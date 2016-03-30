Порошенко пообещал поговорить с новым генпрокурором о восстановлении Сакварелидзе в ГПУ

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с новым генпрокурором восстановление в должностях уволенного заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и его команды.

Об этом сам Сакварелидзе заявил изданию "Новое время" после встречи с главой государства.

По словам прокурора, сразу после того, как по телевизору узнал о том, что Шокин подписал приказ о его увольнении, он встретился с Порошенко.

"Встреча с президентом была короткой. Он сказал, что в наших отношениях ничего не меняется, и что мое увольнение не было согласовано с ним. Президент сказал, что он будет говорить с новым генеральным прокурором, и будет говорить с ним о том, чтобы нас восстановили", — отметил Сакварелидзе.

Что касается должности генерального прокурора, Сакварелидзе свою кандидатуру выдвигать не планирует: "Я на это не претендую, я несколько раз об этом заявлял и он знает, что я на это не претендую".

Напомним, 29 марта заместитель генерального прокурора, а также глава прокуратуры Одесской области Давид Сакварелидзе уволен из прокуратуры.

фото: Новое время