Мустафа Джемилев: Власть должна подумать – надо ли ей оказываться в ситуации Лукашенко

Начало нового года ознаменовалось очередным обострением отношений между крымскими татарами и властью полуострова. Глава Совета Министров автономии Василий Джарты обратился с открытым письмом к главе Меджлиса Мустафе Джемилеву, в котором призвал татар добровольно отдать самозахваченные земли, в противном случае угрожая им «незамедлительными мерами». Все чаще начали говорить о возможном силовом решении конфликта. Джемилев съездил в Турцию, заручившись поддержкой тамошней власти, и получил обещание президента ПАСЕ Мевлюта Чавушоглу направить в Украину мониторинговую комиссию из депутатов Ассамблеи. То ли из-за этого, то ли по другим причинам, градус напряжения резко спал: прошел ряд встреч руководства Меджлиса и местных топ-чиновников, была создана спецкомиссия по урегулированию земельного вопроса для крымских татар, тональность дискуссии стала менее резкой. Однако, как рассказал «Главреду» сам Джемилев, до успешного решения проблем его народа еще предстоит пройти долгий путь, и исключать силовое противостояние по-прежнему нельзя.

Мустафа-ага, с чем связано потепление отношений между крымскими татарами и руководством АРК, наступившее вскоре после резких обоюдных заявлений, в которых звучала даже фраза «силовой вариант»?

По правде говоря, я не знаю. Но то, что изменился тон – это шаг в правильном направлении, поскольку угрозы, демонстрация мускулов никогда в национальном вопросе не приводят к положительным последствиям.

Насколько известно, у вас состоялась встреча с премьер-министром автономии Василием Джарты. О чем говорили и к каким результатам пришли?

Обсудили ряд наиболее актуальных вопросов, связанных с обустройством и восстановлением прав репатриантов, в том числе и земельные проблемы. Беседа была довольно конструктивная. Договорились чаще встречаться и оперативно обсуждать все проблемы и прилагать все усилия для недопущения напряженности в межнациональных отношениях. На этой встрече присутствовали также первый заместитель председателя Меджлиса Чубаров, глава Бахчисарайской райгосадминистрации Умеров и вице-премьер автономии Абдуллаев. Полагаю, что в ближайшее время наконец-то будет решен вопрос и об отводе земли, вернее, узаконивании того земельного участка, который был отведен для строительства центральной мечети в Симферополе. Если это произойдет, то это станет значительным шагом в направлении оздоровления ситуации.

Комиссии по урегулированию земельного вопроса для крымских татар поставлена задача до первого марта составить списки крымских татар, нуждающихся в земле на территории Симферополя и Симферопольского района и найти для них земельные участки. Насколько это реальный срок, учитывая, что земельную проблему в Крыму не могли разрешить годами, а тут за месяц надо составить список, найти землю и все согласовать?

Вообще-то, списки давно готовы, и земли определены. До прихода новой власти в Автономии работали несколько комиссий с участием представителей Министерства экологии, которые ездили по этим массивам, все определили, подготовили письмо в Кабмин с просьбой узаконить эти земли. Там речь идет, по-моему, о тысяче триста двадцати гектарах. Оставалось лишь, чтобы Кабинет Министров рассмотрел и утвердил этот вопрос. Но все это затянулось, потом президентские выборы… А теперь с приходом нового руководства автономии говорят, что нужно создавать новые комиссии. Оказывается, никаким действиям прежней власти, в том числе и результатам работы прежних комиссий, не доверяют. Но ведь должна же быть какая-то преемственность. Тем более что в той комиссии были и чиновники автономии, часть которых продолжает работать на своих должностях и при нынешней власти. Новая комиссия, которую возглавил новый вице-премьер (разумеется, из Донецка), проделала свою работу и, полагаю, пришла к тем же выводам. Высказывается позиция, что мол, там, где уже построено жилье, участки узаконят, а там, где стоят лишь времянки, и никто не живет, надо будет сносить с предоставлением участков владельцам времянок в других местах. Опасаюсь, что это может вызвать серьезное недовольство, если основания для сноса времянок не будут достаточно убедительными.

Но все-таки создание этой комиссии является шагом вперед по сравнению с предыдущими жесткими заявлениями Джарты?

Комиссия была создана по поручению Джарты еще до его заявления о необходимости освободить занятые земли. Шагом вперед является то, что уже речь не ведется о принудительном сносе и выдворении репатриантов с занятых земель, а о необходимости мирно договариваться по всем вопросам.

Позиция татар состоит в том, чтобы узаконить все занятые на данный момент участки?

Всего площадь занятых земель составляет около полутора тысяч гектаров, то есть, по советским масштабам, площадь одного небольшого колхоза. А ведь не крымскими татарами, а, в первую очередь, государственными чиновниками, правдами и неправдами присвоено земли в Крыму в десятки и сотни раз больше. Но почему-то о необходимости сноса их вилл, дворцов, ресторанов и иных коммерческих заведений речь не ведется. Поэтому, если попытаются сносить какие-то строения крымских татар, то вполне можно предвидеть довольно острую реакцию. Впрочем, по каждому участку нужно говорить отдельно. Если предоставят достаточно убедительные доказательства того, что в том или ином месте действительно нельзя строить жилье (например, проходят какие-то коммуникации и т.п.), а не ради передачи этой земли какой-либо коммерческой структуре, то, наверное, уместно говорить о возможном обмене этого участка на другой. Вообще, самозахваты происходили в основном по той причине, что крымским татарам под разными предлогами отказывали в выделении участков для строительства жилья, но те же самые участки, на которые претендовали крымские татары, передавали коммерсантам за крупные взятки или высокопоставленным чиновникам.

А что говорят вам представители руководства Автономии на случай банальной ситуации, о которой вы говорите, когда есть татарская семья, захватившая участок, ей предлагают его освобождать, но она не соглашается? Что будет тогда делать власть — сносить силой, выкупать, мирно договариваться?

Во время встречи Чубарова с Джарты в середине января велась также речь о том, что, возможно, взамен участков могут предложить жилье в многоэтажках. Это тоже вариант. Но если сказать крымскому татарину, что ты давай, освобождай место, а когда построят дом, то, может быть, мы тебе выделим квартиру, вряд ли кто согласится. Нужны твердые гарантии, что человек получит жилье. Одним словом, по каждому конкретному земельному участку нужно разбираться с участием местных меджлисов, которые прекрасно знают, что за земли на их территориях, кто именно занял участки, и насколько они нуждаются в земле или жилплощади.

Сколько времени этот процесс может продолжаться? Или о конкретных датах говорить бессмысленно?

Главное, чтобы власть не пыталась перехитрить или обмануть. Потому что все эти этапы крымские татары уже проходили, и их обмануть просто не удастся. Если подходить честно, и при наличии доброй воли, этот вопрос можно решить очень быстро.

Если доброй воли не будет, а вопрос будет ставиться другим образом: вам выделяют землю, а вы не хотите на нее переселяться! Получается, тогда столкновений не избежать, если люди будут настаивать на своем?

Да, конечно, это не исключается. Но мы постараемся направить ход событий в какое-то другое русло. Я разговаривал на эту тему с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы и уже получил информацию, что комиссия ПАСЕ прибудет в Крым в середине апреля. В этой комиссии будут и депутаты, которым поручен мониторинг выполнения Украиной взятых на себя обязательств. По результатам работы этой комиссии Парламентская Ассамблея, возможно, примет и специальную резолюцию. А резолюции Парламентской Ассамблеи обязательны для выполнения. Если они не будут выполняться, то дальше начинают действовать санкции. И я не думаю, что государство ради каких-то коммерческих структур пойдет на конфликт с Парламентской Ассамблеей.

Меджлис каким-то образом может повлиять на крымских татар, чтоб хотя бы не случилось кровопролития?

Мы никогда не будет призывать к физическому сопротивлению, если не будет организовано нападение на крымских татар. Мы всегда придерживаемся принципа ненасилия. Но все-таки полностью исключить возможность столкновений очень трудно, особенно, когда для сноса самостроев крымских татар коммерческие структуры за деньги привлекают шовинистически настроенную русскую молодежь, а милиция вступается только в том случае, когда этих молодчиков крымские татары пинками изгоняют со своих территорий. Так было, например, 1 ноября 2007 года в Симферополе.

Ранее вы заявляли, что Меджлис имеет мало влияния на «полевых командиров» самозахватчиков земли, если их так можно назвать, лидеров местных общин. На этих людей, которые будут с вилами защищать свой дом, можно как-то повлиять?

Нет, наверное. Меджлис соглашается на самовольное занятие земельных участков соотечественниками лишь при соблюдении определенных условий. Во-первых, эти земли должны быть пустующими или неиспользуемыми по законному предназначению. Во-вторых, крымские татары должны предварительно обратиться к органам власти с заявлениями о предоставлении этих земель под строительство жилья и получить от них мотивированный ответ. Если ответ явно лживый, и эти земли собираются передать каким-то бизнесменам за взятки или чиновникам, то только тогда рассматривается вопрос о их самовольном занятии. Причем, решения об этом должны приниматься обязательно по согласованию с региональными меджлисами, которым передается вся документация о людях, нуждающихся в земле для строительства жилья и собирающихся занять те или иные участки. Кроме того, в соответствии с этими правилами, категорически запрещается самовольная переуступка занятых земельных участков другим лицам, тем более за какую-то денежную компенсацию, не должны проводиться несогласованные с Меджлисом какие-либо акции по отстаиванию этих земельных участков.

Но, к сожалению, в последнее время эти правила перестали соблюдаться некоторыми «полевыми командирами», и посему Меджлис несколько отстранился от земельных проблем. Впрочем, такое развитие событий было вполне предсказуемым, поскольку все усилия Меджлиса договориться с властями о мирной передаче земель нуждающимся наталкивались на глухое сопротивление властей, которые предпочитали передавать эти земли другим лицам и зарабатывать на этом огромные средства. Вспомните хотя бы историю с Партенитом. Голова местного совета с пеной у рта доказывал, в том числе и в своих интервью для прессы, что в поселке нет ни одного квадратного метра свободной земли для передачи крымским татарам, и что они со своими необоснованными требованиями лишь создают межнациональную напряженность. А потом этот же голова постсовета был арестован при получении 5 миллионов долларов за незаконную передачу 13 гектаров земли на берегу моря одной бизнес-структуре. Но многих не арестовывают, потому что они знают, с кем надо делиться.

Словом, к напряженности и тупиковой ситуации в земельном вопросе привели непомерная алчность и шовинистический настрой чиновников. Одновременно это привело к увеличению степени влияния неподконтрольных Меджлису «полевых командиров», которые вполне резонно говорили нам, что, мол, своими мирными методами вы дождетесь, что в Крыму не останется для крымских татар ни одного клочка земли. Но сейчас, когда вроде бы наметились пути узаконивания занятых земель, многие «полевые командиры», за исключением нескольких, снова обращаются в Меджлис с просьбой взять решение земельного вопроса под свой контроль. Мы согласимся на это только при одном условии. Мы будем вести переговоры на эту тему с властями и договариваться с ними, максимально учитывая интересы соотечественников. Но достигнутые договоренности должны беспрекословно соблюдаться соотечественниками на занятых участках, даже если эти договоренности не устраивают их на все сто процентов. Если же они не соблюдают наши договоренности, то лишаются защиты со стороны региональных меджлисов.

Если не дай бог, дело дойдет до физического сноса домов крымских татар бульдозерами, какая будет реакция меджлиса, что он будет рекомендовать своему народу?

Все равно речь будет идти об акциях мирного характера. Мы не будем призывать действовать силой. Методы могут быть разными. Это могут быть массовые акции с перекрытием дорог и т.п., но, опять-таки, это не будет связано с кровопролитием. Все это будет делаться для того, чтобы привлечь внимание общественности, а не физически препятствовать.

Какова вероятность мирного разрешения земельного вопроса для татар в Крыму?

Другой альтернативы, кроме мирного решения, с точки зрения и государства, и крымских татар, просто нет. Те люди, которые будут пытаться решить эту проблему силовыми методами, просто создадут сложности как для себя, так и для страны в целом.

Тем не менее, полностью исключить такой вариант развития событий на данный момент нельзя?

Возможность силовых конфликтов полностью исключить нельзя. Кроме того, есть очень много шовинистических сил, которые заинтересованы в таком развитии событий. И не только внутри нашей страны, но и со стороны государства, которое все время подзуживает. В прессе и особенно в интернете очень много публикаций с призывами к силовым действиям.

«Язык коренного народа должен быть одним из функционирующих официальных языков Автономной Республики Крым»

Не так давно вы говорили, что нужно создать национально-территориальную автономию крымских татар. Многие восприняли это как некий призыв к сепаратизму. Как видите эту автономию, если крымские татары живут довольно дискретно и не имеют численного большинства в регионах Крыма?

Речь идет о восстановлении того статуса, который был до депортации. В 1921 году автономия в Крыму была образована по той причине, что там проживал коренной народ — крымские татары. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году, естественно, эта автономия была ликвидирована. Теперь народ вернулся, и встает вопрос о восстановлении автономии. Но Крымскую Автономию, по сути, создали русскую, не украинскую. И одним из главных аргументов для этого в феврале 1991 года, когда Верховная Рада Украины утверждала результаты референдума, проведенного в Крыму, было то, что Крым является регионом, где наиболее компактно проживают русские.

Мы, конечно, были категорически против такого подхода, мы бойкотировали тот референдум, аргументируя тем, что основная часть крымских татар — коренного народа Крыма — находится еще в местах депортации. И переселенцы из внутренних областей России не могут определять статус нашей родины. Но, тем не менее, Украина проявила такую недальновидность и утвердила Автономию в том виде, в каком было предложено. Мы не говорим о том, чтобы эта автономия обязательно называлась «крымскотатарской». Просто в этой республике должен быть механизм защиты законных прав коренного народа.

В первую очередь, язык коренного народа должен быть одним из функционирующих официальных языков Автономной Республики Крым. И, как было до депортации, должно быть обеспечено адекватное представительство коренного народа в структурах власти, а сейчас наблюдается жесткая дискриминация. Ну и, разумеется, приняты меры по защите культуры, языка, исторических ценностей коренного народа. Каких-либо привилегий для крымских татар в этой автономии не предусматривается, и мы сами будем против каких-либо привилегий, поскольку любые привилегии по национальному признаку ведут к деградации народа.

Что касается численности, то мы можем привести десятки примеров в той же Российской Федерации, когда коренной народ составляет меньшинство – как в Башкирии (30%), Удмуртии (29%), Карелии (9%). То, что в отношении крымскотатарского народа с самого момента завоевания Крыма Россией и до развала СССР проводилась политика вытеснения, ассимиляции, принуждения к эмиграции, депортации и геноцида, в результате чего этот народ на своей земле стал численным меньшинством, не является основанием для лишения его фундаментальных прав.

То есть речь не идет о перекройке границ?

Разумеется, речь не идет о территории бывшего Крымского ханства в границах 17-го века с включением Хаджибея (Одессы), Очакова и вплоть до Дарницкого района Киева…

«Гриценко работал на стабильность полуострова»

Вы поручились за Анатолия Гриценко (экс-спикер ВР АРК, ныне под арестом), потому что с ним было проще решать проблемы татар, когда он был председателем парламента АРК?

Если бы завтра по обвинению в чем-то арестовали Василия Джарты, независимо от того, какими бы ни были наши личные отношения, я бы, наверное, тоже выступил за то, чтобы следствие велось без содержания под стражей. А оснований полагать, что Гриценко куда-то убежит и будет уклоняться от следствия, нет никаких. Кроме того, вызывает подозрение, что арестовывают Гриценко за эпизоды шестилетней давности, когда он был еще главой администрации Ленинского района. Разве раньше не было известно о делах, которые ему сейчас инкриминируют? К тому же, и защита Анатолия Гриценко приводит довольно убедительные доказательства того, что в инкриминируемых ему деяниях нет состава уголовного преступления.

Но при Гриценко крымским татарам все-таки было проще решать свои вопросы, чем сейчас?

Абсолютно верно, что многие проблемы не решались, причем злостно, и при Гриценко. Но, по крайней мере, мы с ним регулярно встречались, обсуждали пути решения вопросов. Кроме того, Гриценко в той шовинистической атмосфере, которая царит в парламенте Автономной Республики, был неким балансом, он мог удерживать ярых шовинистов, потому что чувствовал, что если идти за мнением большинства, Крым очень быстро превратится в горячую точку. Он работал на стабильность полуострова. За это мы ему отдавали должное.

«Какая же может быть корысть между близкими родственниками?»

Вы не так давно вернулись из Турции. Турецкая Республика пообещала помочь в решении некоторых проблем крымских татар. Сразу же возникает вопрос — зачем это туркам, ведь ни одно государство просто так ничего не делает? Турция хочет укрепить свое влияние в Крыму, опираясь на татар?

Турецкое руководство очень считается с общественным мнением в своей стране. С турецким народом у нас очень близкие родственные отношения. Близость языков, традиций, культуры, обычаев, кроме того, в Турции живет не меньше четырех миллионов турок крымскотатарского происхождения, среди них много государственных деятелей. Поэтому любая помощь со стороны Турции в решении проблем крымскотатарского народа воспринимается общественностью очень положительно.

То есть это бескорыстная помощь?

Разумеется. Какая же может быть корысть между близкими родственниками?

«Как можно представить в 21-м веке государственный указ, где представители народа «назначаются» главой государства?»

Совет представителей крымскотатарского народа при Президенте, по сути, не функционирует, ведь представители Меджлиса отказываются в нем работать, а члены мелких группировок уже успели между собой перессориться. Эта проблема будет решаться в ближайшее время? Вы видите желание власти ее решить?

Думаю, что в этом вопросе Президента подставили. Как можно представить в 21-м веке государственный указ, где представители народа «назначаются» главой государства? Это же абсурд... Мы обратили внимание и самого Президента, и его окружения, направили письмо, что так дело не пойдет, мы не можем участвовать в таком совете, где представители народа назначаются. Ведь первоначальной идеей создания этого совета представителей было введение в правовое поле представительного органа крымских татар, избранного самими крымскими татарами. В 1999 году Кучма, тогдашний президент, издал указ, который гласил: «Принимая во внимание, что меджлис крымскотатарского народа, избираемый национальным съездом крымских татар Курултаем, пока не введен в правовое поле Украины, создать Совет представителей в составе…», куда входил весь состав избранного народом меджлиса крымскотатарского народа. А президент только утверждал результаты избрания на национальном съезде. К этой форме и следует возвратиться – иного выхода из тупика я не вижу.

Когда вы по этому вопросу последний раз обращались в Администрацию Президента?

Через несколько дней после опубликования Указа Президента о новом составе «совета представителей» крымскотатарского народа у нас состоялся национальный съезд, на котором мы все эти вопросы обсудили и приняли резолюцию — обращение к Президенту, где просили пересмотреть этот Указ. Направили также отдельно письмо главе державы с просьбой встретиться. Но такая встреча не состоялась. У меня в конце прошлого года была встреча с главой Администрации Сергеем Левочкиным, и я говорил по поводу выполнения тех поручений, которые давал Президент по крымскотатарскому вопросу. Это вопрос относительно выделения земли под строительство центральной мечети в Симферополе, который до сих пор не решен, по бюджету, которым должны были выделяться средства в соответствии с программой, утвержденной Кабинетом Министров. А на самом деле предусмотрено бюджетом где-то в шесть раз меньше, чем предполагалось программой. Также – принятие закона о восстановлении прав депортированных. На все это я получил от него расплывчатые ответы, что он не знает, он доложит… А потом я поднял вопрос, что надо было бы встретиться с самим Президентом, если Левочкин не может дать ответ по его поручениям. На что он сказал, что нет проблем, давайте организуем встречу с советом представителей крымскотатарского народа. То есть с тем составом, который они назначили. Я его еще переспросил, имеет ли он в виду с назначенным советом – или с избранным? Если с назначенным, то Меджлис не будет участвовать. На что был ответ: «Это ваше право». Такая вот позиция.

И ситуация зашла в тупик?

Получается так.

«Сейчас очень многое делается для того, чтобы расколоть крымских татар»

Кому может быть выгодно держать Крым в постоянном напряжении, то повышая, то понижая его градус?

Я считаю, что кое-каким силам, как внутри страны, так и за ее пределами, очень нужно, чтобы в Украине всегда была какая-то проблема, чтобы страна не могла вести свою независимую политику. И эти проблемы все время будут создаваться, поверьте мне. При Ющенко понятно было, что чем больше проблем на территории Украины, тем более это приемлемо для нашего большого соседа. Сейчас вроде бы Россия не должна быть заинтересована в том, чтобы создавать напряженность в Украине, ведь им уже сдали все, что можно было бы сдать. Вроде бы и базирование Черноморского флота России было продлено, вроде бы россияне добились всех привилегий, которых можно только добиться в суверенной стране, но в то же время продолжается информационная война против крымских татар, потому что так получилось, что наиболее организованная сила, противодействующая русскому сепаратизму в Крыму, — это крымские татары.

И поэтому, наверное, и впредь будет продолжаться информационная пропаганда против крымских татар, с тем, чтобы как можно больше ущерба нанести стране. Сейчас очень многое делается для того, чтобы вбить клин среди крымских татар. Особенно это проявилось на прошедших местных выборах, когда центральная власть всеми средствами информации, в том числе и на центральном телевидении, поддерживала мелкие группировки, противостоящие меджлису, в расчете на то, что эти люди станут депутатами, и тогда будут говорить, что вот они, дескать, представители крымскотатарского народа. Но не получилось. Депутатами в местных органах власти все-таки были избраны кандидаты, рекомендованные как национальным съездом, так и местными региональными меджлисами. Вроде бы, пора сделать выводы, и вести диалог с представительным органом, но дело идет по инерции.

«Мы никогда не примыкаем к какой-либо политической силе»

Каково сейчас политическое позиционирование татар? Вы не во власти, это понятно всем. Соответственно, вы в оппозиции, или вы вообще вне этой двуединой системы?

Мы всегда независимые, мы никогда не примыкаем к какой-либо политической силе. Если политическая сила делает разумные, конструктивные предложения, независимо от того, она провластная или оппозиционная, мы ее поддерживаем. Поэтому мы не можем сказать, что мы в оппозиции. Если сейчас Президент или Партия регионов предпримут очень конструктивные шаги как в интересах крымскотатарского народа, так и в плане развития Украины по пути демократии, укрепления своего суверенитета и евроатлантической интеграции, мы с большим энтузиазмом поддержим и Президента, и Партию регионов.

С приближением парламентских выборов что будут делать крымские татары — и дальше сотрудничать с Рухом, или, возможно, искать других партнеров?

Крымские татары, конечно, имеют свои принципы, которых они будут всегда придерживаться. Мы также заинтересованы, чтобы наши представители были в парламенте, поэтому мы будем вести переговоры. Есть, конечно, пределы. Например, мы с коммунистами все равно бы не объединялись, если даже представить, что они в свою первую десятку включат представителей крымских татар. Чтобы на сто процентов совпадала наша точка зрения с программой какой-то политической партии — такого не будет, и с тем же Рухом тоже. Хотя Рух, в отличие от других политических сил, единственная партия, в программе которой предусмотрены методы решения проблем Крыма, примерно совпадающие с нашей позицией. Они четко говорят, что в Крыму должна быть создана национальная территориальная автономия по тому признаку, что там живет коренной народ.

Но также, конечно, мы будем считаться с перспективами преодоления той или иной политической силой проходного барьера. Если заведомо известно, что та или иная политическая сила, которая участвует в избирательной кампании, не имеет шанса пройти в Верховную Раду, как бы мы ей ни симпатизировали, мы, наверное, извинимся перед ними и скажем: простите, мы разделяем ваши взгляды, но реальность такова, что мы вынуждены пойти с другой политической силой. Одним словом, мы будем вести переговоры, будем смотреть.