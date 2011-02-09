Фальшивая матрица

Лев Толстой выдал по-своему гениальную формулу «Все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастная семья несчастна по-своему». Точно так же и революционная ситуация в различных государствах складывается по-разному. Уповая на глобализацию и информатизацию, не стоит отбрасывать специфику развития исламских государств, их масштабные внутренние противоречия и непростую историю. Да и очевидные различия между Арабским Востоком и Восточной Европой налицо. Уже заметно, что потрясения в Египте не слишком нужны Соединенным Штатам, у которых в том уголке планеты есть «пиковый» нефтяной интерес. И именно Египет после заключения Кэмп-дэвидского мира с Израилем стал вместе с еврейским государством крупнейшим реципиентом государственной помощи Вашингтона. Любителям конспирологических теорий следует это учитывать.

Не покидает ощущение, что украинские политики, живо рассуждающие о движущих силах тунисской и египетской революции, выдают желаемое за действительное, прогнозируя распространение этих событий на Украину. Дескать, и здесь выйдет на улицу толпа недовольных, которую, несомненно, готова возглавить группа засидевшихся в оппозиции дам и господ. Подобный подход трудно назвать рациональным и нельзя оправдать. Не секрет, что события на Майдане 2004 года стали масштабным социальным потрясением, изменившим украинское общество. Но очевиден и тот факт, что масштаб выступлений оказался приятным сюрпризом для организаторов революции в центре украинской столицы. Их «гениальность места» заключалась в способности коммутировать собственные идеи и стихийное творчество масс.

Но с тех пор прошло уже больше шести лет, и далеко не все участники «оранжевой» революции любят вспоминать славные былые деньки. За прошедший период большинство украинских политических сил предпочитали использование «политических туристов» реальной идеологической работе. Пожалуй, только «Свобода» может вывести на улицы достаточно идейных сторонников, но далеко не в масштабах всей страны. Профуканная победа на Майдане обернулась приходом к власти Виктора Януковича, закручивающего в стране гайки с решимостью профессионального автомеханика. Украина продолжает раскалываться на две противостоящие друг другу части, и оппозиционная лексика часто звучит с не менее хамскими интонациями, чем заявления представителей власти. Любопытный тренд - преуспеть в оскорблении друг друга, используя современные средства коммуникации, не находите? Официальной пропаганде, льющейся из телевизионных «зомбоящиков», оппозиционеры противопоставляют растущий радикализм высказываний и оценок в Интернете. К счастью, эскалация напряженности пока остается виртуальной.

Уже неоднократно было подмечено, что одна из особенностей отечественной псевдо-элиты – отсутствие качественного образования у большинства ее знаковых фигур. Сейчас не время углубляться в особенности «университетов» многих политиков. Отметим только общие тенденции. Партия власти последовательно игнорирует один из важнейших законов физики «Каждое действие рождает противодействие», продолжая испытывать не столько прочность позиций своих оппонентов, сколько терпение миллионов сограждан. Оппозиционеры, которые благодаря «оранжевой пятилетке» обрели черты бывшей власти, что заметно мешает эффективной политической борьбе, забывают о биологии и истории. Они отказываются верить, что ситуация, как и плод, должна созреть, а употребление незрелых плодов может привести к неприятным последствиям.

Стоит напомнить, что одним из главных достижений нашей страны за почти 20 лет независимого развития является сохранение гражданского мира. Искусственное стимулирование революционных событий может сломать эту традицию, и тогда сохранить управляемость ситуацией будет сложно. Политическая апатия общества в причудливом сочетании с непримиримостью власти и оппозиции может обернуться эскалацией насилия. Хотя в мире хватает примеров удачного примирения после гражданских войн, но примерять подобные сценарии на Украину не хотелось бы.

Проецирование Египта на Украину выглядит тем более натянутым, что перед нашей страной маячит угроза иного свойства: приближающиеся парламентские и президентские выборы в России. Год президентства Януковича доказал, что в Кремле поменялась (незначительно) риторика по отношению к Украине, но никак не имперские подходы. «Обыгрыш» о нашу страну стал уже привычным элементом избирательного процесса в Российской Федерации, и лояльность украинской власти может окончательно развязать российским кукловодам от политики руки.

Важная особенность: многогранная украинская оппозиция пока не имела возможности легитимным путем вернуться к власти. Публичные стенания относительно переноса даты парламентских выборов на осень 2012 года, положа руку на сердце, выглядят неискренними. Противники власти пока не предложили согражданам внятной позитивной программы, способной консолидировать народ вокруг них. С лозунгом «За все хорошее!» в Украине побеждало немало политиков, но, как показывает опыт независимого развития нашей страны, катастрофически редко к власти приходят с реальным планом действий. Наши политики предпочитают фальшивые матрицы и нехитрые, но эффективные манипуляции, поэтому реальных преобразований в Украине ждать не приходится.