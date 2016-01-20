У Порошенко назвали "горячую точку" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", сосредоточив свою активность в районе донецкого аэропорта.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

"В районе шахты "Путиловская" ("Бутовка-Донецкая") противник применил 82-мм миномет. Также боевики совершили серию вооруженных провокаций по всему фронту от Авдеевки до Песок", — отметил военный.

По его словам, враг также нарушил "тишину" в Зайцево и Новгородском. Между тем на Мариупольском направлении наемники обстреляли расположенные в Марьинке позиции силовиков из стрелкового оружия, гранатометов и применили 120-мм миномет.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один (боец — ред.) — был ранен", — добавил спикер Администрации Президента.

Напомним, ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".

Карта: mediarnbo.org