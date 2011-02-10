Украина наша гражданская

Вопрос формирования эффективного и современного общества – своеобразной матрицы для реализации возможностей и удовлетворения потребностей миллионов сограждан – должен быть основным для украинских политиков. Но они предпочитают скатываться к политиканству, игнорируя вызовы окружающего мира. Представители власти пытаются совместить личное участие в зализывании «нанесенных политикой Виктора Ющенко» ран имперскому самолюбию Кремля с демонстрацией свойственной неофитам ретивой приверженности евроинтеграции. Оппозиционеры в большинстве своем предпочитают тактику мелкого фола и апеллирования к европейским политикам как истине в последней инстанции. Заигрывание с национал-демократической средой уже породило «феномен «Свободы», но не сделало Юлию Тимошенко «нашей» для подавляющего большинства избирателей западных областей. «Третьи силы», имя которым легион, предпочитают метаться между разными кормушками – отечественными и транснациональными – статус позволяет.

В юбилейный год украинской независимости становится особенно заметной бесплодность усилий политической псевдоэлиты по перестройке полученного вследствие распада СССР (читай – по счастливому случаю) куска бывшей сверхдержавы в полноценное европейское государство. Между моделями «нация – государство» и «государство – нация» сидельцы высоких кабинетов выбрали личное благосостояние. Впрочем, есть и определенный позитив: победа Виктора Януковича, как это ни парадоксально, подталкивает его к реформированию Украины. Декларируя свое стремление пробыть у государственного штурвала и нарастив внушительные президентские полномочия, Виктор Федорович не собирается выезжать из кабинета главы государства ранее весны 2020 года. Так что ему придется инициировать не только «улучшение жизни уже сегодня», но и реальные преобразования. В противном случае Януковичу предстоит отвечать на множественные вызовы. Например, относительно реальности украинского суверенитета и своей способности сохранить территориальную целостность Украины, удержать государство от социальных потрясений. И одного имиджа «эффективного хозяйственника» может оказаться недостаточно.

Стоит напомнить, что у нынешней власти (по определению, она отвечает за проведение государственной политики) неплохие стартовые позиции. Не использовать их, вернее, пытаться разрушить – по крайней мере, недальновидно. Например, 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме идею независимости поддержали 68% этнических украинцев, 55% этнических русских и 46% других этнических меньшинств, несоизмеримых с русскими по численности. Можно говорить, что независимость Украины была поддержана большинством ее жителей, независимо от этнической принадлежности. Да и сегодня разочарование в независимости не достигло пиковых показателей – во многом благодаря «эффективной» политике Российской Федерации. Еще один интересный момент – базовый для гуманитарной сферы «Закон о языках» принят в далеком 1989 году, когда влияние национал-демократов на принятие решений парламентом было весомым, но мало формализованным. Раскачивать в этих условиях лодку монопольного государственного статуса украинского языка – означает гневить Бога. Примером языковой капитуляции стала соседняя Беларусь, где от белорусского языка после благоприобретенного двуязычия осталась только президентская присяга.

Еще один фактор – религиозный баланс, который на протяжении минувшего года энергично атаковали последователи «русскаго міра». Получившие неформальное президентское благословление идеологические последователи патриарха Кирилла начали ввинчиваться в разнообразные сферы общественной жизни Украины, провоцируя сравнения с «православной инквизицией». Реакцией на стремление определить «единственно правильные» церковь, язык, культуру, толкование исторических событий стало негромкое, но очевидное сопротивление многих думающих людей разных политических взглядов. Все чаще приходится слышать, что власть в Украине сделала все, чтобы наращивать оппозиционные настроения – ее действия по-своему однозначны, причем способны консолидировать сограждан из разных регионов.

Стоит отметить, что из лексикона «регионалов» уже некоторое время как исчезли рассуждения о перспективах федерализации страны. В общем, это логично – получив контроль над всей страной, вряд ли уместно провоцировать центробежные тенденции. Навыки «хазяйської дитини», проявляемые командой Виктора Януковича, могут стать основой для формирования новой государственной политики. Ее смысл – в ставке на гражданский патриотизм, формирование общества, в котором будут существовать социальные лифты, а экономические успехи позволят отказаться от манипулирования проблемами истории, языка и веры. Восстанавливать советскую Украину – абсурдно, необходимо созидать гражданское общество по уже понятным лекалам.

При этом необходимо выполнить уже привычное для украинской истории правило «Ми старого не рушимо». Существующая законодательная матрица не представляет никакой угрозы возможности Виктора Януковича управлять государством, продвигать собственные инициативы, быть главой государства «в реале, а не виртуале». Монопольный статус украинского языка вряд ли мешает кому-либо из адекватных граждан страны общаться на том языке, на котором ему удобнее. Гуманитарные проблемы в целом уже привычно выступают в роли «негодных объектов», ловушек для общественного интереса. Но этот алгоритм не может работать до бесконечности. Поэтому властной команде жизненно необходимо научиться диалогу с обществом, и эти дискуссии не должны проходить, образно говоря, через решетку. Возможно, это удивительно для власть имущих, но факт: формирование гражданского общества позволит им обеспечить собственную безопасность после завершения пребывания Януковича у власти. Осознание временного характера полномочий любого масштаба – вот залог эффективного государственного управления. Пока же власть продолжает умножать число своих врагов, отчего градус оппозиционности общества будет расти куда быстрее, чем будут смонтированы клапаны для выхода пара общественного недовольства.