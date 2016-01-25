Обжалованию не подлежит: в Украине окончательно запретили Компартию

Решением Высшего административного суда Украины отказано в открытии кассационного производства по кассационной жалобе Коммунистической партии Украины, которая пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона о деккомунизации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства юстиции.

"Кассационная жалоба КПУ является необоснованной, а изложенные в ней доводы не вызывают необходимости проверки материалов дела, поскольку заявитель не наводит оснований, которые бы позволили считать, что суд неправильно применил нормы материального или процессуального права", — отмечается в сообщении.

Данное постановление ВАСУ обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов КПУ не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", — подчеркнули в Минюсте.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Как отмечалось в иске, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

30 сентября 2015 г. Окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян.

Как ранее сообщалось, что 30 сентября, Окружной административный суд города Киева прекратил деятельность двух коммунистических партий.