Предательство или режиссура Банковой. Почему Кабмин не отправили в отставку?

Верховная Рада признала работу Кабмина неудовлетворительной. За такое решение 16 февраля проголосовали 247 депутатов. Однако, несмотря на столь низкую оценку деятельности правительства, все министры во главе с премьером Арсением Яценюком остались на своих должностях, никто не был отправлен в отставку. За выражение недоверия Кабмину проголосовали только 194 нардепа при необходимых 226. Большинство исчезли, хотя это голосование состоялось буквально через несколько минут после того, как депутаты неудовлетворительно оценили успехи деятельности правительства.

Напомним, что в этот же день ранее президент Петр Порошенко призвал премьера Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку.

Эксперты называют эти голосования парламента по правительству "казусом", поскольку отставка Кабмина была логичной после столь низкой оценки его успехов. Политологи рассказали "Главреду", чем обусловлено то, что все члены правительства сохранили за собой министерские кресла, какой работы теперь можно ждать от правительства, а также что теперь будет с парламентской коалицией, так как эксперты полагают, что 16 февраля существенно приблизило нынешнюю ВРУ к досрочным выборам. И первым шагом к этому стал выход "Батьківщини" из коалиции.

Политолог и социолог, директор Украинской социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко:

В ситуации с голосованием по правительству недоработал сам президент. Обратите внимание, что на время голосования ушли из зала люди, которые имеют близкие отношения с президентом, что не очень понятно. Это не сговор, как говорят одураченные депутаты. Это не политическая игра. Перед нами был ожесточенный конфликт между президентской и премьерской властью: между Порошенко, который открыто заявил, что он хочет заменить Яценюка (обратите внимание, что не правительство, а Яценюка), и Яценюком, который заявил, что у них единая команда, которая готова работать дальше.

16 февраля произошло важное событие — поражение президента Порошенко в борьбе с Яценюком. Теперь Порошенко — не самый главный. Это первое.

Второе — резкое падение политического качества Верховной Рады. Так просто нельзя! Было в зале 247 депутатов, а через минуту их уже 195. Я бы на месте молодых девушек не знакомился с нашими депутатами: эти люди опасны, у них слишком быстро меняется точка зрения. Не нужно думать, что вчера была какая-то супер-игра — для депутатов это показатель крайне низкого уровня ответственности за их "кнопкодавство". Это значит, что им нельзя поручить такие вещи, как свадьба, похороны, Конституция или смена премьер-министра. Потому что никто не знает, как они проголосуют через секунду после того, как они кивнули головой или еще что-то сделали. Вот в чем опасность!

Верховная Рада очень близко подошла к досрочным выборам. Оказалось, что Рада — самое слабое место в структуре украинской власти, то есть это не администрация президента и не Кабмин, который остался на целый год (это доказательство силы; даже мы с вами не знаем, будем ли мы работать на своих местах целый год, а Яценюк — знает). Яценюк смог удержаться в кресле только благодаря ошибке Порошенко. Порошенко надо было не требовать прямого снятия Яценюка и всего Кабмина, не предлагая альтернативы. Беда президента в том, что он перехитрил сам себя. Он хотел снять Яценюка, а потом начать переговоры с олигархами по поводу министров и премьера. Депутатам это не понравилось. Они же не могут снять Яценюка. А если придет новый премьер, который не имеет обязательств перед ними? Депутаты пришли в ужас от того, что сейчас снимут Яценюка, а завтра появится и.о. премьера (человек Порошенко), и тогда невозможно будет решить ни одной коррупционной схемы.

Порошенко хотел руками депутатов решить личные проблемы — проблемы власти. А депутаты — это же люди с полномочиями, вот и понажимали кнопки так, как считали нужным. И то, что более 20 человек из БПП предали его, — это доказательство того, что им важнее контакты с Кабмином, чем многочасовые беседы с президентом.

Думаю, что не будет никакого роспуска большинства. Большинство будет принимать законы, стоящие на повестке дня, а она уже утверждена. Потому, думаю, и Кабмин будет сейчас работать.

Я бы на месте Яценюка сильно "потрусил" Кабмин и резко перестроил его работу — у нас совершенно нет контакта между экономическим и социальным блоком. Это очень серьезная проблема. Если он думает, что год так просидит, то это не так. Конфликты остались. Но большинство не развалится, потому "Самопоміч" и "Батьківщина" не могут уйти в оппозицию, так как это будет означать автоматическое присоединение к "Оппозиционному блоку". Тогда все скажут, что это — "кремлевский проект".

Единственной способ, как может развалиться большинство, — это старинный способ, как делают во многих странах (это я вам говорю как профессор политологии), — когда президент, видя, что он не контролирует парламент, выводит свою большую парламентскую фракцию в меньшинство и распускает парламент. Что сейчас может сделать Порошенко? Либо ему придется потерпеть поражение и сделать вид, что он не делал никакого заявления о необходимости роспуска правительства, либо ему сейчас нужно выводить БПП из большинства, тем самым, разваливая большинство, что через 30 дней приведет к досрочным парламентским выборам.

Что касается реакции западных партнеров, которые в последнее время критиковали наше правительство, они, в первую очередь, смотрели не на работу правительства, а на политическую стабильность. Так устроено: если вы даете кому-то в долг, вы не дадите денег тому, кто завтра собирается убежать, уехать или улететь, а вы даете тому, кто будет жить, и тут вы уже не смотрите на его моральные качества, а ждете, когда вам отдадут долг. То же с западными инвесторами, которые уже дали нам около 12 миллиардов долларов. Они не хотят, чтобы завтра появился молодой мэр Винницы, который скажет: "А я не знаю, куди ці гроші пішли". Яценюк и Яресько взяли эти деньги, значит, пусть будут добры достичь тех параметров, которые они обещали, выполнить обязательства.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик:

Это все было срежиссировано на Банковой. Мы видели, как на голосование ставилось постановление: это было быстро, и всего одно голосование. Хотя было предложение от Литвина проголосовать тестово. Мы видим, что в поименном голосовании люди, лично ориентированные на президента или на Ложкина, не голосовали. Соответственно, если они не голосовали, то это и позиция самого президента. А эта игра была для того, чтобы сохранить до осени нынешнее правительство, чтобы, таким образом, канализировать неудовлетворение его работой. Хотя это — казус, потому что обычно после того, как работа правительства признается неудовлетворительной, следует отставка. Есть процедура. Но так как этого не произошло, на данный момент имеем конфликт между Верховной Радой и Кабинетом министров. Принятие результативных голосований законопроектов, которые будут вноситься Кабинетом министром, могут быть провалены из-за этого конфликта.

Кроме того, участники коалиции, которые голосовали за отставку правительства, будут ставить вопрос об урегулировании данного политического кризиса посредством заключения нового коалиционного соглашения или путем создания пояса проблем для деятельности Кабмина в комитетах и ведения определенной кампании по критике правительства. В итоге, все это взорвет ситуацию осенью, когда снова встанет вопрос об ответственности Кабмина. Очевидно, тогда уже не удастся сохранить ни коалицию, ни большинство в Верховной Раде. А это будет однозначно значить перевыборы.

А пока что президент договорился с премьером. Премьер слаб, поскольку его поддержала странная конфигурация людей и сил в парламенте. Но если премьер слаб, из него легче выбивать те или иные позиции, которые выгодны Банковой. Он будет более договороспособным, чем раньше, когда шантажировал выходом из коалиции "Народного фронта" и досрочными выборами. На данный момент диктовать условия будет не премьер, а Банковая.

По большому счету, для Запада важнее всего сохранение действующего большинства и действующего правительства. Пока что несмотря на тот негатив, который есть на Яценюке и его окружении, и имеющуюся информацию о коррупционных схемах, Яценюк устраивает в качестве премьер-министра западных партнеров, в первую очередь США. Запад не хочет перевыборов. Это однозначно транслировалось и Тимошенко, когда она была в США, и Байден об этом говорил. Это меньшее зло, с которым Запад может смириться в данной ситуации. Хотя при этом критика будет продолжаться. Конечно же, будут требовать перестановки или назначения тех или иных министров так называемых технократов в экономический блок Кабинета министров. Очевидно, что вакантные должности будут заполнены технократами. Но, по большому счету, Запад с этим смирится.

Что касается выхода "Батьківщини" из коалиции, тут еще нужно дождаться окончательного оформления выхода, когда Гройсман зачитает заявление и объявит об этом. Выход "Батьківщини" на данный момент не значит разлома коалиции, то есть голоса можно будет добрать за счет внефракционных депутатов и представителей других политических сил. Поэтому говорить, что это автоматически запустит процедуру распада большинства, пока что не стоит. Но если после "Батьківщини" об этом же заявит и "Самопоміч", это создаст проблемы для большинства. Тогда нужно будет посчитать голоса, хватит ли их у президента и премьера, чтобы коалиция давала хотя бы 226 голосов. Если же этого не будет, то будет запущен механизм досрочных выборов.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Происходящее сейчас между Украиной и Россией называется "гибридной войной", а вот, глядя на события 16 февраля в Раде, можно сказать, что мы являемся свидетелями "гибридной внутренней политики" в Украине. С точки зрения здравого смысла, совершенно понятно, что если Верховная Рада голосует и признает неудовлетворительной работу правительства, то такое правительство не может дальше продолжать деятельность. Если бы у него была политическая ответственность, то оно бы само должно было подать в отставку, и не было бы никаких проблем. А невозможность проголосовать за недоверие, то есть проголосовать за отставку, говорит о том, что это — именно "гибридные политики" (приспособленцы и политические полицаи), которые свои интересы ставят выше интересов Украины и ее граждан. 16 февраля это можно было четко увидеть. Есть около 200 людей, которые сознают, что личные интересы или политические торги в данном случае не имеют значения, когда в стране война, и страна находится в ситуации выживания, и нужные реальные изменения, чтобы выжить. И мы были свидетелями, как политики-приспособленцы, которые находятся на содержании олигархов, которых все устраивает, сбросили маски и продемонстрировали всем, какие политические силы хотят жить во вчерашнем дне, не хотят завтрашнего дня, и тех людей, которые в этом заинтересованы.

Поэтому история только начинается. Думаю, если не будет принято нужных решений, то очень быстро мы придем к досрочным выборам Верховной Рады.

Особой работы правительства не будет. Если "Батьківщина" уже вышла из коалиции, то нужно еще, чтобы вышла "Самопоміч", и будет получен формальный повод для того, чтобы отправить в отставку правительство. Потом, если они не хотят выборов, они могут думать, каким образом создать коалицию и двигаться дальше. Но всем очевидно, что работы и сотрудничества правительства с парламентом не может быть априори.

Как отреагируют на это западные партнеры, думаю, не имеет значения для украинцев, да и для меня лично. Единственное, что западные партнеры могут сделать полезного, — если они имеют такую возможность, они должны надавить на "великого реформатора всех времен и народов" — Яценюка, чтобы он ушел в отставку. Посмотрим…