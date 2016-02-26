Активист рассказал, почему украинские силовики в Крыму массово становились предателями

Накануне начала российской оккупации Крыма никто на полуострове не ожидал массового предательства в рядах СБУ, прокуратуры и милиции.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"В рядах украинских силовых структур в Крыму, как стало известно потом, всегда работали агенты ФСБ. Мы, конечно, об этом догадывались и ранее, но делали вид, что не знаем. А ведь угроза никогда не исчезала. Они крепко проникли в СБУ, суды, прокуратуру, милицию задолго до Майдана и президентства Януковича. Можно сказать, что со времен распада Советского Союза они никуда не уходили", — говорит крымскотатарский активист.

"Мощным подспорьем для разведывательной и подрывной деятельности украинской государственности в Крыму была база Черноморского флота. По сути, это диверсионная база. Там и флота как такового нет. Но зато есть мощная агитационная, подпольная платформа, кузница "пятой колоны". Это был абсолютно легальный метод проникновения на территорию независимого государства немереного количества диверсантов, шпионов… да кого угодно под маркой "Черноморского флота", — подчеркивает он.

"Отсюда и такие наглые заявления из консульства России в Севастополе о русской земле и правильности депортации крымских татар. И за них никто не привлекался к ответственности. А кто должен был привлекать к ответственности за такие слова? Украинский чиновник, который получали зарплату от РФ? Я говорю: украинское государство предпочитало все годы независимости занимать позицию страуса по отношению к Крыму. Мол, этой проблемы не существует. Татары? Ну, пусть варятся в своем соусе. Захватывают земли? Закроем глаза. Русский мир? Ну и Бог с ним! Мы ничего не видим и ничего не слышим", — сетует Вельдар.

"И этот гнойник должен был когда-то взорваться. Вылиться либо в открытое противостоянии с властью, либо в какие-то межнациональные конфликты. И это произошло в Донецке и Луганске. Крым практически без выстрелов был захвачен при полнейшем попустительстве внутренних спецслужб и внешних спецслужб", — подытожил Шукуджиев.

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