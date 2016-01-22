Генпрокуратура утверждает, что адвокаты Корбана давят на следствие

Прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что адвокаты арестованного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана давят на следствие и дезинформируют общество.

Об этом он сообщил на брифинге, пишет Украинская правда.

В то же время представители Генпрокуратуры продемонстрировали некоторые материалы, изъятые во время проведенных у политика обысков.

"Они якобы свидетельствуют о выплате лидером партии УКРОП денег сотрудникам правоохранительных органов и прокуратуры, в частности, за предоставление служебной информации и оказания давления на граждан", — отметили журналисты.

При этом Куценко добавил, что в рамках обысков были законно изъяты тысячи документов, касающихся "рейдерского захвата предприятий Днепропетровщины", также он призвал адвокатов Корбана прекратить давление на следствие и дезинформацию общественности.

По его словам, информация о похищении лидера УКРОПа была ложной. "Для любого следственного действия или оперативного мероприятия, когда господин Корбан переезжал с места того или другого, стороне защиты в тот же момент доводилась информация куда его перевозят, для каких целей и адрес, где он будет находиться", — подчеркнул прокурор.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.