ГПУ открыла производства против российских судей и прокуроров Савченко

Генеральная прокуратура Украины открыла два уголовных производства против российских судей и прокуроров, которые приговорили Надежду Савченко к 22 годам колонии.

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера в Единый реестр досудебных расследований были внесены два уголовных производства. Первое — по ч.2 ст.375 Уголовного кодекса Украины, указанное уголовное производство касается судей Донецкого городского суда России, связанного с вынесением заведомо неправосудного решения относительно Савченко", — сказал он.

"Второе уголовное производство, внесенное вчера нашими коллегами в ЕРДР, связано с прокурорами РФ… Там у нас ч.2 ст.372 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное привлечение лица к уголовной ответственности", — заявил Куценко.

Он сообщил также, что ГПУ готовит международные поручения для вручения подозрения прокурорам и судьям РФ, приговорившим Савченко к 22 годам колонии.

"Сегодня составлено уведомление о подозрении. Мы готовим международные поручения", — сказал Куценко, добавив, что "после отказа (по международным поручениям — ред.) мы будем обращаться в Интерпол".

"Сегодня составлено уведомление о подозрении. Мы готовим международные поручения. (…) После отказа (по международным поручениям — ред.) мы будем обращаться в Интерпол", — сказал прокурор.

Он добавил, что это необходимо для проведения процедуры заочного осуждения.

"Что касается возвращения Нади Савченко в Украину, то, к сожалению, в компетенцию нашей структуры решение этого вопроса не входит. Мы — структура, которая занимается теми, кто Надю похищал и кто выносил приговор", — сказал прокурор.

"Есть два пути (освобождения), и вы это знаете, — политический: как обмен ее на других лиц; поиск другого политического решения, или юридический — вступление в силу решения Донецкого суда, и потом передача Нади на территорию Украины для отбывания наказания на территории Украины, но вряд ли Надя признает такое решение суда. Поэтому мы больше надеемся все-таки на политический путь разрешения этой ситуации и возвращения Савченко", — добавил он.

Напомним, в Кремле признали, что судьбу Савченко может решить только Путин.

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видео: 112 Украина