Главари ДНР вводят срочную службу для зеленых ребят и экс-силовиков: за отказ — конфискация и тюрьма

С целью укомплектования оккупационных войск незаконные "власти" ДНР планируют ввести на подконтрольной территории "срочную службу".

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Предполагается осуществлять "призыв" мужчин в возрасте от 18 лет, которые еще не участвовали в боевых действиях в составе пророссийских террористических группировок. "Обязательному призыву" подлежат и лица, которые ранее проходили службу в силовых структурах Украины. Избежать "призыва" можно только в случае полной непригодности по состоянию здоровья или путем дачи взятки (от 2000 до 3500 долларов США).

С целью предупреждения уклонения от военной службы "власти" ДНР запретили выезд из оккупированных районов Донецкой области мужчин в возрасте от 18 до 65 лет без специального разрешения "МГБ ДНР". Всем, кто не выполнил указанное требование, по возвращении грозит конфискация имущества и тюремное заключение.

Напомним, главарям луганской "народной республики" не хватает командиров во взвода и роты "армии" сепаратистов, поэтому они хотят закрыть этот пробел за счет студентов местных вузов.