Виктор Швец: «Коалиция БЮТ и Партии регионов сейчас никому не нужна»

Однако некоторые представители БЮТ всецело отвергают возможность реализации подобных планов и говорят, что эти вопросы просто снова достают из ящика, дабы поднять политическую шумиху и в который раз попугать друг друга.



Председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бютовец Виктор Швец считает, что импичмент Ющенко будет опасным и вредным для Украины, отбирать у народа право избирать президента недопустимо, а коалиции БЮТ с Партией регионов в нынешнем созыве Верховной Рады 100% не будет.



Виктор Дмитриевич, в последние дни мы услышали несколько заявлений политиков о возможности реанимации идеи проведения импичмента Президенту Украины. Видите ли вы какие-то основания и реальную возможность объявления Виктору Ющенко импичмента?



Лично я категорически против объявления импичмента. На мой взгляд, эта тема не имеет правового решения, более того, объявление импичмента будет вредным для Украины. Если говорить о моих коллегах по фракции, то у нас таких разговоров о том, что необходимо инициировать этот вопрос и сейчас пришло время смещать Президента с должности организацией импичмента, вообще не было. Кроме того, поддержать коммунистов в подобном начинании для меня вообще неприемлемо.



А почему вы считаете импичмент Виктору Ющенко сейчас вредным для Украины?



Во время такого социально-экономического кризиса в Украине импичмент Президенту может максимально расшатать систему государственной власти. Это только усугубит экономические проблемы и усилит негативное влияние кризиса на жизнь людей.



Через несколько дней Владимир Литвин может опубликовать закон о парламентских следственных комиссиях. Будет ли фракция БЮТ голосовать за инициативу создания ВСК относительно Президента и начала процедуры импичмента?



Нужно смотреть на проблему шире – зачем это нужно? Ради чего это делать? Я думаю, что сознательные люди понимают: даже если процедуру импичмента начать через неделю, то результат может быть только к концу года. А на конец года уже назначены президентские выборы. Поэтому я не вижу политических и правовых оснований для начала процедуры импичмента. Разве что затем, чтобы в очередной раз опозорить государство. Свое отношение к Президенту народ выразит на выборах, которые состоятся в начале 2010 года.



Кстати, вы согласны с датой президентских выборов 17 января 2010 года, которую озвучил Виктор Балога?



Да, я думаю, что это наиболее приемлемая дата для проведения очередных президентских выборов. Более того, на мой взгляд, нет абсолютно никаких юридических оснований, чтобы проводить досрочные выборы Президента Украины. Пытающиеся организовать эту процедуру получат негативные последствия своей деятельности. То есть позитивного результата инициаторы досрочных президентских выборов не получат.



Сейчас много говорят о том, что БЮТ и Партия регионов уже дописывают новую Конституцию, которая предполагает избрание Президента в парламенте. Возможно ли, чтобы следующие президентские выборы состоялись в стенах Верховной Рады?



Я не знаю, какой БЮТ писал эту Конституцию. Я член БЮТ, но не писал ее, и на заседаниях фракции этот вопрос не рассматривался. Никто никаких решений относительно текста Конституции или хотя бы ее концепции не принимал, потому эта тема – не более чем пустые разговоры.



То есть, по вашему мнению, следующего Президента будет избирать народ?



Я абсолютно уверен в этом. Никто не имеет право отбирать у народа право избирать себе Президента. Более того, лично я выступаю за усиление президентской ветви власти в Украине.



Тема коалиции БЮТ с Партией регионов снова актуализируется. Все больше представителей этих политических сил не исключают подобного развития событий. Есть ли основания для таких разговоров?



У меня создается впечатление, что есть люди, специально муссирующие эту тему. Но эта комбинация не имеет никакого практического решения. Такая коалиция сейчас никому не нужна. В любом случае, до проведения парламентских выборов коалиции БЮТ с Партией регионов не будет.



Уже больше месяца коалиция живет проведением кадровых ротаций в правительстве. Может ли так случиться, что уже сегодня-завтра какие-то ротации все-таки произойдут – хоть бы и с применением каких-то «пакетов»? Стоит ли ожидать, что быстро могут решить только с назначением министра иностранных дел?



Я с большим уважением и доверием отношусь к премьер-министру Юлии Тимошенко. Если она внесет какие-то кандидатуры в правительство, то я за них проголосую, это для меня будет решающим мотивом. Все остальные разговоры ведут люди, не имеющие полномочий вносить кандидатуру на замещение правительственных должностей.



Что касается главы МИД, то у нас есть представление Президента на господина Шамшура. Лично я положительно отношусь к Олегу Шамшуру. Недавно я встречался с ним в США, там же имел еще несколько встреч с ним несколько лет назад. На меня этот человек производит очень позитивное впечатление, он очень профессиональный и серьезный дипломат, патриот Украины. Я надеюсь, что именно его утвердят на посту министра.



Лично вы будете голосовать за его назначение?



Я однозначно проголосую за назначение Шамшура.



А если будет противоположное решение фракции?



Я выражаю свою позицию. Знаете, у нас демократическая фракция. Вы же слышали, что некоторые депутаты так говорят, и как хотят, так и голосуют. Я придерживаюсь позиции, что Шамшур позитивная кандидатура, совпадающей с моим внутренним убеждением. Он достойно будет представлять Украину и проводить внешнюю политику. Я не думаю, что наша фракция станет против этого возражать. Шамшур – не политикан, он профессиональный дипломат, должным образом подготовлен, прошел все ступени дипломатической службы. Почему БЮТ должен против него возражать?



Тем более что все прекрасно понимают: кто бы ни был министром иностранных дел, линию внешней политики проводит Президент, это его компетенция. От Президента зависит, куда будет двигаться наша внешняя политика.



Другая неотложная кадровая проблема – отсутствие министра финансов. Некоторые политики утверждают, что в случае, если два месяца нет одного из министров, правительство считается несформированным, а это дает Президенту основания для роспуска парламента. Такая ситуация возможна?



Нет в Конституции таких полномочий Президента Украины, не надо свободно интерпретировать Основной Закон. В Украине сформировано правительство, которое осуществляет свои полномочия. В законе о Кабмине и в Конституции не предусмотрено, что отсутствие министра ведет к несформированности Кабмина. Это право министра уйти в отставку, и не нужно из этого делать трагедию. Первый заместитель министра согласно своей должности исполняет свои обязанности до тех пор, пока не назначат министра. Проблемы тут никакой нет.



Валентин Наливайченко заявил в парламенте, что СБУ не нашла никаких признаков государственной измены со стороны Юлии Тимошенко. В то же время руководитель службы внешней разведки подверг сомнению это заявление Наливайченко, мол, они никаких данных не передавали. Как это понимать? Есть ли у дела о государственной измене премьера перспектива?



Я доверяю информации, предоставленной Наливайченко, и очень рад тому, что наконец из уст председателя СБУ прозвучала объективная и проверенная информация. Это авторитетная позиция главы СБУ.



Вы довольны работой Наливайченко? Когда ваша фракция голосовала за его назначение, вы надеялись на то, что он станет более независимым от Банковой. Оправдались ли эти надежды?



Надеюсь, он будет независимым от всех политических процессов, происходящих в государстве. Он должен принимать все меры для обеспечения безопасности государства.



Валентин Наливайченко направил Президенту представление на увольнение своего первого заместителя Тиберия Дурдинца, чего давно добивается БЮТ. Может ли Виктор Ющенко отказаться удовлетворить это представление?



Господин Дурдинец был назначен незаконно. Если Президент нарушает законодательство в части назначения заместителя председателя СБУ, то это на его совести. Президент должен понимать, что заместитель председателя СБУ может быть назначен только по согласованию с соответствующим профильным комитетом Верховной Рады. Такого согласования на Дурдинца не было. Поэтому его назначение было незаконным, и несколько судов уже это подтвердили.



Поэтому я надеюсь, что Президент уволит Дурдинца с занимаемой должности, даже несмотря на то, что он выходец из Закарпатской области.



А что по поводу Валерия Хорошковского? Вы будете пытаться уволить его?



Было бы лучшим выходом, если бы он ушел сам. В СБУ должны работать люди, максимально незаангажированные, и, чтобы к них было максимальное доверие как со стороны политиков, так и со стороны граждан.



Я не знаю, справедливы ли упреки в отношении Валерия Хорошковского по поводу лоббирования им интересов «РосУкрЭнерго», но этот факт нельзя просто так игнорировать. В такой ситуации Хорошковский сам должен заявить о самоотводе от ведения дела по газу и не влиять на ход проверки этого вопроса. Я хотел бы, чтобы председатель СБУ именно таким образом и поступил – отстранил Хорошковского от ведения дела. Если он сам не подаст в отставку, то ему можно найти в СБУ другую работу.



Будет ли парламентская ВСК относительно ситуации с действиями СБУ рекомендовать уволить Хорошковского?



Я не могу говорить о решениях, которые примет комиссия. Но там есть авторитетные люди, которые смогут предложить проект таких решений, которые будут реализованы.



Вашего коллегу по фракции Олега Билоруса задержали при въезде в Россию, несмотря на его статус. Как вы оцениваете эту ситуацию?



Это провокация. Олег Григорьевич – уважаемый человек. Он заместитель председателя ПАСЕ, и уже на этом основании в отношении него не имели права совершать то, что сделала российская сторона. Мотивы подобных действий России простые: Олег Билорус был автором постановления ПАСЕ по Голодомору в Украине. Это очень недружественный акт по отношению к Украине.



Я знаю, что вы недавно выступили продюсером фильма о Степане Бандере «Цена свободы». Не боитесь ли, что теперь при въезде в Россию и вы станете персоной нон грата?



Я бы с большим удовольствием поехал в Россию и представил бы там этот фильм. Но меня туда не приглашают (смеется)...



Хотя по поводу этого фильма мне поступает много предложений из других стран мира, особенно из США, Канады, Аргентины и Австралии. На общественных просмотрах в этих странах он пользуется популярностью.



Я не знаю, как на это отреагирует Россия. Возможно, какие-то санкции будут.... Пока в Россию не ездил, не исключаю, что меня тоже внесут в какой-нибудь «черный список» (смеется), но не думаю, что моя деятельность так уж навредит России.



Давайте обратимся к не очень приятной сейчас для БЮТ теме – выборов в Тернополе. Почему так случилось, что БЮТ действовал там настолько непоследовательно? Вы ни выборы не отменили, ни из бюллетеня себя не вычеркнули... Теперь все говорят об обвале рейтинга вашего блока...



Я этим вопросам непосредственно не занимался. Могу сказать, что мы отказались от выборов в Тернополе, чтобы не становиться участниками этого фарса. Если бы за несколько дней до выборов кто-то сказал, что «ЕЦ» там наберет 15%, то многие восприняли бы это как безумие. Но теперь это факт, нам об этом говорят. Из-за этого фарса мы просто отказались от участия в выборах, призывали избирателей не принимать в них участия. Откровенно говоря, 49% наших избирателей послушались и не пришли на участки. Только 8% самых стойких пришли и проголосовали. Если сложить 49% и 8%, то получим наш уровень поддержки там.



Хорошо, даже если так, то как выходить из сложившейся ситуации? Избран новый облсовет, о вашем поражении рассказывают на всех телеканалах... Что вы планируете делать дальше? Вы будете организовывать новые выборы или попытаетесь упразднить результаты выборов в судах?



Мы найдем законное решение по ситуации в Тернопольской области, сложившейся после проведения там незаконных выборов.



Расскажите, какова сейчас ситуация с господином Рыбаковым, депутатом от БЮТ, которого вы безуспешно пытались лишить мандата? Эту тему уже «замяли»?



Рыбаков член комитета, который я возглавляю. Он стал приходить на последние заседания комитета, хотя до этого он там не появлялся. Он сообщил, что есть решение Луганского суда, решившего его проблему, и теперь он будет нормально работать. Но это только решение первой инстанции, и у нас впереди другие суды. Будем надеяться, что в вопросе Рыбакова мы найдем справедливое и законное решение.



Несколько месяцев назад ЦИК не хватило одного голоса, чтобы заменить Рыбакова следующим кандидатом в депутаты из вашего избирательного списка...



Если бы это произошло, то проблема была бы исчерпана. К сожалению, ситуация сложилась иначе.



Может ли парламентская следственная комиссия, расследующая деятельность киевской городской власти, требовать от Леонида Черновецкого пройти психологическую экспертизу?



Экспертиза в том виде, в котором предлагается, может быть проведена только при условии согласия лица, экспертизу которого хотят провести. Без согласия Черновецкого это невозможно. В ином случае экспертизу может назначить только суд или следователь в рамках открытого уголовного дела в принудительном порядке.