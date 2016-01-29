Порошенко об украинской армии: даст по зубам любому агрессору

Имея сильные ВСУ, мы освободили украинскую землю от захватчиков, говорит Президент.
Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина создала такую армию, которая "даст по зубам" любому агрессору.
Об этом он сказал сегодня на открытии лечебного корпуса Владимирецкой центральной районной больницы в Ровенской области, сообщает УНИАН.
"Мы остановили их (российских захватчиков — и) на Донбассе, менее чем за два года построили такую армию, которая даст по зубам любому агрессору, вооружили ее, накормили, одели, обучили", — заявил Порошенко.
Президент добавил, что "с января 2016 года каждый украинский воин, нашими совместными усилиями, получит денежное обеспечение на уровне не ниже 7 тысяч гривен".
"Сегодня можно идти на контрактную армию, сегодня можно обеспечивать силу, чтобы политико-дипломатическим путем, но имея сильные Вооруженные силы, мы освободили украинскую землю от захватчиков", — отметил Порошенко.
Напомним, сегодня президент рассказал, что за время АТО на Донбассе погибли 2269 украинских военнослужащих.