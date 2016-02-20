Украина требует от России прекратить оккупацию Крыма

Украина требует от России прекратить оккупацию, репрессии и многочисленные провокации против украинских граждан и проукраинского населения Крыма.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно годовщины незаконной оккупации РФ АР Крым и г. Севастополь.

"Украина требует от РФ прекратить оккупацию, репрессии и многочисленные провокации против украинских граждан и проукраинского населения Крымского полуострова", — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что два года назад Россия, оказав вооруженную агрессию против Украины, начала процесс переписывания послевоенной истории, нарушила нормы международного права, которые являются основой мирного сосуществования, и аннексировала Крым.

"Под российской оккупацией Крым стал "серой зоной", где царят бесправие, террор, запугивание, похищение и пытки. Оккупационная власть системно и масштабно нарушает основополагающие права и свободы граждан, ведет скрытую войну против диссидентов, уничтожает признаки языковой, религиозной, культурной идентичности украинцев и коренного населения Крымского полуострова – крымских татар. Действия российской власти, направленные на запрет деятельности Меджлиса, а также политические процессы против представителей крымскотатарского народа в оккупированном Крыму — красноречиво свидетельствуют о произволе оккупантов", — подчеркивается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что российские военные в зеленой униформе без знаков различия стали символом гибридной войны, а их высадка в украинском Крыму положила начало наглому попранию Кремлем международного права и прав человека на оккупированном полуострове.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию как государство-оккупанта и поддержать инициативу Украины относительно создания международной площадки с целью обсуждения вопросов, которые жизненно важны для жителей оккупированного полуострова и всего мирового сообщества", — подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявлял, что Кремль еще летом 2013 года начал подготовку к незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.