Кабмин нужно немедленно перезагрузить, но министры-реформаторы должны остаться — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров нужно немедленно перезагрузить для продолжения реформ, однако министры-реформаторы должны остаться на своих должностях и продолжить работу в правительстве.

Об этом он сказал в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент подчеркнул, что настроен на продолжение реформ, которых ждет общество. Для этого нужно срочно перезагрузить правительство. Но министры-реформаторы и их команды должны остаться", — говорится в сообщении.

Послы стран G7 и ЕС подчеркнули важность сохранения единства украинской власти.

Как известно, 4 февраля встреча послов G7 с президентом и премьером и главой парламента продолжалась в Администрации президента около 2 часов.

Она состоялась сразу после громкого заявления главы Минэкономики АйварасаАбромавичуса об отставке из-за политического давления.