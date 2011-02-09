Ломятся в открытую дверь

9 февраля 2011, 18:36

Власть и оппозиция призывают к диалогу, но на деле предпочитают общаться в Генпрокуратуре.

Разговоры о необходимости «всем вместе обсуждать, как строить Украину» давно стали привычными для украинской политической жизни. Чаще всего разговорами все и заканчивалось. Общенациональных круглых столов можно, пожалуй, припомнить лишь два, оба прошли летом 2006-го, в рамках урегулирования послевыборного политического кризиса. Если на первый круглый стол еще приглашались представители общественности, и там делался вид, что обсуждается не только распределение мест в правительстве и президиуме парламента, но и «общее видение национальных приоритетов», то на второй из них пришли лишь лидеры парламентских фракций и тогдашний Гарант, чьей идеей этот круглый стол и был. Продуктом их совместного творчества стал «Универсал национального единства», после чего слово «универсал» в украинском политическом языке начало приравниваться к фразеологизму «филькина грамота».

И вот о необходимости «круглого стола» заговорили снова. Подняли тему представители оппозиции. На Согласительном совете перед открытием новой парламентской сессии глава фракции БЮТ Иван Кириленко предложил провести совместное заседание Кабмина и парламента относительно текущей социально-экономической ситуации в Украине. На следующий день тему подхватил и Президент, сказавший на открытии сессии: «Именно поэтому нужен национальный круглый стол, деловая беседа с оппонентами. Нам необходимо совместно продолжить работу над эффективной формулой сотрудничества всех политических сил, а кто ее не разделяет и не найдет в себе сил присоединиться к совместной работе ради будущего нашего государства, - просьба, не мешайте».

«Мешать» начали сразу же. Замглавы фракции БЮТ Сергей Соболев безапелляционно заявил, что круглый стол с этой властью возможен лишь в СИЗО. Менее категоричным был вице-спикер Николай Томенко, говоривший о необходимости круглого стола между властью и оппозицией еще месяца три назад (то заявление не вызвало никакой реакции). По словам Томенко, главное условие возможных переговоров - прекращение уголовного преследования оппозиционеров, освобождение их из-под ареста и отмена подписок о невыезде. Вполне логично, что на эти шаги власть не пойдет, по крайней мере, в обозримом будущем.  

Как оказалось, понимают это и отдельные депутаты-бютовцы. К примеру, нардеп Евгений Кирильчук, который в комментарии «Главреду» признал неприемлемость любых ультиматумов, зато выдвинул целый ряд требований к власти, которые должны быть озвучены на круглом столе. «Самое главное – согласовать положения изменений в Конституцию, потому что то, что с ней делается сейчас, подрывает доверие граждан к государству и власти в целом. Кроме того, надо навести порядок в судебной системе и ввести выборность судей. Кроме того, выборными надо сделать и глав областей и районов, чтобы чувствовали свою ответственность перед людьми, а не перед вышестоящим начальством», - сказал Кирильчук. Нардеп особо отметил, что принимать участие в круглом столе должны не только политики: «Пусть представители оппозиции делегируют на круглый стол известных и авторитетных ученых, экспертов, журналистов, которым доверяет общество и т.д. – тогда граждане поймут, что это умные люди, которые обязательно придумают что-то хорошее».

Гораздо больше предварительных условий выдвинул власти Арсений Яценюк – целых семь. Главные среди них – отмена Харьковских соглашений и закона об основах внутренней и внешней политики, мораторий на изменения языкового законодательства и разрешение Тимошенко посетить Брюссель. «Ну разве можно ставить вопрос таким образом? – удивляется Кирильчук – как власть может отменить закон? Для этого ведь нужна воля не власти, а всего парламента, это как минимум». «А что касается уголовных дел против Тимошенко – так они же сами ей рейтинг поднимают, а если ее посадят, то он еще в два раза вырастет, потому что все понимают, что дела против нее выеденного яйца не стоят», - добавляет депутат.

Представитель «Нашей Украины» Андрий Парубий отметил, что не может расписываться за всю партию – будет ли она выдвигать власти какие-то предварительные условия, или нет. «Мы эти условия озвучиваем постоянно, и власти просто надо захотеть нас услышать. Я бы не привязывал их непосредственно к круглому столу», - сказал он «Главреду». Навскидку Парубий озвучил несколько первоочередных требований «НУ»: денонсация Харьковских соглашений, отставка Дмитрия Табачника и Анатолия Могилева, запрет на изменения законодательства в языковой сфере, отказ от проведения запланированной языковой реформы.

По словам заместителя главы Администрации Президента Анны Герман, власть вполне готова к поискам компромисса. «Наши двери открыты, но вы же видите, как они реагируют, – Тимошенко и Соболев сразу же отбросили идею Президента о проведении круглого стола. Очевидно, они просто боятся настоящей дискуссии», - сказала «Главреду» Герман. Анна Николаевна добавила, что круглый стол может состояться и при участии других оппозиционеров, кроме БЮТ: «Мы готовы сотрудничать со всеми оппозиционерами, кто этого захочет. Буквально сегодня у меня была встреча с одним очень известным оппозиционным политиком, мы долго говорили с ним на важные для Украины темы. Правда, называть его имя без его же согласия я не могу».

А вот никаких предварительных условий со стороны оппозиции власть не воспринимает. «Для нас неприемлем разговор в ультимативной форме. Мы достаточно сильные, чтобы с нами считались», - говорит Герман. Судя по всему, круглого стола стране не видать, – ведь и оппозиция тоже хочет, чтобы с ней считались…

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