В польском Сейме единогласно приняли заявление с требованием освободить Савченко

В среду, 9 марта, Сейм Польши единогласно принял заявление с требованием освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

Отмечается, что представители всех парламентских фракций поддержали заявление, в котором обратились к российским властям, сообщает Радио "Свобода".

"Сейм Республики Польша вместе с международной общественностью решительно требует от России немедленно освободить гражданку Украины Надежду Савченко", — сказано в документе.

В заявлении отмечается, что процесс над Савченко в российском суде - это яркий пример нарушения базовых прав человека.

Польские политики напоминают, что Савченко является делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы и пользуется международным иммунитетом, который гарантирует ей личную неприкосновенность.

"Российская Федерация ратифицировала Устав Совета Европы в 1996 году и с тех пор обязана соблюдать гарантии, которые следуют из настоящего устава, а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — отметили польские политики.

Сейм также призвал немедленно освободить всех незаконно задержанных на украинской территории и вывезенных в Россию граждан Украины.

В своем заявлении польские политики напомнили России, что она как подписант Минских соглашений обязалась освободить и обменять всех незаконно заключенных заложников.

Текст заявления о солидарности с Савченко все депутаты Сейма слушали стоя.

В то же время уже более 20 министерств иностранных дел по всему миру призвали Россию освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко, сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев в эфире "5 канала".

"В минувшую пятницу, когда было принято решение о переносе этого суда (над Савченко — ред.) МИД сделал заявление и осудил, президент Украины обратился к мировым лидерам с призывом осудить эти действия суда. Министр Климкин в понедельник написал письма всем министрам иностранных дел ЕС и стран "Большой семерки", международных организаций с призывом оказать дальнейшее давление (на Россию — ред.)", — заявил он.

"На сегодняшний день — более 20 министерств иностранных дел и министров лично высказались в поддержку (Савченко — ред.), они обратились к РФ (с требованием освободить Савченко — ред.). То есть по всему миру официальные органы власти отреагировали", — добавил Макеев.

Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.