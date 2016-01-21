Дипломат назвал единственный эффективный инструмент давления на Россию

Заявление министра финансов Украины Наталии Яресько в Давосе о том, что Украина активизирует процесс возвращения аннексированного Россией Крыма, нельзя отделять от переговоров по ситуации на востоке нашей страны, ведь захват полуострова и агрессия на Донбассе — это два фрагмента одной войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Сказанное Яресько — это повторение слов Порошенко на пресс-конференции о том, что должен быть создан формат "Женева+", в рамках которого должен обсуждаться вопрос возращения Крыма. Но лично я сомневаюсь в эффективности разделения двух проблем — Крыма и Донбасса: это два фрагмента одной войны, два фрагмента агрессии Российской Федерации против Украины, и решаться они должны в комплексе", — считает международный эксперт.

"На мой взгляд, нужно работать не в плане разделения способов и форматов решения сложившихся проблем, а нужно сосредоточиться на том, каким образом вопрос Крыма сделать частью повестки дня переговоров в минском формате и частью Минских договоренностей. Думаю, что это была бы более дальновидная политика. Хотя, безусловно, минский формат не совершенен из-за отсутствия в переговорном процессе США и Евросоюза как организации. Потому разговоры о новом форуме и новом формате — не лишены оснований", — говорит дипломат.

По его словам, Украина уже потеряла очень много времени — фактически два года, поэтому все нужно делать как можно быстрее.

"Но я бы не разделял вопросы Крыма и Донбасса. Если такие переговоры по Крыму будут организовываться отдельно, вряд ли это будет эффективно. Так или иначе, Минские договоренности уже привязали к санкциям против России, а это единственный эффективный инструмент давления на нее. Если новому форуму тоже удастся привязать вопрос Крыма к санкциям против России, это бы повысило эффективность. Иначе этот форум будет просто собранием, дискуссионной площадкой (чем, собственно, является Давос), и в этом случае это будет просто говорильней. Реально же есть необходимость в формате, в котором бы участвовала Россия, и есть необходимость в сохранении механизмов давления на нее. Если предложенный формат решит эти вопросы, то у него есть шансы на каком-то этапе принести некоторый результат", — подчеркнул Яременко, заметив, что вопрос возвращения Крыма не решится быстро, а нужно говорить о долгосрочной перспективе.

"Существенный прорыв в вопросе возвращения Крыма произошел в прошлом году благодаря акции по блокаде Крыма, благодаря действиям активистов, представителей Меджлиса, крымскотатарского народа. В результате вопрос снова вынесен на повестку дня, в информационное пространство Украины. Это — главное изменение, все остальное — только следствие этого", — резюмировал руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на полях Всемирного экономического форума в Давосе тоже обсудили вопрос возвращения Крыма Украине.