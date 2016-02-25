У защиты есть доказательства об отсутствии обоснованного подозрения Корбану

Рассмотрение жалоб адвокатов члена президиума политсовета УКРОПа Геннадия Корбана на решение Днепровского райсуда Киева от 22 февраля о продлении политику срока содержания под стражей до 15 апреля отложено на 3 марта.

Такое решение 25 февраля принял судья Виктор Глиняный. По его словам, рассмотрение жалоб отложили из-за отсутствия одного из членов коллегии судей — Дениса Масенко, который является членом Совета судей и сейчас находится его заседании, сообщает УНИАН.

Вместе с тем, защита Корбана уже собрала большинство доказательств, свидетельствующих об отсутствии обоснованного подозрения политику в инкриминируемых преступлениях. "То, что было написано 31 октября 2015 года прокуратурой (во время первого задержания политика. — Ред.), было написано впопыхах, и Геннадий Корбан никакого отношения к тем преступлениям не имеет", — заявил защитник члена президиума политсовета УКРОПа Алексей Шевчук после заседания 25 февраля.

Адвокат в очередной раз подчеркнул, что дело его подзащитного носит политический характер. По его словам, на данный момент сторона защиты собрала список материалов по ключевым свидетелям по делу и подготовила ряд ходатайств, а также добивается установления грубых нарушений, допущенных следователями, которые ведут дело Корбана. "Большинство действий правоохранителей совершалось с превышением служебных полномочий. И сегодня их действия направлены на затягивание дела", — отметил Шевчук. Кроме того, адвокат сообщил, что прокуратура уже в течение трех недель отказывается вернуть вещи, которые были изъяты при обыске в квартире Корбана 31 октября прошлого года, несмотря на соответствующие положительные решения суда.

В свою очередь, адвокат политика Юрий Сухов отметил, что у него, как и у представителей общественности, вызывает недоумение то, каким образом ходатайство о продлении срока ареста Корбана снова попало на рассмотрение к одиозному судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу, несмотря на автоматическое распределение дел. Более того, подозрительным является то, что, при наличии более сотни судей в Апелляционном суде столицы, для рассмотрения жалоб автоматически была выбрана коллегия, в состав которой вошли двое судей, рассматривавших предыдущую апелляцию, — Виктор Глиняный и Денис Масенко. "Доверять этой автоматизированной системе сторона защиты не может. Мы понимаем, для чего это делается", — заявил Сухов.

Защитник сообщил, что сейчас адвокаты Корбана готовят жалобу на решение заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об определении места расследования уголовного производства по Геннадию Корбану прокуратурой города Киева. Защита подчеркивает, что, согласно нормам закона, дело не может расследоваться столичными следственными органами.