Президентский рейтинг: Тимошенко дышит в спину Порошенко

Нынешний президент Петр Порошенко и лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко получили бы наибольшую поддержку граждан, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина, сообщает УНИАН.

Согласно результатам опроса, за Порошенко готовы голосовать 17,2% опрошенных, за Тимошенко – 15,9%.

Кроме того, на выборах главы государства кандидатуру лидера партии "Объединение "Самопоміч" Андрея Садового готовы поддержать 11,8% респондентов, председателя Радикальной партии Олега Ляшко — 11,8%, партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко — 10,7%, партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 10,6%, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша — 3,6%, лидера партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Геннадия Корбана — 3,1%, бизнесмена Игоря Коломойского — 2,5%, премьера Арсения Яценюка — 1,9%, мэра Киева Виталия Кличко — 1%, спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана — 0,8%, за других кандидатов готовы голосовать 9,1%.

На вопрос о выборе кандидата во время опроса отвечали только те, кто сказал, что пойдет на выборы и определился с выбором кандидата.

Институт Горшенина провел опрос с 8 по 17 февраля. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.