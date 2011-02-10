«Недодемократия»

В ежегодном рейтинге международной неправительственной организации «Freedom House» о состоянии свободы в мире Украину исключили из категории свободных стран, где она находилась пять лет - с 2005 по 2009 годы – и переместили в нишу «частично свободных стран». За первый год президентства Виктора Януковича средний показатель демократии по стране (4,75) практически достиг уровня конца каденции Леонида Кучмы (4,6).

Одновременно на протяжении 2010 года страна существенно ухудшила свои позиции и по другим показателям организаций-«маяков демократии»:

- последнее место среди европейских стран в рейтинге экономических свобод (исследование Heritage Foundation и Wall Street Journal);

- самое ощутимое сворачивание демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократии стран мира («Dеmocracy Index 2010», Economist Intelligence Unit);

- падение на 32 ступени в рейтинге свободы слова, который составляется «Репортерами без границ» (сейчас Украина находится рядом с Ираком).

Напомним, что «Главред» ранее уже информировал своих читателей о «тюремных» и экономических рейтингах страны.

В Украине абсолютное большинство экспертов, опрошенных фондом «Демократические инициативы» по методологии «Freedom House», с классификацией Украины как «частично свободной страны» согласились. (Всего было опрошено 63 эксперта).

В принципе, ничего нового ни их, ни наши эксперты об Украине не сказали, просто не слишком оптимистично заметили, что с такими проблемами «украинский Титаник» далеко не уплывет. По версии украинских наблюдателей, опрошенных Фондом «Деминициативы», серьезную угрозу представляют:

- игнорирование законов — 47 экспертов;

- социальная апатия и равнодушие — 30;

- нарушение баланса системы власти — 29;

- отсутствие верховенства права и равенства перед законом — 27;

- слабая оппозиция, — 21;

- тотальная коррупция государственного механизма — 15;

- отсутствие реальных рычагов давления на власть — 13;

- дефицит «здоровых» СМИ — 13;

- использование во внутренней политике российской модели «суверенной» или «управляемой» демократии — 12;

- влияние олигархов на принятие решений -12;

- низкое качество политики в связи с несовершенством элит — 12;

- несовершенная избирательная система — 8;

- отсутствие традиций демократической культуры, «советчина» - 7;

- отсутствие лидеров — 6.

Эксперты также пришли к важному выводу: народ нужно воспитывать и хорошо кормить. Иначе бедное население никогда не выйдет из дебрей «недодемократии»:

- низкий уровень жизни, бедность большинства граждан — 9 экспертов;

- отсутствие великой идеи — 6;

- ценностный раскол общества между «европейцами» и «хомосоветикус» - 4;

- тотальное падение уровня образования — 3.

Наиболее вопиющие нарушения, по мнению наблюдателей, происходят в сфере обеспечения свободы слова и мирных собраний. Дошло до того, что милиция «не брезгует» охраной провокаторов на митингах! Так, во вторник, на акции в защиту национального заповедника «София Киевская» милиция явно способствовала провокатору. «Он целенаправленно слишком громко выкрикивал антисемитские лозунги... Его защищала и сопровождала милиция!!! На мои попытки привлечь внимание милиционеров к провокации, представители МВД никак не отреагировали. Напротив, устроили ему сопровождение... Попытки установить непосредственно у него его личность натолкнулись на противодействие милиции», - написал на своей страничке в Facebook народный депутат Олесь Доний. Такие методы, отметил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Владимир Яворский, милиция уже давно не практиковала.

Почему нынешняя власть так безжалостно подавляет ростки свободомыслия в СМИ? Прежде всего, на всех ведущих телеканалах, из которых информацию получает 60% граждан. Как утверждает исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар, власть стремилась к комфортной информационной среде, которая является привычной для нее еще со времен Кучмы, когда Виктор Янукович был премьер-министром.

«Нынешние представители власти не конкурентны в публичном пространстве. Временами у них аргументов больше, но навыков публичной дискуссии нет. Как политическая команда они не стремятся к открытости. А в современном мире ограничить публичность можно только силовым путем», - рассуждает Сюмар.

Участились случаи исчезновения и убийства людей в милиции (студента Игоря Индило в Шевченковском райотделе столицы, водителя маршрутки Владимира Манченко — в Вышгородском РУВД и другие). При этом ответ милиции, как правило, звучит в духе «сам упал - сам убился» (в случае с Манченко — сам сбежал, хотя свидетели утверждают иное).

Еще один плохой сигнал для общества — власть начала сводить счеты с правозащитниками при помощи закона про борьбу с порнографией. По одной из версий — чтобы исключить возможность какого-либо иностранного влияния через них на Украину.

Не секрет, что благодаря пропаганде у многих сформировалось мнение о правозащитниках как об «агентах западного влияния», говорит Владимир Яворский. При этом упускается из виду, что ежегодно к ним за помощью в Украине обращается 15 тысяч человек. Возможно, власть им «хочет закрыть рот так же, как и журналистам», сказал Яворский «Главреду» и приводит грустную статистику.

Самый громкий процесс, конечно, - это обвинение Дмитрия Гройсмана, координатора Винницкой правозащитной группы, в надругательстве над государственными символами и распространении порнографии.

«Изъято более 300 файлов индивидуальных дел о нарушении прав человека, что сильно ударило по организации. Они не могли вовремя подать апелляцию, пойти в суд, потому что у нет оригиналов документов. До сих пор ничего не вернули», - рассказывает Яворский.

Как известно, Винницкая группа специализировалась на работе с иностранцами, в частности — на борьбе с торговлей людьми. Так вот, обыск проводился работниками отдела по борьбе с торговлей людьми, хотя они никакого отношения к порнографии или надругательству над символами не имели, рассказал Яворский. Тогда же были изъяты видеофайлы, на которых иностранцы рассказывали, какие местные чиновники «крышуют» каналы переправки нелегальных мигрантов через Украину в ЕС.

Были также угрозы избиения, попытки изъять оригиналы документов у организации «Юзер», занимающейся защитой прав инвалидов, незаконные аресты. За раскрытие фактов злоупотребления в «психушках» Крыма «под пресс» милиции и прокуратуры попал Андрей Федосов. И этот список можно продолжить.

Почему же никто не протестует? Для населения, по словам Ирины Бекешкиной, такой «холодный душ» пришелся кстати: если в 2004 году в отсутствии демократии украинцы, по данным опросов «Деминициатив», винили элиту (бессовестную, безнравственную, ужасающе двуличную и равзращающую), то сегодня пришло понимание, что выборы сами по себе ничего не меняют. Выход один — срочно «тормошить» гражданское общество, поскольку элиты смогут закрутить гайки ровно настолько, насколько им позволят.

Конечно, это не значит, что Саркози и Берлускони никогда не хотелось поставить на место зарвавшегося журналиста или расширить границы вмешательства в частную жизнь граждан. Яркий пример — Франция. После утечек Wikileaksтам активно обсуждается вопрос введения уголовной ответственности за раскрытие экономической информации о корпорациях. Но вековые традиции и опыт борьбы граждан за свои права («вакцина демократии») не дают им этого сделать. У нас такого опыта пока, увы, «с гулькин нос».

В результате процесс отката от любви до ненависти ко всему демократическому в Украине занял менее пяти лет: в конце 2009-го треть опрошенных считали, что стране нужен авторитаризм и порядок, еще треть - демократия и еще столько же не поняли вопроса. Через три месяца на 15% больше опрошенных поняли, что «свобода лучше несвободы».

Однако если в Украине все так плохо с демократией, куда же смотрит заграница? Если проводить футбольную аналогию, то после второй «желтой» карточки за нарушение правил игрока удаляют с поля. Украинская власть уже получила несколько предупреждений об «избирательном правосудии» от представителей Запада. В частности, такие заявления прозвучали во время визита еврокомиссара Фюле в Украину («мы готовы ко многим компромиссам, кроме демократии и свободы слова»). Косвенно об этом свидетельствует предоставление политического убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину. Сколько же еще карточек должна получить украинская власть?

Ответ будет дан в марте, когда Украину в связи с 20-летием трагедии на Чернобыльской АЭС, возможно, посетят Кэтрин Эштон, Высокий представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности, и вице-президент США Джо Байден, говорит экс-глава Секретариата президента Олег Рыбачук. Тогда же, по его словам, будет дан ответ на вопрос, подпишет ли Украина в этом году Соглашение с ЕС о политической ассоциации и о зоне свободной торговли.

Какой может быть реакция демократического мира? Как международный банкир, Рыбачук со знанием дела утверждает, что схема отработана уже в России и Беларуси — ограничение возможности выехать и конфискация «честно украденных миллиардов»». Ибо тайна банковских операций в современном мире — миф.

«В отличие от Лукашенко, Янукович не держит в пределах «Межигорья» свои вклады, хотя там есть где закопать. Он, его семья и команда соответствующим образом «евроинтегрированы», «штатоинтегрированы» и «валютоинтегрированы». И для них это - серьезная угроза», - уверен Рыбачук.