на международном уровне делать заявления, которые расходятся с позицией Президента и МИДа. Так было, к примеру, на Мюнхенской конференции по безопасности, когда Юлия Владимировна фактически заявила о несвоевременности интеграции страны в НАТО. Удастся ли новому министру в таких условиях наладить отношения с премьером? Предложенный Президентом кандидат Олег Шамшур – несомненно, опытный дипломат, госслужащий со стажем. Он привык работать незаметно, его предыдущая работа (и на должности замминистра иностранных дел, и на должности посла в США) показывала, что он – больше человек дела, а не слова. Эта непубличность и осторожность может помочь ему наладить отношения с премьером. Однако он не зайдет в этом налаживании диалога настолько далеко, чтобы, к примеру, отказаться от продвижения страны в НАТО, от выполнения решений Президента. А именно Виктору Ющенко главный дипломат страны подотчетен в первую очередь. Отсюда и вывод: рано или поздно шпагатный подход может дать сбой.

Вызов второй. Сложный сосед. Олег Шамшур в силу своей непубличности остается для иностранных партнеров министром - чистым листом. У Тарасюка имидж за границей давно сформировался: евроатлантист, который придерживается жесткой линии в отношении России. Шамшура в России не знают, к нему будут приглядываться, следить за каждым словом. Казалось бы, это открывает перед возможным главой МИДа очевидные шансы сгладить острые углы в отношениях между Украиной и Россией. Но надежды на это слишком малы. Ему в любом случае придется внедрять те направления внешней политики, которые вызывают в Москве раздражение. Любой человек в кресле министра иностранных дел, который будет выполнять базовые документы страны, касающиеся продвижения страны в НАТО, вызовет раздражение в Кремле. Хотя бывали и исключения: Арсений Яценюк, возглавлявший МИД в начале 2007 года, сумел сбить высокий градус напряжения в отношениях с Россией. И ему приходилось работать в очень сложных условиях: в то время правительство возглавлял Виктор Янукович, чьи отношения с Президентом также были далеки от идеальных. Олег Шамшур мог бы воспользоваться «яценюковским» подходом: умение проявлять гибкость, оставаясь при этом принципиальным. Хотя не факт, что позволенное Арсению Петровичу будут позволять Олегу Владиславовичу. К тому же, во времена Яценюка не было войны России против Грузии (Президент и МИД тогда поддержали однозначно Тбилиси), не было и газовой войны… Проблемы недавнего прошлого в отношениях с Россией перейдут в наследство новому главе МИДа. Хотя спад активности Украины на натовском направлении может, как минимум, отразиться и на тональности российских дипломатов в отношении Киева.

Вызов третий. НАТО берет паузу. В период президентской кампании натовская тема в Украине может серьезно обостриться. МИДу Украины на фоне околонатовских разборок между политиками будет очень сложно вести диалог с Альянсом. Скорее всего, украинским дипломатам придется избрать формат: тише едешь, дальше будешь… Одна из причин: бюджетом предусмотрены слишком маленькие средства на проведение информационной работы по поводу нашей интеграции в НАТО. Украинские дипломаты в беседах с «Главредом» говорили с обеспокоенностью, что правительство может не выделить даже и этих денег. В отношениях Украины и Альянса, похоже, наступает период своеобразной паузы, каникул - НАТО необходимо решить массу внутренних проблем (трансатлантическое единство, Афганистан). Не исключено, что эта пауза продлится до президентских выборов в Украине. Очевидно, поэтому украинскую делегацию не пригласили на саммит НАТО в Германии и Франции, который состоится в начале апреля. Представители Альянса говорят, что «это юбилейный, домашний саммит», на него будут приглашены лишь члены НАТО. Объяснение весьма спорное. На юбилейный саммит Альянса в апреле 1999 года гости все же были приглашены (в нем принимал участие Леонид Кучма). Поэтому есть основания полагать, что Альянс решил провести саммит в формате «междусобойчика», чтобы не прятать глаза перед украинскими коллегами. Что сегодня НАТО может предложить Украине? Ничего, кроме того, что уже предложил. Какая бы тогда поднялась шумиха в прессе? Ответ очевиден: Украина опять проиграла, ее не берут в НАТО, не дают ПДЧ и т.д. По сути, саммиты НАТО стали слишком политизированными: видимо, Альянс решил сбавить уровень этой политизации, не приглашая чужаков. Максимум, которого может добиться Украина в этом году на натовском направлении, - эффективное выполнение целей, которые будут предусмотрены новым инструментом сотрудничества нашей страны и НАТО - Годовой национальной программой. Это, по большей части, незаметная, тихая работа. Но ее результатами можно будет воспользоваться уже через год: с конкретными достижениями все же легче вести переговоры о дальнейшем углублении сотрудничества. Если, конечно, Украина и НАТО не потеряют интерес друг к другу после президентских выборов в нашей стране.

При этом важно – если не увеличить количество сторонников НАТО среди украинцев, то хотя бы и не уменьшить. Но это больше не к МИДу, а к отечественным политикам.

Вызов третий. ЕС требует незаметной работы. Если НАТО только берет паузу в отношениях с Киевом, то ЕС взял ее уже давно: ни о каком членстве в Евросоюзе не может идти и речи в ближайшие годы. Но это не значит, что на этом прекращается и работа с Брюсселем. К примеру, вскоре будет запущена новая программа сотрудничества с восточными соседями ЕС – «Восточное партнерство». В самом Евросоюзе пока не совсем представляют, как она будет работать. Но понятно одно: участие в ней предусматривает подготовку массы документов: о зоне свободной торговли, об отмене визового режима и т.д. Перед украинскими дипломатами уже стоит задача подготовить соглашение об ассоциации с ЕС. Виктор Ющенко недавно заявил о том, что соглашение об ассоциации будет подписано осенью этого года. Хотя, насколько известно «Главреду», работы над этим документом далеки от завершения. Европейские дипломаты говорят, что все будет зависеть от украинской стороны: насколько она будет настойчивой и последовательной в своей работе. «Это работа не для отчета перед СМИ. Она не придаст новому главе МИДа популярности. Результаты этой работы могут быть заметны лишь спустя годы», - отметил в разговоре с «Главредом» дипломат одного государства - члена ЕС. Очевидно, что у Олега Шамшура не должно возникнуть в этом плане проблем. Хотя бы потому, что он – отличный специалист в европейских делах, в свою бытность замом министра иностранных дел он как раз курировал отношения между Украиной и ЕС.

Придется ли Шамшуру решать проблему с евроизоляцией Ющенко? Известно, что Президенту Украины несколько раз во встрече отказал его французский коллега Николя Саркози. Многие журналисты и эксперты сразу сделали вывод, что с нашим Президентом больше не хотят иметь дело в Европе (особенно в ее западной части). Хотя, к слову, сами европейские дипломаты с удивлением реагируют на вопросы об изоляции Ющенко. Если предположить, что это созданный журналистами миф, то его сможет развеять разве что встреча Виктора Андреевича с французским президентом. В этом плане МИДу есть над чем поработать.

Вызов четвертый. Встретится ли Обама с Ющенко? Наверное, легче всего Олегу Владиславовичу будет на американском направлении. Как бы ни было – американский вектор для него стал в последние три года почти родным. Другое дело, насколько интерес Украины к развитию отношений с США будет находить взаимность за океаном. Американские дипломаты настаивают: ни о чем не переживайте, Украина – слишком важная страна, чтобы о ней забыли в Москве, Брюсселе или Вашингтоне. «Потепление отношений с Россией не означает охлаждения сотрудничества с Киевом», - настаивают американцы в неформальных беседах. Экс-министр Владимир Огрызко в интервью «Главреду» рассказал, что МИД сейчас работает над подготовкой встречи Виктора Ющенко и Барака Обамы. Дипломат не исключил, что она может состояться уже в апреле. Для МИДа Украины – это немалый вызов. Во-первых, надо убедить Обаму в целесообразности его встречи с Ющенко. Во-вторых, согласовать время встречи: сейчас график американского президента весьма насыщен. Интересно также, с кем первым встретится американский лидер – с президентом России или Украины? Дипломатия, конечно, не спортивные состязания, но в ней всегда имеют большой вес сигналы. Очередность встречи с Ющенко и Медведевым в какой-то степени будет свидетельствовать и о приоритетах администрации Обамы.

Вызов пятый. Главный. Проблем перед Шамшуром, в самом деле, немало. Главная из них на этот момент – пройти утверждение парламентом. Пока что ситуация выглядит так, что Верховная Рада не в восторге от его кандидатуры. Не потому, что Олег Владиславович – плохой специалист, а лишь из мести Президенту. Вызовов от этого меньше не станет. Но позиции Украины на международной арене в очередной раз ослабит.