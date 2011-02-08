Египет: кто воспользуется революцией?

События в Египте понемногу перестают напоминать настоящую революцию. Президент страны Хосни Мубарак встречается с новым кабинетом министров и обсуждает, какие реформы нужно провести, чтобы волнения полностью утихли.

На главной площади Египта – Тахрир – все еще остаются протестанты, но они уже не столь многочисленны, как еще неделю назад. Эксперты Совета по международным отношениям считают, что противостояние в стране стало выходить из хаотической стадии и перемещаться в сторону переговоров.

За последние несколько недель общества стран Северной Африки продемонстрировали, что они могут противопоставить себя коррумпированным политикам и заставить их отказаться от власти.

Однако в итоге революции в Тунисе и Египте не достигли поставленных целей. Беспорядки в Тунисе уже прекратились, а волна народных протестов в Каире и больших городах Египта постепенно спадает. Тем не менее, результатом этих действий стали отставка коррумпированного президента Туниса и смена правительства в Египте, которое, по сути, мало что решало.

Западные аналитики считают, что протесты не достигли своей цели полностью, потому что у оппозиционных партий не было политического опыта в борьбе за свои интересы, а оппозиция долгое время находилась в подполье или была официально запрещена. Поэтому протесты быстро переросли в мародерство и уличные потасовки между сторонниками и противниками власти.

Но общество оказалось хорошо подготовленным, чтобы в условиях противодействия власти организовать протесты в несколько сотен тысяч человек. В основном организация и координация выступлений осуществлялись через сеть Интернет. Это показывает, насколько эти общества уже дозрели до формирования демократических правительств.

Этому демонстранту уже не хватает сил, - он, как и сотни тысяч его сограждан, участвовал в акциях протеста с первого дня

В то же время многие исследователи полагают, что затухание выступлений носит и позитивный характер, ведь в Египте могла начаться исламизация революционных движений, и тогда страна превратилась бы во второй Иран.

Сейчас ситуация в регионе постепенно нормализуется. О том, что дали эти революции странам и что будет дальше, «Главред» спросил у египетских экспертов.

Абдель Мухамед Саин, глава исследовательского Центра политических и стратегических исследований (Каир).

Главным достижением нашей революции я считаю постепенное пробуждение общества. Почти 30 лет общество находилось в неком оцепенении, у нас не было действенной оппозиции и общественных движений. А главной силой в обществе были военные. После убийства Анвара Садата армия взяла в свои руки контроль над страной и подавляла все демократические движения.

Владельцам лошадей нечем кормить животных – нет туристов, на которых они раньше зарабатывали

С другой стороны, именно военные постоянно выступали за сохранение светского режима. Соседние страны в последние годы демонстрируют тяготение к переходу к более исламской модели государства. А в Египте была некая стойкая опора в виде армии и правительства Мубарака. Но эта опора привела к закостенению всех институтов демократии в стране, которые с самого начала выполняли лишь представительскую функцию. В стране создали культ Хосни Мубарака как отца нации, однако с 2011 года это перестало действовать. Ведь население осознало, что может быть реальной силой в обществе.

Что касается результатов революции, то пока об этом говорить рано. Ведь выборы только в сентябре, и Хосни Мубарак, скорее всего, будет править до них. На этом голосовании станет ясно, сможем ли мы вообще создать демократическую систему правления. Сейчас нужно, чтобы оппозиционеры на переговорах с властью получили одинаковые условия для всех кандидатов на предстоящих выборах.

Саид Эддин, старший аналитик Egypt Centre for Development Studies.

Во-первых, нужно сказать, что власть победила митингующих в Египте своей выдержкой. Мубарак не захотел сразу покинуть страну и не сбежал в Саудовскую Аравию, как это случилось в Тунисе. Власть подождала, пока протесты перерастут в уличные столкновения, и ввела в город войска. Нашим лидерам не хватило опыта организовать мирное противостояние.

Новое правительство пока не вызывает у египтян восторга, поскольку призывы к национальному единению власть провозглашала не раз, но они оказывались лишь попыткой расколоть оппозицию.

В настоящий момент главной проблемой нашей оппозиции остается отсутствие руководства. Избранный из 10 человек организационный комитет не может даже определиться, кого именно он представляет. Во главе его сейчас Мухамед Эль-Брадеи, бывший председатель МАГАТЭ. Но простым египтянам он известен мало, хотя у него есть хорошие шансы стать национальным политиком, если он поможет оппозиции объединиться. Тогда у нее будет реальный кандидат на сентябрьских выборах.