Клика Путина, или Почему российские демократы говорят и мыслят на советском языке

Знаменитый российский филолог профессор Николай Вахтин в своих исследованиях о "советском языке" доказал существование "хороших" и "плохих" слов, которые употребляются в правильном контексте. Поэтому "хорошая" Советская Армия никогда не воевала с "хорошими" афганским или венгерским народами — только с "агентами США" и "врагами народа".

Об этом известный украинский журналист, публицист, обозреватель и политолог Виталий Портников пишет на своей странице Facebook.

Путинская Россия, этот кровоточащий обрубок СССР, тоже не воюет с украинским народом — народ "хороший" и вообще "мыодиннарод". Россия воюет с "националистами", "фашистами", "американскими ставленниками".

Но и это ещё не все. Поскольку большая часть российских демократов тоже продолжает говорить и мыслить на советском языке, то в их сознании Россия и россияне не могут воевать с Украиной. Потому что российский народ — хороший, а русский народ вообще вычленять нельзя, это — "национализм". Значит, с "хорошей" Украиной воюет "клика Путина". А народ — ни при чем. Он — "хороший", он — "обманутый", его — не тронь. И если тронул — то ты "националист", "фашист", "сторонник Путина". То есть включаются слова из "плохого ряда".

Наша самая большая проблема в понимании российских текстов — официальных, пропагандистских или большей части оппозиционных — в том, что они написаны на советском языке, а мы говорим по-русски или по-украински. Говорим то, что есть, а не так, как предписывают правила "новояза". Конечно, носители советского языка есть и среди жителей Украины — но в общей массе говорящих и думающих они выглядят безнадежными идиотами и маргиналами.

Такими же идиотами и маргиналами выглядят те, кто пытается в России — и с русскими — говорить по-человечески, а не по-советски.