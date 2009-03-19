Кремлевский айсберг

от банальных мошенников и уличных авантюристов до шарлатанов от политики и бизнеса. Но уж совсем печально наблюдать, когда такой сомнительной деятельностью занимается высшее руководство крупной страны, особенно, если эта страна является нашим ближайшим соседом.



Безусловно, речь идет о России и ее внешнеполитической активности на постсоветском пространстве. Трезвый анализ внешней политики России последних лет позволяет выявить ряд характерных признаков агрессивных намерений Кремля по отношению к государствам бывшего СССР, особенно к тем, которые имеют смелость проводить собственную независимую от него политику и стремятся сохранить свои суверенитет и независимость.



Россия стремится во что бы то ни стало утвердить свое влияние на постсоветской территории, пуская в ход любые средства от экономического или ресурсного шантажа до прямых военных действий, что было наглядно продемонстрировано в августе 2008 года. При этом уверенность Кремля в собственных силах подогревается огромными запасами нефтедолларов, аккумулированных Россией за последние несколько лет в условиях беспрецедентно высоких цен на энергоносители.



Однако не всегда российские методы носят настолько очевидный характер. Зачастую они маскируются под внешне благопристойные и привлекательные предложения о помощи, совместных антикризисных мерах и т.п., преследуя при этом, однако, вполне конкретную цель расширения российской зоны влияния и восстановления своего контроля на территориях, которые Кремль по инерции считает «своими».



Флагманом внешней политики Кремля является идеологическая экспансия на территории государств СНГ, включающая в себя распространение пророссийских идей и настроений как среди населения, так и среди местных политических и экономических элит. Эта стратегия планомерно осуществляется Россией по отношению ко всем государствам бывшего СССР уже в течение многих лет, а недавно она прошла «боевое крещение» во время антигрузинской военной кампании, когда пророссийские настроения абхазских и южноосетинских элит послужили прочной базой для российской агрессии и, в конечном итоге, обеспечили успешную реализацию военных и геополитических целей России.



Среди всего арсенала средств идеологического воздействия Кремль не брезгует ничем, в том числе и самыми неожиданными средствами и методами. При этом в зависимости от целевой аудитории весь идеологический инструментарий России можно разделить на две части:



1. «массовый» - рассчитан на воздействие на широкие слои населения и включает в себя производство, доставку и распространение различными способами информационно-развлекательной продукции пророссийского содержания (фильмы, музыка, телепередачи, книги, пресса и т.п.). Следует признать, что, в целом, Украина достаточно успешно противостоит этому идеологическому тарану как законодательными, так и экономическими средствами.



2. «элитный» - рассчитан на включение украинской элиты в российскую идеологическую орбиту путем влияния на ее мировоззрение с помощью «особых» методов, отличающихся от методов воздействия на массовое сознание. Такими способами являются любые формальные и неформальные контакты между представителями Украины и России, а также распространения информации в логическом формате, рассчитанном на элиту. При этом скрытый характер деятельности лишь способствует повышению ее эффективности, делая Украину более уязвимой к потенциальной агрессии и ослабляя естественный иммунитет государства.



Так в 2005 году Кремлем была впервые обкатана технология подачи информации на элиту. Посредством спецсвязи среди российских элит была распространена книга «Проект Россия», критикующая основы демократии и предлагающая выходом монархию. В 2007 году по той же технологии проходит вторая волна: Кремль рассылает книгу с одноименным названием, где сохраняет критику демократии, но отказывается от монархии и вводится новое понятие – идеологическая экспансия. Является ли операция «Проект Россия», частью личного плана Владимира Путина по коренному преобразованию политической системы России и всего постсоветского пространства, или это деятельность независимой группировки, можно только предполагать. Но идеи книг были с одобрением приняты российскими экономическими и политическими элитами (что само по себе странно, так как на первый взгляд данные идеи ущемляют их политическую и экономическую независимость). О чем свидетельствует последовавший за этим антидемократический крен России и растущая популярность российского лидера.



При этом не стоит заблуждаться, полагая, что Владимир Путин оставил пост президента, руководствуясь демократическими соображениями. Анализ развития российской авторитарной государственной модели показывает, что страна движется в антидемократическом направлении, постепенно утрачивая признаки реальной демократии и оставляя лишь муляжи для сохранения «демократического лица» перед остальным миром. Соответственно, видимые проявления российской демократии являются лишь ширмой, маскирующей реальные намерения Кремля и позволяющей проводить подготовительные работы для серьезного и решающего броска.



Следует отметить, что многие западные аналитики уже давно бьют тревогу по поводу агрессивных планов Кремля. Так, известный финансист Джордж Сорос неоднократно замечал, что падение цен на нефть может толкнуть кремлевское руководство на военные авантюры зарубежом, а также усиление репрессий внутри страны, поскольку к этому толкает логика развития российской фальшивой демократии, построенной на доступе к нефти и газу. Соответственно, когда текущий кризис обнажит пороки российской модели (а это исключительно вопрос времени), Россия, подобно раненому медведю, вряд ли сможет противостоять соблазну направить агрессию на ближайших соседей с целью подчинения и установления контроля над властями бывших советских республик.



В контексте вышесказанного обращает на себя внимание и расплывчатость формулировок российского руководства, когда речь идет об отношении между Украиной и Россией. Так, в разгар газового конфликта, Владимир Путин закончил речь на встрече с Юлией Тимошенко следующими словами: «Со своей стороны мы, конечно, будем делать все, чтобы Украину поддержать. В сегодняшних сложных экономических и финансовых условиях нам есть, о чем поговорить…» В данном случае, только безнадежный оптимист мог бы утверждать, что речь идет исключительно о «помощи» экономического или финансового характера. Остается только догадываться, какова будет эта «поддержка», и о чем именно г-н Путин хочет поговорить с Украиной в условиях кризиса.



Трезвый анализ текущих событий позволяет сделать вывод о том, что в ближайшее время следует ждать усиления российской идеологической экспансии как на территории Украины, являющейся приоритетным направлением для России, так и на территории всех стран Содружества. Причем, эта экспансия может принять самые разнообразные формы от прямой информационной агрессии до попыток косвенного влияния на мировоззрение населения и элит путем спекуляций на текущем кризисе и попытках антикризисного управления.



Например, не вызовет удивления предложение России объединить Украину, Белоруссию, Казахстан и Россию в некий антикризисный союз. Разумеется, это будет сделано на очень привлекательных условиях с гарантиями сохранения полного суверенитета и политической и экономической автономности, но, например, с созданием общего идеологического пространства с целью более эффективного взаимодействия и взаимопомощи в условиях кризиса. Не вызывает сомнения тот факт, что перед таким громким предложением Кремль предпримет все усилия для получения идейной поддержки местных элит и населения соответствующих стран.



В верности данного анализа России можно убедиться, отслеживая текущие ключевые события на украинско-российском фронте и обращая внимания на скрытые смыслы и действия России, по всем направлениям «украинско-российского сотрудничества»: от прямых информационных атак до предложений о дружбе и экономической помощи.



Только верное понимание действий и мотивации России позволит Украине своевременно и оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы.