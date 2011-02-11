Кучма преподал урок многовекторности

В пятницу, когда в Херсоне с подачи Виктора Януковича была в самом разгаре дискуссия о «шлеперах», в Киеве на состоявшемся российско-украинском форуме «порешали» вопросы Таможенного союза. Обе стороны обменялись любезностями, но желание интегрироваться у Киева так и не созрело.

Открыл заседание и подробности мирового закулисья сопредседатель Форума, глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информации Владимир Семиноженко. По его словам, вскоре большинство вопросов будут решаться на наднациональном уровне. ЕврАзЭс начнет движение в сторону ЕС. С 2010 года полноценно заработает ЕЭП. Украина уже является членом ВТО, Россия еще ведет переговоры о вступлении в эту организацию. Обе страны желают присоединиться к зоне свободной торговли с ЕС. Безвизовый режим между Россией и ЕС — вопрос времени. Так что впереди создание «широкой» зоны свободной торговли ЕС-Украина- ЕврАзЭс. И в этих условиях никакого «или» между Россией и ЕС для Украины не предвидится, только «и».

У Сергея Глазьева, ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза, явственно прослеживалось желание вылечить украинскую сторону от фобий, связанных с Таможенным союзом. Во-первых, что «Россия что-то там навязывает». Во-вторых, что там ущемляются национальные суверенитеты. И в-третьих, что невозможно пребывать одновременно в ВТО и Таможенном союзе. По его мнению, последняя позиция Украине навязывается из Женевы, Брюсселя и Вашингтона, что неверно. И он был готов доказать, что в Таможенном союзе есть все, что нужно Украине для счастья.

Во-первых, все решения в Таможенном союзе принимаются консенсусом (хотя достаточно согласия двух стран из трех). В 90% случаев члены Таможенного союза договариваются очень легко, уверенно заявил российский гость.

Во-вторых, совместное регулирование торговли суверенитетам не помеха. «Надо сказать, что эта тема очень серьезно обсуждалась и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, и везде пришли к выводу, что передача полномочий в области торговли, регулирования рынков вопросам национального суверенитета не противоречит», - с вдохновением заявил Глазьев.

И, наконец, «внимательный анализ правил ВТО показывает, что никаких препятствий (для вступления в Таможенный союз) нет». Скорее, наоборот, объединение четырех стран дорогого стоит: «Если бы мы вместе это делали, с единых позиций (вели переговоры с ЕС), то наш вес был бы больший», - оптимистично заявил «таможенный секретарь».

Несмотря на озвученные цифры «взрыва» товарооборота после создания Союза (в Беларуси — в 1,5 раза, в Казахстане — в два раза), Леонид Кучма тут же дал понять, что «завтрашний день, конечно, хорошо», но надо подумать и о текущем моменте.

- Цвет власти поменялся, а что конкретно изменилось в российско-украинских отношениях, а не в риторике? - резко спросил Леонид Данилыч.

- Изменилось очень существенно, хотя Украина и не участвует в этих процессах, - Глазьев решительно не был согласен с экс-президентом. - Оказалось достаточно нормализации отношений, чтобы бизнес стал более доверительно относиться друг к другу и возобновлять кооперацию в торговой сфере. Но чтобы нам быть уверенными друг в друге, мы должны быть в одно лодке....

- Сергей Юрьевич, но сегодняшнюю нашу власть нельзя упрекнуть в нежелании иметь действительно стратегические отношения с Россией. Но за год в сегодняшнем измерении можно было горы своротить. А мы сегодня не можем сказать ни об одном проекте, который появился, кроме протокола о намерениях... А в следующем году им на выборы надо идти парламентские..., - разочарованно сказал бывший гарант.

- Все, что касается структур, работающих в Таможенном союзе, мы делаем, - начал оправдываться Глазьев.

- К вам нет претензий, надо, чтоб до наших лидеров все это дело доходило, - со знанием дела подчеркнул Кучма.

- Энергичнее будем проводить форумы, - льстиво произнес Семиноженко, дав понять, что и от него кое-что зависит.

Однако, как позже понял корреспондент «Главреда», предложение интегрироваться в Таможенный союз не встретило взрыва энтузиазма у других участников с украинской стороны.

Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН, заявил, что развитие торговли — это хорошо, особенно в краткосрочный период. А в перспективе что? Его анализ показал, что в правила Таможенного союза не заложены механизмы для движения вперед. Кстати, нет их и в ЕС. Конечно, это круто заявить, что Россия удвоит ВВП, а Украина — войдет в двадцатку развитых стран, но как?

Для этого, по словам Гейца, надо развивать наукоемкие отрасли. Но задача это непростая, учитывая, что Украина находится на 89-м, а Россия на 63-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности, составленном Всемирным экономическим форумом. Так что же двум конкурентно-отсталым экономикам объединять-то?

Дискуссия повернула в новое русло — инновационного развития. Но если россиянам очень хотелось выходить из технологической отсталости вместе с Украиной в рамках Таможенного союза, то Леонид Кучма предложил «не перескакивать» и все вопросы отработать сначала в рамках зоны свободной торговли.

После короткой реплики Семиноженко — «давайте не политизировать, а экономизировать процесс» - слово дали экс-депутату, коммунисту Георгию Крючкову, отлично зная, что тот сделает наоборот.

«У меня сложилось впечатление, что влиятельная в украинской политике дама (Анна Герман) именно в этом (возможности поворота в сторону РФ) видит главную опасность для Украины. Все возвращается на круги своя. Я бы назвал это начальным этапом худшего варианта «ющенковщины» без Ющенко», - с упреком заявил выступающий. Хотя Виктор Янукович все равно этой критики не услышит, поскольку медиапространство для него мониторит Анна Герман.

У Кучмы тем временем накопились вопросы не только к россиянам, но и европейцам. В том числе к переговорам с ЕС, начатым когда-то не без его участия. «Они нам предлагают более 400 изъятий. О чем говорить, о какой свободной торговле? Если посмотреть перечень сельскохозяйственной продукции, то там такая тарифная политика, что нам там делать просто нечего... Следовательно, нам такая свободная торговля не нужна, когда мы будем раздеты полностью. Сюда (В Украину) будет идти все и вся, а там (в ЕС) рынок для нашей продукции закрыт», - сказал бывший гарант.

И тут же у него созрело желание непременно что-нибудь подправить в создаваемом им же в течение десяти лет государстве:

- МВФ заявил официально, что Беларусь вышла из кризиса. А может, мы с вами не то строим? Торговля России в рамках СНГ составляет около 15%. Так не политика ли это России, что нам тут на этой территории делать нечего?

- Что касается белорусов, то флаг им в руки, - «расписался» за соседей Борис Иванов, академик РАН. - … Мы сознательно идем на Таможенный союз, то есть мы еще между собой будем конкурировать, какие товары и услуги останутся у них и у нас.

Впрочем, Кучма был настроен не менее решительно: «Мы настолько быстро движемся в никуда в этом плане кооперации, что потом остановиться невозможно будет».

Расстроенным оказался и украинский политолог Владимир Цыбулько: «Риторика России не изменилась. Мы чувствуем надменность российской власти по отношению к украинскому государству». Но Глазьев тут же заверил, что ничего подобного у него и в мыслях не было.

Поскольку Кучма задавал вопросы практически всем выступающим, Семиноженко понял, что тот хочет высказаться и дал ему слово. В ответ Леонид Данилыч резюмировал, что встречаться нужно чаще. Он осознал, что зря радовался подписанию «харьковских соглашений» по флоту, поскольку ни один проект из запланированных не был реализован. И это касается обеих сторон. «Мы не достаточно имитируем этот процесс, - на первый взгляд вроде бы оговорился Кучма, имея в виду активизацию, но, скорее, он попал в точку. - Однако для России все равно нет более надежного партнера, чем Украина. И не нужен ей этот «Южный поток»...

Участники долго обсуждали, какую интеграцию выбрать Украине — с ЕС или Россией. И пришли к выводу, что прежде нужно все обстоятельно посчитать. На всех предыдущих форумах их участники и пресса слышали приблизительно те же фразы…