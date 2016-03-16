Порошенко, Яценюк и Рада должны объединиться для программы реформ Кабмина — Нуланд

Президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и Верховная Рада должны объединиться для правительственной программы реформ, которая воплощает требования Майдана (прозрачная политика, правосудие, прекращение политики "все или ничего" и подковерных договоренностей).

Об этом помощник секретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, выступая 15 марта перед Комитетом по иностранным делам Сената на специальном заседании "Украинские реформы. Два года после Майдана и российского вторжения" 15 марта.

"Именно потому, что украинцы работали долго и так много сделали, их лидеры должны оставаться едиными и держаться курса. И именно потому, что уже проведенные реформы уже сейчас ударят по карманам тех, кто нечестно заработал свое состояние, и отрезают пути коррупции, силы, которые стремятся к реваншу, наносят ответные удары", — отметила она.

Также Нуланд подчеркнула, что есть "хорошие новости" из нашей страны: "С момента моего последнего доклада перед Комитетом шесть месяцев назад Украина ощутимо стабилизировала свою валюту и восстанавливала собственные резервы, чувствуется определенный экономический рост".

По ее словам, она прошла свою первую зиму без зависимости от газа российского "Газпрома", приняла бюджет на 2016 год, согласованный с требованиями МВФ, назначила новое правление НАК "Нафтогаз", побила собственный рекорд по экспорту зерна, создала независимое Антикоррупционное бюро и назначила антикоррупционного прокурора, начала процесс децентрализации власти и бюджетных ресурсов для местных общин, чтобы улучшить сервисы и механизмы управления для граждан.

"Но прежде всего, президент Порошенко, премьер-министр Яценюк и Верховная Рада должны объединиться для правительственной программы реформ, которая воплощает требования Майдана: прозрачная политика, правосудие, прекращение политики "все или ничего" и подковерных договоренностей и государственные институты, которые служат украинским гражданам, а не используют и эксплуатируют их", — добавила помощник секретаря Госдепа.