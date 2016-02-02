Силы АТО дали по зубам оркам "Горловского гарнизона" у Зайцево и Новгородского

После накопления сил и средств на базе "Горловского гарнизона" боевики и российские военные стали наращивать активные усилия на направлении Горловка — Артемовск.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, резко возросло количество обстрелов боевиками позиций сил АТО в районе Зайцево и Майорск (город и квартал к северу от Горловки), в т.ч. из вооружений, которые должны быть отведены от линии разграничения в соответствии с Минскими договоренностями (танки, 120-мм минометы).

В районе Зайцево, Жованка террористы вели огонь силами ранее зафиксированной батареи (4 ед.) 82-мм минометов и 2-х переброшенных подразделений 120-мм минометов (6 ед.). Из района Посёлка 6-7 террористы неоднократно открывали огонь (минометы, АГС-17) по опорному пункту сил АТО южнее Майорска. На направлении Гольмовского (поселок к северу от Горловки) зафиксировано танковое подразделение (3 танка) террористов.

На участке от Новгородского и южнее до Новосёловки (поселки к западу от Горловки) с нескольких точек работали ЗУ-23-2 боевиков, также террористы применили два БМП-2 (30-мм автоматические пушки). Огонь велся сразу по нескольким опорным пунктам и НП сил АТО. Кроме того, активно применялись крупнокалиберные пулемёты, добавил координатор "Информсопротивления"

Напомним, боевики уже несколько дней на разных направлениях атакуют позиции сил АТО под Горловкой и несут потери.