WikiSex для Ассанжа

В том, что основателю «ВикиЛикс» Джулиану Ассанжу кто-то попытается создать серьезные проблемы, сомнений не было, – уж слишком многим сильным мира сего повредили появлявшиеся на его сайте материалы. Представители Республиканской партии США, государства, наиболее пострадавшего от «ВикиЛикс», вообще призывали к физическому уничтожению австралийца, приравнивая его к террористам и называя чуть ли не вторым бин Ладеном. Поэтому не может не возникнуть вопрос, почему Ассанж вообще до сих пор жив, а не застрелен снайпером или не умер от «внезапного» сердечного приступа. Сам Джулиан считает, что своей жизнью он обязан в первую очередь страху ответственных за его устранение чиновников. «Что получит человек, отдавший команду убить меня или принявший участие в этой спецоперации? Максимум повышение по службе. А вот если вскроется правда, ему придется горько пожалеть, что он вообще в это ввязался», - говорил Джулиан в многочисленных интервью. Наверное, доля истины в его словах все же есть, поскольку никакой информации о покушениях на него до сих пор не было.

Беда пришла с другой стороны. Если человека нельзя устранить, ему надо хотя бы отомстить и лишить возможности заниматься своим делом. Самый подходящий для этого метод – судебное преследование. Загвоздка в том, что в демократическом мире право на свободу слова и информации является незыблемым, а потому суд над Ассанжем по обвинению в рассекречивании конфиденциальной информации вызвал бы слишком мощную бурю общественного возмущения, к которой те же США не могли бы не прислушаться. Поэтому Ассанжу решили «пришить» дело об изнасиловании. Помимо немалого тюремного срока, обвинение в изнасиловании превращало Джулиана из правдоборца-бессребреника в уголовника по «грязной» статье, грозившей ему неприятностями в местах отбытия наказания.

События развивались так. Летом прошлого года Ассанж, превратившийся после публикации «Иракского досье» в звезду всемирно масштаба, прибывает в Швецию по приглашению своих местных сторонников. К тому же, существующая в Швеции «Пиратская партия» предложила «ВикиЛикс» использовать свои сервера – проблемы с хостингом у сайта начались уже тогда.

Особо бурный восторг по поводу приезда Джулиана выражала местная феминистка Анна Ардин. На деталях ее биографии стоит остановиться подробнее. Некоторое время назад она была выслана из Кубы за «подрывную деятельность» - уличена в связях с местной антикоммунистической группировкой, финансируемой США. После возвращения в Швецию Ардин занялась развитием феминизма в родной стране. Защита прав угнетенных женщин интересовала ее еще со студенческих времен – она читала лекции о гендерном равенстве в своей альма-матер. Один из ее слушателей решил просмотреть свой конспект прямо на лекции, за что жестоко поплатился: Ардин подала на него заявление в полицию, поскольку посчитала, что, не уделяя ей должного внимания, он дискриминировал ее как женщину. Перепуганный студент поспешил извиниться и снова об этом пожалел – в полицию отправилась жалоба на сексуальное домогательство, ведь студент якобы пытался умалить чувства и страдания Ардин. С развитием новых медиа Ардин вышла в блогосферу. На своем блоге (ныне предусмотрительно уничтоженном) она разместила целую инструкцию для женщин «Как мстить оскорбившим вас мужчинам», где призывала представительниц прекрасного пола «не останавливаться ни перед чем в своем желании наказать мужчину».

Очевидно, Ассанж, легкомысленно принявший приглашений зайти в гости к Ардин, всего этого не знал. С утра восхищенная близостью с мировой знаменитостью шведка разболтала об этом в своем твиттере. Сам же Ассанж уехал на встречу со своими фанатами в соседний город. Среди них оказалась и фотограф Софи Виллен, с которой Ассанж после окончания мероприятия отправился в гостиницу, а после – домой к Виллен. Наутро Ассанж уехал, обещав потом перезвонить, а обрадованная девушка тут же поделилась своими чувствами в твиттере. Вполне логично, что Ассанж с его кочевым образом жизни особого значения двум случайным связям не придал, в отличие от самих девушек. Виллен, рассчитывавшая на серьезные отношения, а не на связь длиной в одну ночь, находит Арден, свою коллегу по несчастью, и они решают обратиться в полицию с заявлениями об изнасиловании, чтобы надлежащим образом отомстить Джулиану.

С этого момента разворачивается настоящий сексуальный детектив с политическим подтекстом. Дело в том, что по шведским законам частая смена партнеров является обманом, а обман в отношениях с женским полом часто трактуется как изнасилование. Более того, как рассказывала Виллен, Ассанж попытался вступить с ней в половую связь (к слову, четвертый раз за ночь), пока она спала – а это, по шведским законам, изнасилование чистой воды. Проснувшись, Виллен заявила, что согласна только на защищенный секс, уговорила на это Ассанжа, однако средство индивидуальной защиты порвалось в самый ответственный момент, – как утверждает Виллен, Ассанж специально использовал бракованный товар. По шведским законам – опять-таки изнасилование.

20 августа шведский суд выдает ордер на арест Ассанжа, однако уже на следующий день закрывает дело против него за отсутствием состава преступления. Однако 1 сентября дело открывается вновь: прокурор Марианна Ню, известный борец за права женщин, заявляет, что «есть основания полагать, что преступление все-таки было совершено». 18 ноября шведский суд повторно выдает ордер на арест Ассанжа, но тот уже успел укрыться в Великобритании. 1 декабря к розыску Ассанжа подключается Интерпол. Сам Ассанж несколько дней скрывался на севере Англии, переодевшись пожилой женщиной, однако вскоре у него не выдержали нервы, и он добровольно сдался полиции.

После семи дней за решеткой Ассанжа выпустили под залог в 240 тысяч фунтов. Приютил его местный журналист и борец за свободу слова Вон Смит, владеющий особняком на 10 спален и 600 гектарами прилегающей земли в северо-восточной Англии. Ассанж находился там под домашним арестом (часто называемым «арестом в особняке») и дважды в день должен был отмечаться в полиции, кроме того, носил на ноге радиобраслет, по которому всегда можно было отследить его местонахождение.

Швеция тут же сделала запрос об экстрадиции Ассанжа, слушания были назначены на 6-7 февраля. В ожидании суда Ассанж писал книгу-автобиографию, а его юристы и сторонники наперебой убеждали общественность в заказном характере дела.

На самих слушаниях сторону обвинения представляла прокурор Клэр Монтгомери, в свое время защищавшая от экстрадиции чилийского экс-диктатора Августо Пиночета, на стороне Ассанжа была целая юридическая команда во главе с Джеффри Робинсон. Выдавшая ордер на арест Ассанжа Марианна Ню на слушания почему-то не явилась. По сути, слушания должны были определить, стоит ли экстрадировать Ассанжа, или нет, однако дискуссия постоянно сводилась к сути дела – имел ли место сам факт изнасилования.

В качестве аргумента защита часто использовала то, что вменяемый Ассанжу состав преступления отсутствует в британском законодательстве, а также то, что сам ордер на его арест был выдан лишь с целью допросить Ассанжа – а сделать это можно и не отправляя его в Швецию, к примеру, по Скайпу – такая практика существует в Европе. Обвинение в свою очередь настаивало, что Ассанжа надо доставить в Швецию для того, чтобы там судить – а в том, что преступление было, прокурор Монтгомери не сомневалась – «поскольку полностью уверена в справедливости шведского законодательства и правосудия». Прения изобиловали целым рядом пикантных моментов, к примеру, выяснением того, является ли высказанное вслух желание девушки заняться сексом ее согласием на половой акт, может ли человек в «полусонном состоянии» (в котором якобы пребывала Софи Виллен) осознанно заниматься сексом и т.д.

В целом, к исходу затянувшихся на три дня слушаний более убедительно свои аргументы смогла предоставить защита – и прокурор Монтгомери была вынуждена срываться на эмоции а-ля «Если Швеция говорит, что изнасилование было, значит оно было!», на что тут же получила язвительный контрудар от одного из юристов Ассанжа: «А если Швеция решит, что облизывание немытой ноги – это изнасилование, значит, так оно и есть?..».

В итоге, для принятия решения суд взял себе почти две недели – оглашено оно будет 24 февраля. Однако экстрадиция в Швецию – далеко не худшее, что грозит Ассанжу, ведь шведы вполне могут переслать австралийца в США, благо соответствующий договор между двумя странами имеется.

Что может случиться с Ассанжем в самой демократической стране мира, сложно себе представить. Предъявить ему какое-то обвинение американцам будет сложно (если, конечно, у Джулиана дома случайно не найдут килограмм героина), ведь Акт о шпионаже (предусматривающий ответственность за раскрытие секретной информации) был принят еще в 1911 году и никогда не применялся против СМИ и медиа-организаций. Однако отыскать некую гражданку США, которую Ассанж, к примеру избил или изнасиловал во время своего визита в США летом прошлого года, будет несложно – учитывая то, какой огромный ущерб имиджу США наносит фанатичный австралиец.

Поэтому главная надежда Ассанжа и его многочисленных сторонников – невыдача его Швеции. И это наверняка понимают оставшиеся без присмотра своего «вождя» рядовые работники «ВикиЛикс» - ведь недаром в разгар слушаний на сайте появилась информация о том, как США сдали России все данные о британских подводных лодках, не имея на это никакого разрешения властей Объединенного Королевства.