Украина отправляет на ротацию в Конго 250 миротворцев

Украина отправляет на очередную ротацию 250 военнослужащих, которые будут служить в составе вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Торжественная отправка состоялась на Львовщине на базе бригады армейской авиации сухопутных войск ВС Украины , сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Демократической Республике Конго идет война между бандформированиями, и наши летчики и личный состав почти ежедневно подвергаются опасности. В связи с этим очень важно, чтоб у всех военнослужащих контингента был опыт участия в контртеррористической операции", — подчеркнул начальник армейской авиации командования сухопутных войск ВСУ Валентин Пистрюга.

В течение трех недель все военнослужащие успешно прошли боевое слаживание в Херсонской области. Кроме общевойсковых дисциплин бойцы, которые хотели попасть в состав миротворческого контингента, прошли тесты по английскому языку и прошли тренировки по специальной подготовке.

Напомним, ранее в Генштабе отметили, что очередная волна мобилизации в Украине тесно связана с демобилизацией военных. В случае сохранения стабильной ситуации на Донбассе демобилизация военнослужащих, призванных во время четвертой волны мобилизации, может быть объявлена в марте-апреле 2016 года.