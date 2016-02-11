Яценюк назвал основные провалы Кабмина и рассказал, с чем пойдет отчитываться в Раду

Трудно спрогнозировать, что придет в голову народным избранникам, ведь в Раде возможно все.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отвечая на вопросы в ходе политического ток-шоу "Право на владу", передает ТСН.

Яценюк напомнил об отчете правительства, который должен состояться 16 февраля. Добавим, что предыдущий отчет Кабмина состоялся в декабре 2015 года. "Страну невозможно изменить за 12 месяцев, невозможно изменить за 24 месяца", — подчеркнул глава Кабмина и сравнил реформы в стране с ремонтом дома.

Он рассказал, с какими принципами правительство идет отчитываться в нардепов. Это — нулевая толерантность к коррупции, нулевое влияние ветвей власти на членов правительства и проведения реформ не на словах, а не деле, например, начиная с масштабной приватизации в стране.

Мол, если у коалиции есть другой план, пусть они его покажут. Однако, по мнению Яценюка, в коалиции стремятся получить власть, а не ответственность.

Яценюк также назвал основные провалы и достижения правительства. "Об успехах сейчас говорить не популярно, поэтому я отложу это для политических экспертов и историков. Я скажу, где мы провалились. Основное, что сейчас надо изменить — это Государственная фискальная служба и таможня. Это первый блок. Я бы ее назвал бытовой коррупцией", — сказал премьер.

В то же время, по его словам, министр финансов Украины уже презентовал концепцию и новый подход относительно реформы таможни. Он подчеркнул, что часть таможен, а именно четыре областные таможни, передаются в управление иностранным советникам, а в целом вся Государственная фискальная служба проходит реформу. "Например, мы уже в три раза сократили количество налоговых инспекций — до 161 инспекции", — сказал Яценюк.

"Второй блок, что нам не удалось — это изменить систему государственной службы. И на это требуется время. Третий блок — нам необходимо завершить формирование Национального агентства по предупреждению коррупции", - добавил глава правительства. "Что касается успехов, я вам очень коротко скажу. Первый успех — отсутствие газовой зависимости от России. Второе — не допустили дефолт. Третье — накопили золотовалютные резервы с 5 млрд до 13. Четвертое — списали 15 млрд долларов долгов, которые не мы реструктуризировали, которые не мы брали. Пятое — уменьшили внешний долг государства на 4,3 млрд долларов. Шестое — повысили зарплаты в армии вдвое. Седьмое — в прошлом году мы увеличили зарплаты и пенсии на 13 и 19 процентов соответственно", — подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее Кабмин принял программу действий на 2016-й год: Яценюк назвал приоритеты работы.

Видео: ТСН.