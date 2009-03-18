Парламентские «терки»

Хотя параллельно в сессионном зале решили еще несколько знаменательных вопросов. С самого начала Владимир Литвин поставил на рассмотрение законопроект о ратификации Европейской конвенции об общем кинопроизводстве. Казалось, документ настолько рядовой, что и вспоминать о нем не стоит – проголосовать и забыть. Но совсем другого мнения была «регионалка» Анна Герман. Воспользовавшись тем, что в зал докладывать по вопросу пришел министр культуры Василий Вовкун, Анна Николаевна с трибуны публично обвинила его в том, что на ремонт своего кабинета он потратил целых 2 миллиона гривен. И это при всем бюджете на украинский кинематограф на 2009 год в 5 млн. гривен. Свои слова депутат пообещала подтвердить в суде соответствующими документами. Мини-скандал дня был обеспечен. Другой стоящей внимания темой дня были сигареты, вернее, повышение ставки акцизов на этот товар. Понятно, что в этой сфере крутятся огромные деньги, поэтому желающих пролоббировать свои интересы в парламенте нашлось достаточно. Но, в конечной итоге, решение поднять акциз с 16 до 20% приняли, правда, пока только в первом чтении. Конечно же, главной темой дня в парламенте были переговоры о возможных кадровых изменениях в правительстве, которые якобы имеют шанс состояться завтра. Весь день, как в сессионном зале, так и в парламентских кулуарах шли «терки» - Николай Мартыненко постоянно уединялся на разговор с Иваном Кириленко, потом к ним подходил Андрей Кожемякин, потом состав менялся и в кадровые разговоры вмешивался «регионал» Нестор Шуфрич. Чуть позже Шуфрич уже уединялся с Кожемякиным, Кириленко и Мартыненко в поочередности. Потом эта же компания с переменным составом вела задушевные уединенные беседы с «литвиновцами» Шаровым и Гриневецким. Андрей Портнов также не стоял в стороне и время от времени разговаривал с этими же людьми, как результат – в конце дня имеем заявление Святослава Олийныка из «группы Портнова» о том, что они уже претендуют на ряд госмонополий. Короче говоря, «терки» идут и их апогеем должно стать вечернее заседание фракции БЮТ с Юлией Тимошенко, где во всем и должны разобраться. По плану-минимум завтра могут проголосовать за назначение Олега Шамшура на пост главы МИДа. По плану-максимум, в пакете с Шамшуром могут пойти и ряд других назначений – замена «пропрезидентских» министров Шандры, Павленко, Вовкуна, Васюныка и Вакарчука, а также назначение глав ряда государственных комитетов. К чему привели сегодняшние переговоры – увидим завтра, но уже сегодня вечером многие депутаты сомневались в успешности завтрашних кадровых ротаций, мол, как всегда, не хватает голосов.