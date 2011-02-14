Борис Гудзяк: «Ты достоин. Не бойся»

Тарас Возняк, главный редактор культурологического журнала Ї, опубликовал в своем блоге на «Украинской правде» короткое изложение лекции отца Бориса Гудзяка, прочитанной 10 февраля во Львовском университете имени Ивана Франко в рамках «Университетских диалогов». «Главред» публикует этот текст, поскольку считает его актуальным и достойным как можно более широкого распространения.



К украинцам вернулся страх, порожденный в далеком прошлом

В последний год к нам вернулся страх, который можно ощутить на разных уровнях. Студенты думают, писать ли комментарии в блогах, многие люди ложатся и не могут уснуть, ибо в голове роятся мысли, а страх не дает забыть проблем прожитого дня. Хотя мы в Украине относимся к более богатой части человечества. У большинства наших соотечественников есть еда, в отличие от многих в мире – у нас есть возможность пить чистую воду, а многие наши глобальные соотечественники и этого не имеют. Большая часть человечества лишена базовых средств спокойного существования.

В то же время на противоположном полюсе мы видим богатых людей, у которых в материальном измерении есть много больше, чем они хотят, но их материальные блага – это ярмо. Сколько несчастливых, у которых, казалось бы, есть все, а в жизни они доходят до отчаяния. Материальные блага, перегрузки, всевозможные крайности могут становиться источником и причиной нашего беспокойства, страха, смятения и растерянности.

Собственно, причин слишком видимих психологических беспокойств может быть множество. Именно поэтому насколько великий дар - спокойное детство, гармоничная молодость, без травм и ударов, оставляющих глубокие трещины в нашей психике. Но в жизни бывает по-разному. Многие из нас несут в себе страх, порожденный в далеком прошлом.

Существует духовный страх. Сегодня, с развитием психологической проницательности, наша антропология часто не оставляет места вопросу духа. Как его нащупать, обозначить? То, что художественно в книге Бытия зовется Божьим духом. И там у нас есть трепет, жизнь и вопросы, подъемы и падения. И где-то из той глубины пульсирует вопрос – кто я, куда иду, чем завершится эта жизненная эпопея? На уровне души, в самом ядре нашего бытия царит потенциал неуверенности и страха. Переживание страха может быть индивидуальным и общественным. Мы можем бояться за свое национальное бытие.

Если взглянуть на опыт украинского народа, прочитать историю нашего города, университета, становится ясно, что для страха, боязни, трепета в нашем опыте есть немало причин. Когда сплошь и рядом в нашей истории Богом данные качества человеческого бытия попираются, когда системно и постоянно разъедается то, что исцеляет страх – доверительное общение, – не удивительно, что наша способность бояться столь велика. Это страх риска, открытости. Когда этот голос из прошлого говорит: «Ты помнишь, что было, какие последствия», – мы отступаем и видим, как другие отступают. Оглянувшись, мы понимаем, что остались в ряду одни.

«Траектория вниз» от Климентия Шептицкого

Где-то в этом страхе пошатнется наше ощущение и переживание достоинства. Как мы переживаем достоинство, как его измерить, каков его вкус, запах и мелодия? Достоинство развивается в глубине, с ним мы встречаемся. Для меня один из наивысших примеров достоинства – человек, сказавший и написавший не много, – архимандрит Климентий Шептицкий, брат митрополита Андрея. Аристократ духа, который в середине четвертой декады своей жизни стал отдавать и отпускать то, что большинство людей всю жизнь стараются приобрести. Прекрасный экономист, законодатель, посол в парламенте, очень желанный жених, Климентий шаг за шагом по примеру своего брата начинает отпускать свои имения, статус, должности, и становится монахом-студитом, разделяя монарший подвиг с простыми сельскими парнями. Благодаря своим способностям он скоро становится архимантдритом. И в своем желании быть поближе к собратьям он, архимандрит, чистит туалет. Климентий на жизненном пути, который в нашем представлении является траекторией вверх (признание, почет, имение), меняет эту траекторию и спускается вниз. Наступают жестокие времена, его сажают в тюрьму, он сидит в камере-одиночке. Но сохраняет покой души, радость в холоде, темноте, полуголоде.

Не держимся ли мы в своей жизни за то, что нам больше всего вредит?

Как нам смотреть на вопрос достоинства и на что нам указывает пример Климентия? Мы думаем: «У меня так не получится, у меня нет столько потенциала». Но дело здесь во внутреннем мире. Если мы посмотрим на анатомию нашего страха, как он кусок за куском откусывает наше достоинство, мы увидим, что этот процесс происходит внутри нас. Если я не могу контролировать то, что происходит в Верховной Раде, если не в моих руках рычаги финансовых потоков, у меня все-таки есть возможность быть протагонистом в процессах, происходящих в моем сердце, мыслях, душе.

Можем ли мы внутреннее пространство наших мыслей, чувств, душевных переживаний сосредоточивить в направление мира, покоя, животворности и достоинства? Блаженнейший Любомир для нас именно такой авторитет, потому что эти дисциплины в его жизни высоко развиты. Он остается авторитетом, возможно, пророком, но не держится ни за власть, ни за титулы. Не держимся ли мы в своей жизни за то, что нам больше всего вредит?

Как говорил наш первый президент: «Маємо те, що маємо». Но действительно ли это пассивный процесс, безысходная ситуация, или это пассивность, когда есть возможность двигаться, действовать? Мы имеем то, что имеем, не просто так. Мы имеем то, за что держимся, что боимся отпустить.

Есть простой и легкий ответ на вопрос, как избавиться от коррупции – не давай

Невольники ли мы этих коррупционных систем, или принимаем сознательные или подсознательные решения, чтобы в них оставаться? Есть простой и легкий ответ на вопрос, как избавиться от коррупции – не давай. Нам не нравится нынешнее положение вещей. Но мы боимся, что перемены будут хуже, оттого молчим. Если бы академическое сообщество Львова, а это 150 тысяч студентов, десятки тысяч преподавателей, и их близкие решили бы вместе отпустить страх и вернуться к достоинству – мы бы потрясли этот город, достигли бы невероятной динамики. Но этот сценарий возможен только при одном условии, если мы все вместе и каждый в отдельности готовы заплатить за свое достоинство. А достоинство наше – это самое ценное сокровище в мире. Цена его сохранения немалая, мы должны быть готовы идти на жертвы, иначе не бывает. И неотъемлемым аспектом этого является траектория служения, деления, солидарности, но эта «траектория вниз» должна быть избрана свободно, когда мы движемся по ней свободно, то несоизмеримо обогащаемся.

Каждому из нас дано смотреть в глаза своему страху

Но хватит ли у меня средств на эту покупку? Для этого нам нужно на миг остановиться и поговорить с самим собой. Не сомневаюсь, что в этом разговоре с самим собой будет нелегко дать ответ: вы же будете одни. Чтобы быть способными изменить жизненную траекторию, позволяющую сохранить наше достоинство, нам нужна солидарность наших близких. Когда мы увидим, что друг, коллега, сосед предпринимает со мной этот шаг – мы станем сильнее. Сколько раз мы переживали эту силу солидарности, поэтому знаем, какие невероятные вещи происходят, когда люди идут вместе, и как уходит в забвение страх и появляется достоинство. И наш страх, и наше стремление к достоинству, и наш путь, – все это окутано таинством, которое невозможно запрограммировать. Важно в сердце, в душе, в уме и в мыслях лелеять надежду, лелеять внутреннее пространство, свободное от лукавых нашептываний – «ты не такой, ты родился не в той стране, у тебя не те родители». Сколько этих лукавых голосов звучит, внешне они стараются овладеть нами?

Но нам дано отмежевываться, у нас есть психическая оболочка, таинство собственной души, где каждого из нас касается Господь и говорит: «Ты мой возлюбленный сын, моя дочь. Ты достоин, не бойся. Мир тебе. Действуй». Действуй с качествами души, с тональностью мыслей и с покоем в твоих чувствах. В этом заключается наша академическая свобода, потому что она по своей сути не отличается от правдивой свободы каждого человека, в этом наши глубинные стремления, в этом суть нашего паломничества. Каждому из нас дано смотреть в глаза своему страху – называть его по имени, указывать ему его место. Давайте не ждать лидера, который должен сделать все за нас, каждый должен внести свою лепту».