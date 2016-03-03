ГПУ заинтриговала обещанием сделать Януковичу "сексуальный подарок"

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявляют, что ждут на допрос экс-президента Виктора Януковича и даже приготовили ему "сексуальный подарок".

Об этом сказал прокурор ГПУ Владислав Куценко в эфире телеканала "112 Украина".

"Указанная информация адвокатом Януковича не соответствует действительности. Мы в очередной раз приглашаем Януковича прибыть в Украину, наши двери для него открыты. Если он действительно хочет помочь следствию, принять в нем участие, то мы его с удовольствием ждем", — сказал он, комментируя заявление адвоката Януковича Виталия Сердюка о якобы его готовности к сотрудничеству со следствием, но в расследовании не заинтересована Генпрокуратура.

В то же время, отметил Куценко, РФ не отвечает на обращения Генпрокуратуры касательно содействия в следственных действиях по Януковичу.

"Какое у нас может быть сотрудничество, если мы обращаемся к российской стороне с большим количеством писем и просьбой нам посодействовать в проведении определенных следственных действий с Януковичем, а нам не то, что не отвечают, нам не отвечают на наши письма. Пожалуйста, телефоны Генпрокуратуры известны и Януковичу, и его адвокатам. Я даже немного пошучу: мы ему сексуальный подарок приготовили, только бы приехал. Но, к сожалению, не едет", — добавил Куценко.

Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что не слышал ни одного заявления прокурора Владислава Куценко по уголовным производствам в отношении Януковича и его окружения, "которое бы соответствовало действительности".

"Не могу понять, как в ГПУ могут так обманывать граждан. Все, что говорится — все не соответствует действительности", — сказал Сердюк.

По его словам, у Януковича арестованы всего два счета и частный дом, приобретенный за личные средства.

Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что по косвенным доказательствам, решение о разгоне активистов Евромайдана принял лично Янукович.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что Виктор Янукович является одним из козырей Кремля.