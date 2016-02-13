"Самопоміч" потребовала отставки Кабмина и хочет двинуть Семенченко в мэры Кривого Рога

В субботу, 13 февраля, городской голова Львова Андрей Садовый был переизбран лидером партии "Объединение "Самопоміч".

Соответствующее решение было принято сегодня, в Харькове во время внеочередного съезда партии, сообщает УНИАН.

Альтернативные кандидатуры выдвинуты не были. За Садового проголосовали 172 из 173 делегатов съезда. Сам Садовый при голосовании за свою кандидатуру воздержался.

Кроме того, во время съезда был избран состав контрольной комиссии, Провод партии, определен руководящий состав Провода партии и приняты решения о принятии новых членов политической партии.

Кроме того, "Самопоміч" приняла резолюцию с требованием отставки Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком.

"Отставка правительства Арсения Яценюка является единственно возможной и цивилизованной оценке этого состава Кабинета министров. Это единственный способ предотвратить формальный развал коалиции, назначение новых парламентских выборов, которые могут стать серьезным испытанием для страны", — говорится в резолюции.

Вместе с тем, партия рекомендовала выдвинуть народного депутата Семена Семенченко кандидатом на должность мэра Кривого Рога.

Съезд рекомендовал обратиться к Криворожской городской организации "Самопомочі" с соответствующей рекомендацией.

Инициировал этот вопрос предыдущий кандидат от "Самопомочи" на выборах мэра Кривого Рога Юрий Милобог.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко подписал закон, которым на 27 марта в городе Кривой Рог Днепропетровской области назначены внеочередные выборы мэра.