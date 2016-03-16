Порошенко: силовики освободили две трети Донбасса, опубликовано полное видео выступления

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что силы АТО освободили две трети Донбасса.

Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии, сообщает УНИАН.

"Сегодня уже забыли все эти "пропальщики", что именно усилиями героев Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, бойцов СБУ, Управления ГСО, украинских пограничников было освобождено две трети Донбасса", — сказал президент.

"На сегодняшний день никаких "сепарских" митингов там не происходит... И это наша общая победа", — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что бои под в Авдеевкой не дают нам надеяться на гарантированное мирное развитие событий на Донбассе.

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