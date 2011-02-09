Онопенко обложили флажками

Уже вторую неделю не утихает скандал с участием дочери главы Верховного Суда Украины Василия Онопенко – Ирины. Вместе с бывшим мужем Владимиром Котляровым она взяла в долг у предпринимателя Валерия Ксензенко крупную сумму денег и не вернула ее. Потерпевший обратился в Генеральную прокуратуру, где очень оперативно возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст.190 УК), получили санкцию в Печерском райсуде и провели обыск в доме главы ВСУ. Тем самым создали прецедент: дом главного судьи страны по решению нижестоящего суда в Украине еще никогда не обыскивали.

После того, как в связи с самым обычным гражданско-правовым спором «поставили на уши» всю страну, стало очевидно, что шумиха направлена не столько против Ирины, сколько против ее высокопоставленного родителя. Это подтверждает и сам Онопенко: «Конечно, обыск моего жилья – это политическое давление, чтобы я ушел в отставку. Какой может быть обыск по гражданско-правовым спорам? Где это видано?». Но вот в самой этой запутанной кредитной истории все не так очевидно.

«Главред» разыскал и расспросил кредитора семьи Онопенко. Это 48-летний Валерий Петрович Ксензенко – президент корпорации «Инвестиционно-строительная компания «Мисто», председатель наблюдательного совета «Банк регионального развития». Первым делом Валерий Петрович уточнил, что познакомился с Ириной и Владимиром в 2007 году. Впервые он одолжил им деньги в мае 2008-го в сумме $50 тыс., второй раз - $50 тыс., третий – $150 тыс. и четвертый - $50 тыс. Всего - $300 тыс.(что эквивалентно 3 млн. грн. с учетом пени). Из них $250 тыс. были оформлены на Владимира Котлярова, $50 тыс. – на Ирину. Ни копейки из этой суммы супруги не вернули, хотя сроки вышли еще 1 декабря 2008 года.

«Это не я с ними познакомился в фитнес-зале «Планета», это они со мной познакомились. Он (Котляров) ко мне «лип», а не я к нему. Думал, порядочные люди, из нормальной семьи, ведь первому встречному не одалживаешь, правильно? Вот Василий Васильевич Онопенко. Думал, они такие славные, бизнесом занимаются, такие хорошие люди, такие честные, а оказались мошенники», - пожаловался Ксензенко.

Поняв, что его обманули, он обратился, как и принято в таких случаях, в районный суд. На сегодняшний день ему удалось отсудить $250 тыс. долга у Котлярова. Разбирательства по поводу $50 тыс. (512 тыс. грн), оформленных на Ирину, еще продолжаются в Печерском суде.

Свое знакомство с Василием Онопенко предприниматель решительно отрицает, а вот с Владимиром Котляровым бизнесмен, по его словам, общался неделю назад: «Когда все это началось в прессе, позвонил ее (Ирины) муж, сказал, что готов отдать деньги. Готовы? Возвращайте. Никто не возвращает». После этого состоялась встреча, на которой Котляров заверил, что Василий Васильевич готов вернуть деньги. «Я сказал, что пусть возвращает, пусть позвонит мне сам (Онопенко). Он (Котляров) ответил, что тот боится. Почему боится? Они такие мутные. После этого связи не было», - рассказал Ксензенко.

В разговоре прозвучало также предложение оформить у нотариуса расписку, что он не будет иметь к семье Онопенко претензий, но до получения всей суммы долга предприниматель не увидел в этом необходимости.

На вопрос «Главреда», какая была необходимость обращаться в Генпрокуратуру, Ксензенко ответил: «Потому что они мошенники, потому что имущество у Котлярова найти нереально, все вывезено, спрятано. Конечно, они готовились, чтобы я отсудил и ничего не взял». А поскольку деньги брали оба супруга, рассказывая, «что у них все отлично, какие они благородные, и вовремя вернут деньги», обманутый кредитор указал в заявлении в ГПУ в качестве мошенников обоих супругов.

Василий Онопенко, как следует из его комментариев прессе, как только узнал о долге, сразу же согласился помочь неудачливой дочери вернуть долг - $50 тыс.

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Не надо быть знатоком юриспруденции, чтобы понять, что возбудить уголовное дело по факту невозврата долга крайне проблематично, иначе бы у нас уже полстраны сидело. Сам по себе факт невозврата долга влечет, согласно Гражданскому кодексу, исключительно гражданскую ответственность (принудительное взыскание имущества и штрафных санкций).

Учтем также, что рядовым гражданским делом (если не считать громких имен его фигурантов) занимается не районная и даже не городская, а Генеральная прокуратура Украины. И обыск у Онопенко в доме проводил не кто-нибудь, а «важняк» ГПУ (следователь по особо важным делам) Павлий. Из чего следует, что уголовное преследование санкционировали на самом «верху» ведомства.

Кроме того, суммы под гарантии высокопоставленных родственников, как правило, одалживаются «для обеспечения лояльности в определенных кругах» и «в качестве взятки за решение вопроса». В качестве гарантии выдается расписка, которая уничтожается тотчас по выполнении обещанного. (Об этих нюансах «Главреду» поведали практикующие юристы, которые, учитывая «скользкие» моменты дела, предпочли говорить на условиях анонимности).

В общем-то, господин Ксензенко и не скрывает, что проникся доверием к паре Котляренко-Онопенко не в последнюю очередь благодаря их солидному родственнику. А на каких конкретно условиях передавались деньги – сегодня можно только догадываться. В том, что «это точно не было просто одалживание», так как возбуждено уголовное дело, уверен министр юстиции Александр Лавринович. Кстати, в постановлении ГПУ говорится о том, что часть одолженной суммы якобы понадобилась Василию Онопенко «для решения своих вопросов».

Ключом к пониманию данной ситуации служит и существующий расклад сил в судебной системе. Нагнетание страстей вокруг Онопенко с целью его отставки в общем и целом отвечает замыслам так называемых «клана Пшонки» и «группы Портнова».

С назначением Виктора Пшонки генпрокурором, а его старшего брата Николая – замглавой Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам, в стране сложилась ситуация, при которой один брат ловит, а другой – сажает. Сбоев не бывает.

К этому следует добавить также тот факт, что вертикаль хозяйственных судов возглавил Виктор Татьков, который стал членом Высшего Совета юстиции 23 декабря 2010 года по квоте прокуроров (!). Наивно полагать, что Пшонка отдал бы место в ВСЮ чужому и нелояльному судье.

Наконец, админсуды возглавляет Александр Пасенюк, у которого аккурат перед президентскими выборами закончились полномочия главы суда. «Регионалы» тогда сделали ставку на Пасенюка, а Юлия Тимошенко и Василий Онопенко – на его первого зама Николая Сироша, который, по закону «О судоустройстве», должен был временно исполнять полномочия главы суда. Но, как известно, «победителей не судят», и Пасенюк был переназначен повторно.

Несложно предположить, что если судьи административной, гражданской, уголовной и хозяйственной вертикали судов не будут дружить с властью и Генпрокуратурой, это может выйти им боком. В Высший совет юстиции, который наделен правом «казнить» и «миловать» любого судью, как известно, входят многие фигуранты этой истории: Пшонка, Портнов, Татьков, Кивалов, Лавринович, Гаврилюк (зам Пшонки), депутат-«регионал» Валерий Бондик, Леонид Фесенко (руководитель Николая Пшонки), Владимир Колесниченко (кум Кивалова) и другие. Для создания замкнутой системы «обвинения и наказания» не хватает только одного звена - Верховного Суда. Хотя последний в рамках процесса, громко названного «судебной реформой», и остался без права пересмотра дел в порядке кассации, что равносильно для его служителей почетной ссылке. Более того, по новому закону, в ВСУ должно остаться всего 20 судей, которые займутся обобщением судебной практики.

Кроме того, мягко говоря, недружественные отношения у Василия Онопенко сложились с «группой Портнова» из-за дела Олега Бачуна - главы Окружного админсуда Киева. Чтобы понять масштабы войны, достаточно вспомнить, что Бачуну вменяли в вину перелеты чартером в разные страны мира на сумму более $1 млн. Депутатам рассылали брошюру с детальными фотографиями авто, дома и списка полетов Бачуна. Проверку судьи инициировал замгенпрокурора Ренат Кузьмин (в прессе фигурирует связка-«тройка» Кузьмин-Портнов-Кивалов). Бывший сотрудник юридической компании Портнова, народный депутат Владимир Пилипенко отправлял депутатам ссылку на сайт «Позор Олегу Бачуну!», на котором велся отсчет времени до «позорного увольнения и ареста Бачуна». Бачун, в свою очередь, отправил обидчикам в качестве ответа копию письма казаков турецкому султану, что, впрочем, не спасло его от увольнения.

Мораль сей истории, собственно, такова, что если дело возбудила ГПУ, то шансов восстановить справедливость в суде нет. Жаловаться можно кому угодно, но, во-первых, это не имеет смысла в нашей стране – судейская вертикаль уже давно состоит из «винтиков» и «шпунтиков», а во-вторых, Высший совет юстиции тоже «под колпаком».

Василий Васильевич еще мечется в надежде встретиться с «верховным арбитром» - Президентом. Но пока это ему, видимо, не удается.

Помимо проблем с дочерью Ириной, Онопенко хватает также забот со вторым зятем (мужем дочери Лады) – экс-первым замминистра юстиции Евгением Корнийчуком. Последний арестован и сидит в СИЗО по делу о превышении служебных полномочий и подлоге в интересах компании «Магистры».

Он якобы пролоббировал для нее контракт с «Нафтогазом» без тендера. При этом Корнийчук в прошлом был одним из учредителей «Магистров». Ксензенко, к слову, отрицает факт причастности Корнийчука к своему делу.

Если удастся сместить Онопенко, «проблема ВСУ» перестанет существовать в принципе. Тогда можно будет вернуть Верховному Суду часть былых полномочий и заодно «прогнуться» перед Венецианской комиссией, которая критически оценила нивелирование ВСУ до уровня консультативно-совещательного органа.

На тот случай, если отставка Онопенко пройдет успешно, в парламенте уже зарегистрирован законопроект «регионала», экс-главы Высшего арбитражного суда Дмитрия Притыки. Его смысл сводится к тому, что полномочия ВСУ вернут не раньше, чем там проведут «кастинг», после которого останется 20 судей. Нетрудно догадаться, что к тому моменту от судейской независимости останутся только «рожки да ножки».