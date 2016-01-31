"Стрелок" сравнил Путина с Януковичем: на двух стульях не усидит

Один из главарей боевиков, бывший "министром обороны" ДНР Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" заявил сравнил президента РФ Владимира Путина с беглым президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом он сказал в интервью изданию "Колокол России", комментируя тезис журналиста о том, что ряд действий российской власти и оппозиции свидетельствуют о "почти полном повторении в России предмайданного украинского сценария" и о том, что Янукович допустил ошибку, отказавшись от евроинтеграции.

"Напомню, что Янукович, идя долгое время по пути так называемой евроинтеграции, в последний момент развернул курс на 180 градусов. При этом он не только потерял поддержку тех, кто поддерживал курс на интеграцию с Европой (в значительной степени его же собственного окружения), но и не приобрел никакой поддержки среди сторонников России. Фактически он провалился между двух стульев", — сказал Стрелков.

При этом он отметил, что в России "обратная, но очень похожая картина".

Пойдя на решительное внешнеполитическое противостояние с Западом, после событий в Крыму и "Новороссии", наша власть в лице, в том числе и президента, тоже развернулась на 180 градусов и пытается сейчас найти компромисс с либералами — в частности, и с внутренними", — заявил Стрелков.

От также подчеркнул, что, если Путин "окажется вообще без поддержки каких-либо общественных групп, то на одном чиновничестве и силовых структурах он не усидит".

"Как не усидел тот же Янукович", — добавил Стрелков.

Ранее Гиркин заявлял, что поражение на Донбассе приведет к развалу России.