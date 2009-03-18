Кость Бондаренко: Коалиция может обратиться к Партии регионов или коммунистам за голосами для ротации в правительстве

Правда, информированные оптимисты говорят, что вероятность этих изменений – 50/50, а пессимисты радостно утверждают, что произойдут они, когда рак свистнет. В любом случае коалиции придется искать помощи в отношении голосов у политических оппонентов – во фракциях КПУ или Партии регионов, поскольку депутаты «Единого центра» и «За Украину!» неумолимы...



О том, чего ждать от завтрашнего дня, «Главред» говорил с руководителем Института проблем управления им. Горшенина Костем Бондаренко.





Господин Бондаренко, каковы, по вашему мнению, шансы пройти голосование в ВР у Олега Шамшура на пост министра иностранных дел, кандидатуру которого подал Президент?



Не будем называть фамилий по крайней мере двух министров, его предшественников... Но Шамшур обладает несколькими качествами, которые очень отличают его от других, – это ум и человечность. У него эти качества есть. Это очень интеллигентный, неконфликтный человек, умеющий достигать компромиссов, без особых амбиций... О нем говорят как о великом профессионале - он вырос в дипломатической семье, владеет языками, знает дипломатическую работу... Я слышал о нем исключительно позитивные отзывы...



Дипломатический корпус радуется тому, что подали именно Шамшура, потому что он пользуется авторитетом. При самодурстве наших отдельных министров иностранных дел этот человек воспринимается как очень желаемая и нормальная кандидатура...



Думаете, этих добродетелей достаточно, чтобы убедить депутатов?



Да, есть одно «но»: все эти качества, а также знание европейской действительности, знакомство со многими европейскими политиками, принимающими решения, могут оказаться не на руку вице-премьеру Григорию Немыре. Он фактически в два хода мог поставить мат какому угодно министру-чиновнику, приходившему на должность, и, соответственно, мог продвигать за рубежом бренд Тимошенко – вместо того чтобы продвигать там бренд Украины... Или, может, он уже просто привык ставить знак равенства между брендом Тимошенко и Украиной...



Немыре будет очень трудно справиться с Шамшуром. Знаете, у американцев есть такое выражение, которому отвечает Шамшур: он умеет послать так далеко, что человек будет уверен, что его послали в рай!.. Есть у него такое умение вести переговорный процесс.



Говорят, у них очень хорошие личные отношения...



Да, но все эти отношения заканчиваются там, где начинается большая политика. Волей-неволей, Немыре придется отстаивать интересы Тимошенко, а Шамшуру – интересы Ющенко. И тут, несмотря на то, что они были большими друзьями и сейчас остаются ими, они могут поступать совершенно по-разному...



Возможно, личность министра иностранных дел будет пробным камнем для последующих кадровых ротаций. Потому что коалиция уже выразила сожаление по поводу нежелания Виктора Ющенко дать мотивированный ответ, почему он отказался подать кандидатуру Бориса Тарасюка. Понимая, что по различным причинам Президент Бориса Ивановича не подаст, коалицианты продолжают политическую игру с Банковой. Какая цель этой игры?



Знаете, было бы очень странно, если бы Президент действительно подал кандидатуру Бориса Тарасюка. И неизвестно, действительно ли коалиция хотела бы, чтобы Борис Тарасюк пошел работать в правительство: ведь в таком случае он теряет депутатский мандат, и приходит следующий человек – губернатор Ривненщины Виктор Матчук, который считается близким к «Единому центру». Поэтому реально в настоящий момент коалиция блефует, когда говорит о том, что хотела бы выдвинуть Бориса Тарасюка, – это очередной раздражитель, которым пытаются подразнить Балогу, поскольку известно, какие с ним отношения у Тарасюка еще с 98-99 года... Поэтому, я думаю, это такой очередной casus belli, не более того...



Какие у Шамшура шансы на позитивное голосование в ВР?



Высокие, но не настолько, чтобы говорить о 100% вероятности...



Что может склонить чашу весов в ту или иную сторону?



Видите ли, тут тупиковая ситуация, поскольку ни один из кандидатов не является стопроцентно проходным. Я думаю, что в настоящий момент ситуация может стать таковой, что Запад потребует от Украины стабильности хотя бы на внешнеполитическом векторе. Вы же видели, как давление Запада - МВФ и других международных финансовых структур - приводило к тому, что Ющенко и Тимошенко подписывали совместные заявления. Думаю, такая же ситуация может сложиться и теперь...



Может ли оказаться приемлемым так называемый «нулевой вариант» - что и.о. министра останется Владимир Хандогий?



Я очень хорошо отношусь к Владимиру Хандогию и считаю, что он талантливый дипломат – как и к Шамшуру, и к Грищенко, но в любом случае нужно исходить из того, что у нас может быть и.о. премьер-министра, министра финансов или главы СБУ, но и.о. министра иностранных дел – это будет просто позором перед всем миром! Скажут, что Украина уже доборолась до того, что у нее не хватает здоровых сил, чтобы иметь полноценного министра иностранных дел. Ведь министр иностранных дел – это, прежде всего, визитка Украины перед миром...



А это понимают наши политики? Или же подобная игра в мяч будет продолжаться и дальше?



Очень трудно сказать, поскольку они демонстрируют полное отсутствие здравого смысла. Что-то можно было прогнозировать во времена Кучмы, поскольку политические шаги лежали в плоскости банальной логики: Кучма руководствовался понятиями, что если что-то полезно, это нужно воплотить. Понятие полезности и целесообразности было на первом плане. Сейчас же делаются абсолютно иррациональные ходы, и что-то предугадать очень сложно...



А что можно прогнозировать на завтра относительно «пакетных» изменений в правительстве? Можно ли их провести вообще, ведь эта история длится давно? Или, может, эти ротации и не нужны?



Изменился формат коалиции, поэтому должны произойти ротации и в самом правительстве, – это абсолютно нормальный процесс коалиционной деятельности. Коалиция должна нести ответственность за правительство. В коалицию вошел Блок Литвина, поэтому, естественно, он должен взять ответственность и за часть исполнительной власти. Поэтому ротации – пусть и косметические, необходимы...



Корректно ли подобные изменения проводить «пакетами» - «малыми», «средними», «большими», о чем депутаты говорят как о естественных вещах?



Возможно, так технически и удобнее в плане голосования, но с точки зрения реальной демократии это действительно не очень корректно...



Но, с другой стороны, как иначе «заставить» голосовать проблемные группы и отдельных депутатов, а? Хотя, наверное, «Единый центр» и «За Украину!» никакими пакетами не убедишь. Или это не так?



Коалиция может обратиться к части Партии регионов или коммунистам за голосами – я рассуждаю с чисто технической точки зрения, не утверждая, что на практике именно так и будет. В любом случае, голосовать за изменения в правительстве должна не только коалиция – это не проблема исключительно коалиции.



По нашей Конституции роль коалиции единственная – внесение на рассмотрение Президента кандидатуры премьера. На этом роль коалиции заканчивается – после этого она становится чисто технической: есть 226 голосов – значит, есть и правительство, то есть это некий индикатор...



Поэтому голосовать за ту или иную кандидатуру министров могут представители не только коалиции, но и оппозиции, если не будет озвучена какая-то позиция этой оппозиции, но зато будет какая-то договоренность...



Какая? Проведение «своих» людей в исполнительную власть? Ведь и коммунисты, и особенно «Регионы» постоянно заявляют, что не желают делить ответственность с нынешней властью... Могут ли, например, «Регионы» проголосовать индивидуально?



Конечно! Есть цена вопроса, которая лежит не только в денежной сфере или сфере преференций, – договоренности бывают разные. Мы же видели, как БЮТ и Партия регионов могут находить общий язык, если захотят – возникает только проблема цены вопроса.



Что касается данной ситуации, я думаю, что Партия регионов могла бы делегировать часть депутатов – скажем, двадцать человек, которые могли бы проголосовать по своему усмотрению. Политический процесс - это процесс постоянных договоренностей: можно, не идя на конфронтацию, искать способ договариваться и находить общий язык. Другое дело, что украинская политика - не дело принципа, а дело некоего бизнеса, который прикрывается политикой...



Не свяжут ли такую поддержку, пусть даже частью Партии регионов, кадровых изменений в правительстве с разговорами о переговорах с БЮТ по поводу более тесного сотрудничества и более серьезных договоренностей? То есть, не станет ли это определенным знаком, что что-то в этом направлении все же происходит?



Ну, есть глобальные переговоры высшего уровня о совместной деятельности, об изменениях к Конституции, о правилах игры и так далее. А есть договоренности, которые не ведут к каким-то серьезным последствиям, и это голосование – договоренности именно такого порядка...



И за это им нужно будет что-то отдать, не так ли? Симоненко прямо говорил, что коммунисты взяли бы «Укрспирт» и «Укравтодор», а «регионал» Колесников очень въедливо прокомментировал это желание... Скажем, КПУ и ПР в правительство не пойдут, значит, придется благодарить комитетами, некоторые из которых очень и очень «жирные»...



Государственные комитеты, поскольку они являются частью исполнительной вертикали, могут быть отданы, например, коммунистам только в том случае, если они войдут в коалицию, которая несет ответственность за исполнительную власть. Если же коммунистам отдадут какие-то комитеты, то только в том случае, если их кандидаты станут выдвиженцами той или иной политической силы, входящей в коалицию. То есть если за них поручатся в персональном порядке - не как за представителей КПУ, а как за профессионалов. Как было с Владимиром Тимошенко, который возглавил «Укрлес»: это случилось не потому, что его формально выдвинула КПУ, а только потому, что так решила одна из политических сил, входящая в коалицию.



Очевидно, что изменения в правительстве, в частности в так называемой квоте НСНУ, не понравятся на Банковой, которая ранее фактически и сформировала эту квоту. Каких действий со стороны Банковой можно ждать в том случае, если эти изменения все-таки произойдут?



Согласно Конституции Украины, нравится это кому-то или нет, Секретариат Президента не имеет никакого влияния на Кабинет Министров. Нигде не сказано, что Секретариат Президента согласовывает кандидатуры министров с коалицией или премьером, а Кабинет Министров должен их согласовывать с Секретариатом Президента.



Секретариат и Кабмин согласовывают кандидатуры, начиная с глав госадминистраций, потому что они находятся в двойном подчинении.



Что касается Президента, то он может иметь влияние на четко определенный круг лиц в исполнительной власти: в Кабинете Министров это министр иностранных дел, министр обороны, глава СБУ, который находится вне Кабинета... На этом юрисдикция Президента заканчивается...



Продолжая тему войны Банковой и Кабмина: не окажется ли министр обороны Юрий Ехануров «одним против всех» в правительстве Тимошенко, как это было с Анатолием Гриценко в правительстве Януковича?



Я бы не сказал, что он станет «одним против всех». Юрий Иванович человек очень компромиссный, умеющий находить общий язык со всеми. Конечно, пока он – «квота Президента», но меня не удивит, если через несколько лет Юрий Иванович станет №2 в списке БЮТ... Я не удивлюсь этому, потому что политические метаморфозы непостижимы. Я не сказал бы, что Юрий Иванович – упрямый и упорный человек, который будет оставаться в одном и том же политическом лагере. Если политик говорит «нет», значит, он уже не политик. А Юрий Иванович – сформированный политик...



Есть еще один «проблемный» министр, относительно деятельности которого создана ВСК, – Юрий Луценко. Может ли по какому-то стечению обстоятельств произойти отставка министра внутренних дел – причем голосами коалиции?



Сегодня коалиции очень важно сохранить голоса «Народной самообороны». Луценко является залогом того, что «Самооборона» будет голосовать за изменения в правительстве. Поэтому в нынешней ситуации Луценко вряд ли станут трогать.



Хотя с другой стороны... Я когда-то с очень большим уважением относился к Юрию Луценко, когда он был лидером оппозиции и одним из «полевых командиров» Майдана. Я относился к нему с большой симпатией за его чувство юмора. Теперь, кажется, это чувство юмора ему изменило... Сейчас Луценко министр внутренних дел – это самый большой анекдот, который только можно придумать в Украине. Этот анекдот воплощен в жизнь, он продолжается уже не один месяц и год – он уже стал бородатым и совсем не смешным...



Какие позиции, по вашему мнению, войдут в «пакет №1», то есть в первую очередь изменений в правительстве? Или, все-таки, не рискнут разбивать и попытаются впихнуть все в один большой «пакет»?



Думаю, что все-таки есть профильные министерства, в отношении которых необходимо внести ясность, – это касается Министерства иностранных дел и Министерства финансов. Что касается вице-премьеров и остального, то поскольку у них, по большому счету, не настолько весомый статус, как у министров, они должны идти во вторую очередь...



Возможно, но тогда, скажем, вице-премьерство Гайдука выглядит иллюзорным – слишком большое сопротивление у некоторых групп в «Нашей Украине» против этого назначения...



И все-таки мне кажется, что за вице-премьеров можно было бы проголосовать позже – это не настолько важный вопрос для функционирования Кабинета Министров. Важно, чтобы профильные министерства, которые непосредственно занимаются работой и руководят тем или иным сектором экономики или общественной жизни, могли полноценно работать и имели руководителей. А вице-премьеры, координирующие то или иное направление, могут быть назначены и позже. Думаю, именно таким образом нужно поставить вопрос. Но это всего лишь мое мнение...



Кто самый вероятный министр финансов?



Думаю, и Мярковский, и Ярошенко, о которых говорят как о кандидатах, достаточно влиятельные экономисты, люди, знающие ситуацию в экономике. Каждый из них может претендовать на то, чтобы заручиться поддержкой даже части Партии регионов. Поэтому нужно, чтобы определялась Юлия Тимошенко – кого она хочет видеть на этом посту, с кем ей будет удобнее и комфортнее работать...