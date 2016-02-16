В "Батькивщине" решили отозвать из правительства министра Жданова

Фракция "Батькивщина" отзывает своего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова из Кабинета министров Украины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко.

Тимошенко отметила, что фракция "Батькивщина" не будет выходить из коалиции, однако своего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова будет отзывать из правительства.

"Нельзя выйти оттуда, чего не существует. В этом парламенте никогда никакой проевропейской и демократической коалиции не существовало", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не поддержала отчет Кабмина и не смогла отправить правительство в отставку.