Родители уповают на Президента

8 февраля 2011, 16:15

На Донбассе закрываются украиноязычные школы. Оппозиционеры видят в этом большую политику, местные жители – недобросовестность региональных властей.

Родители и учителя школы №15 в Красном Луче на Луганщине и трех школ Донецка протестуют. Местные власти решили расформировать их школы, ссылаясь на незаполненность классов и необходимость экономить бюджетные деньги. Оставшихся учеников перераспределяют по соседним школам, в которых есть украинские классы. Что не всегда устраивает родителей: все-таки, отдельные языковые классы и полный процесс обучения на определенном языке – на практике весьма далекие друг от друга вещи.

Желая сообщить о данной проблеме, родители при помощи всеукраинского общества «Просвіта» провели пресс-конференцию в Центре национального возрождения. На ней же был обнародован десяток депутатских обращений, подписанных главой «Просвіти», известным поэтом и внефракционным (с недавних пор, после изгнания из фракции БЮТ) народным депутатом Павлом Мовчаном. Прямо на конференции под ними подписался и другой народный избранник – бютовец Юрий Гнаткевич. Обращения направлялись сразу Президенту, премьер-министру, сотрудникам прокуратур и местных органов власти. Требования просты: прекратить закрывать украиноязычные учебные заведения и покарать виновных.

Однако уже на самой пресс-конференции стало заметно: представители родителей и защитники их прав говорят о несколько разных вещах. И по-разному видят виновных.

Школу №15 Красного Луча представляли две матери – Наталия Осипова и Ирина Тищенко. По их словам, их школа – единственная полностью украинская в городе. Проблему незаполненности они признают – в школе сейчас учатся 240 человек при норме в 1100. Однако есть нюансы. 1100 – старая норма, рассчитанная на классы по 40 и более человек. Сейчас же в классе в среднем 20 учеников (конкретно в школе №15 – не менее 15). Причем это общая проблема большинства школ города: детей сейчас рожают значительно меньше, чем раньше. Объединять эту школу собираются с соседней школой №29, в которой обучается 340 детей. Проблема в том, что помещение школы №29 – в аварийном состоянии. По словам Наталии Осиповой, у родителей есть подозрение, что власть имущие положили глаз на само помещение школы №15.

«Я сама работала в детских садах, - говорит Ирина Тищенко, – и хочу заявить, что наши детские сады – это пример безалаберности. Точно так же раньше сокращали детские сады, ликвидировали их, слепляли – и что? Позакрывали, потом детей опять стало больше, зашла речь об открытии новых – а здания-то уже не в том состоянии! В итоге 800 человек на очереди в садики».

Впрочем, зданию школы №15 вряд ли дадут пропасть. Согласно информации «Просвіти», у городской власти есть свои планы – рядом уже расположился офис местной ячейки «Молодежи Регионов». Родители также подозревают недоброе – иначе зачем отселять детей из хорошего здания в аварийное? По словам Тищенко и Осиповой, им известно об аналогичных проблемах в Лисичанске.

Корреспондент «Главреда» поинтересовался, закрывают ли при этом в Красном Луче русскоязычные школы.

«Да, одну вроде бы закрывают, №12, - ответила Наталия Осипова. – Только ее нельзя закрывать. Там все учащиеся – татары. При любой попытке определить их в другое место возникнет этнический вопрос».

Представителем трех школ Донецка (№111, №136 и Украинского гуманитарного коллегиума) оказался глава донецкой ячейки Фонда региональных инициатив Дмитрий Дядик. По его словам, наиболее спорной оказалась ситуация в школе №136, где директор неожиданно отправила будущих первоклассников в соседнюю русскоязычную школу №120 – при том, что официально набор никто не закрывал. Русскоязычные школы при этом остаются, хотя в них такой же недобор. Конкретно в случае школы №136 Дмитрий видит явное злоупотребление: очень странно, что за год до закрытия школы в ее здании был проведен ремонт стоимостью 400 тысяч гривен. Такой себе намек, что пустовать оно долго не будет.

Когда слово взял народный депутат Гнаткевич, речь от конкретных проблем конкретных школ перешла к ситуации в стране в целом. Депутат уверен: все происходящее – часть плана, срежиссированного даже не в Киеве. «Помните, кого Янукович с собой взял в первый свой визит в Москву? Правильно, вице-премьера Семиноженко. Знаете, зачем? На смотрины». По версии депутата, назначение Семиноженко вице-премьером по гуманитарным вопросам было попыткой заместителя Администрации Президента Анны Герман не допустить передачи украинского образования в руки профильного министра Дмитрия Табачника. Однако, заявляет Гнаткевич, Семиноженко был очень быстро отправлен в отставку за нарушение обещания вернуть в кинотеатры русскоязычный дубляж. Теперь же, по мнению Гнаткевича, и русскоязычный дубляж вернулся (тут господин Гнаткевич не совсем прав. Минкульт изменил законодательство таким образом, что к прокату в Украине допускаются лишь кинофильмы, дублированные на ее территории (не важно, на каком языке). Это выбило почву из-под ног ряда сторонников русскоязычного дубляжа, которые на самом деле защищали лишь возможность приобретения в РФ подержанных фильмокопий. Посему триумфального возвращения русского языка в кинотеатры с вытеснением им украинского не произошло), и Табачник получил в безраздельное владение сферу образования, которую активно русифицирует.

Впрочем, в беседе с корреспондентом «Главреда» депутат был уже более оптимистичен. «Да не получится стремительной русификации за пределами отдельных регионов! – улыбался он. – Если на Киевщине учитель привык преподавать на украинском – попробуй его сходу переучи!».

Видения проблемы депутатом и родителями явно разнились. Первый подозревал «руку Москвы», последние – руки и карманы конкретных местных чиновников. «Я верю, Виктор Янукович все-таки исполнит свой лозунг «Услышу каждого», и услышит нас с нашими проблемами» - резюмировала Наталья Осипова.

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