Рада дала согласие на арест Клюева

В четверг, 28 января, Верховная Рада рассмотрела представления генерального прокурора Украины о даче согласия на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.

Постановления о задержании и аресте одиозного нардепа поддержали 228 депутатов.

Напомним, летом 2015-го лишенный депутатского иммунитета Ключев, через территорию ДНР/ЛНР сбежал в другое государство.

До того Клюев не явился на допрос в Генеральную прокуратуру в четверг, 4 июня.

Накануне, 3 июня, Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности.

Перед этим таможенники в аэропорту Борисполь не разрешили Клюеву вылететь в Вену.