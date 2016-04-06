Сегодня голландцы выразят свое мнение об ассоциации Украина — ЕС

Сегодня, 6 апреля, в Нидерландах на референдуме будут решать поддерживать или нет Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Формально соглашение уже ратифицировано местным парламентом и голосование будет носить чисто консультативный характер, пишет ТСН.

Глава правительства уже высказывался за положительный финал голосования. Поэтому главный вопрос — как политики отреагируют, если общество таки скажет решительное "нет".

Уже в 7:30 утра открылись около 8 тысяч избирательных участков. В одном только Амстердаме — около 400 участков. Они будут работать вплоть до 21:00.

Проголосовать "за" или "против" Соглашения об ассоциации Украина—ЕС могут все жители Нидерландов, которые достигли совершеннолетия.

По законам Нидерландов, агитация разрешена даже в день референдума. Поэтому ожидаемо, что некоторые чиновники будут голосовать публично и призывать сограждан поддержать соглашение. Так, где-то в полдень проголосовать собирается главный дипломат страны Бен Кундерс.

Чтобы признать референдум действительным, явка должна достигать минимум 30%, это около 4 миллионов человек.

Социологи ожидают, что проголосуют около 40%. Опросы показывают преимущество противников Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Для последствий референдума, который является консультативным, решающей является явка на референдуме и разрыв между позициями "за" и "против" соглашения.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отмечал, что правительство страны будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина — ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

В Евросоюзе все страны ратифицировали Ассоциацию Украина-ЕС.