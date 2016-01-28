Парламентскую фракцию БПП решил покинуть еще один нардеп

Народный депутат Виктор Чумак заявил, что выходит из состава парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что написал соответствующее заявление и зарегистрировал его в Аппарате Верховной Рады.

"Народный избранные также добавил, что будет внефракционным", — приводит агентство данные Чумака.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентскую фракцию "Блока Петра Порошенко" уже покинули несколько политиков, кроме того одного из его членов — нардепа Олега Барну — исключили из нее за стычку с премьер-министром Арсением Яценюком.