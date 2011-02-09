Круглый стол: Запрет рекламы табака

14 февраля, в 13.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится круглый стол на тему: «Полный запрет рекламы табака в Украине. Общественное здоровье против интересов табачного бизнеса?». «Телекритика» приглашает на публичное обсуждение проекта закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)».

В круглом столе примут участие:

- народный депутат, председатель подкомитета по вопросам рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена Кондратюк,

- народный депутат, председатель подкомитета по вопросам налога на прибыль юридических лиц и других налогов на доходы юридических лиц (включая упрощенные системы налогообложения юридических лиц) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Евгений Царьков,

- народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко,

- народный депутат, председатель подкомитета по вопросам базового образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Леся Оробец,

- народный депутат, председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности органов юстиции, нотариата, адвокатских объединений и предоставления правовой помощи гражданам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Юрий Мирошниченко,

- народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина,

- народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранных делах Тарас Чорновил,

- народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда Павел Унгурян.

Модератор – журналист портала «Телекритика» Светлана Остапа.

К публичному обсуждению законопроекта №5164 приглашаются представители Министерства здравоохранения, рекламного бизнеса, общественных организаций, СМИ.

Заявки на аккредитацию принимаются по телефонам: (044) 235-22-55, 235-70-91, 098-446-61-95, контактное лицо – Юлия Зелинская. E-mail: zelin.tk@gmail.com

Адрес редакции: г. Киев, ул. Стретенская, 2/8.