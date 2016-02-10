Яценюк хочет закрыть Лукьяновское СИЗО: там дух царской России, тюрьмы народов

В Украине должен состояться переход от советской тюремной системы к системе исправления. Поэтому построенный еще при царской России Лукьяновский следственный изолятор должен быть закрыт.

Об этом премьер Арсений Яценюк заявил в среду, 10 февраля, на заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел и Министерства юстиции "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан", о чем "Главреду" сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Сейчас дух украинских следственных изоляторов и колоний — это еще дух царской России, тюрьмы народов", — сказал он.

Яценюк подчеркнул, что построенный еще при царской России Лукьяновский следственный изолятор должен быть закрыт: "Там условия, при которых невозможно не то что жить — выживать невозможно. Это система издевательства над гражданином, по отношению к которому еще нет судебного приговора и который еще находится под следствием. Бывало, что такое следствие длилось годами и невиновный человек мог находиться в этих нечеловеческих условиях".

Глава правительства сообщил, что на нынешнем заседании будет представлена реформа, которая заключается в "переходе от советской тюремной системы к системе исправления, которая дает возможность осужденному гражданину, который осужден, вернуться к нормальной жизни, получить работу, социализироваться и стать частью украинского общества".