Дипломат о референдуме в Голландии: работает политика России на раскол Европы

7 апреля 2016, 16:02

Не завидую голландским политикам, которые будут вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, говорит Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко

Проведенный в Нидерландах совещательный референдум об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС показал, что политика России, направленная на раскол Европы, работает.

Об этом дипломат, глава Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду".

"Ожидания от референдума в Нидерландах были разные: от очень положительных до очень отрицательных. А вышло, как обычно, — где-то посредине. 32,2% тех, кто пришел на участки для голосования, — это очень маленький процент избирателей. И среди них, если верить предварительным результатам, 61,1% проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, то есть это порядка  15-16% от общего количества избирателей", — говорит дипломат.

"Поэтому говорить, что голландское общество выступило против Соглашения об ассоциации, можно с большой натяжкой. Если бы проголосовало 50% или 60%, то результат мог бы быть другим. По этой причине я согласен с мнением премьер-министра Голландии о том, что не следует делать поспешных выводов", — подчеркнул экс-министр.

По его мнению, этим голосованием голландцы поставил в весьма неудобное положение свою власть: "В июле прошлого года парламент Голландии ратифицировал Соглашение, а теперь голландским властям придется искать какой-то политико-правовой выход из сложившейся ситуации. Хотя следует учитывать, что референдум был консультативным. Но, учитывая демократичность голландского общества, не принять во внимание результат референдума, безусловно, голландское правительство не сможет. Но сейчас оно попадает под давление со стороны Брюсселя, Вашингтона и Киева. Не завидую голландским политикам, которые будут вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, не говоря уже о двусторонних отношениях, когда Берлин или Париж будут точно так же "бомбить" Гаагу с требованием найти такое решение, которое бы не препятствовало европейскому единству".

"Безусловно, это является свидетельством того, что политика России, направленная на раскол Европы, работает. Это вывод для европейских руководителей. Это значит, что не защищаться от российской пропаганды, позволять России создавать в европейских странах "пятую колонну", финансировать ее и подрывать единство Европы, — это безответственность политики. Надеюсь, поняв необходимость защиты, на Западе осознают, что необходимо менять формулу, поскольку наступление — это лучшая защита. Нужно переходить в другую плоскость: нужно не защищаться, а наступать на Россию, а это будет требовать политического мужества, которого пока что на Западе нет. Это тот сигнал, на который ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Гааге, ни в других европейских столицах не могут не обратить внимание", — уверен глава Центра исследования России.

"Не думаю, что результаты референдума каким-то образом остановят процесс ратификации Соглашения, поскольку, повторюсь, референдум является консультативным. Сейчас все зависит от того, какую форму ответа найдет голландское правительство. В самом худшем случае, если голландский парламент пересмотрит свою ратификацию Соглашения и не ратифицирует его, это будет значить, что голландский парламент накажет голландский бизнес, ведь последний не сможет пользоваться теми преференциями, которые предоставляет данное Соглашение. А поскольку Нидерланды — это страна, основанная на торговле, такой шаг будет слишком нелогичным и слишком не по-голландски. Поэтому, думаю, в ближайшую неделю после консультаций "всех со всеми" мы увидим решение, которое формально удовлетворит всех, но процесс выполнения этого Соглашение никоим образом не будет заторможен", — считает бывший глава украинского МИДа.

"А какой вывод следует сделать Украине? Он прост: точно так же, как сейчас из государственного бюджета выделяются большие деньги на оборону, нужно выделять средства (безусловно, не такие огромные), достаточные для того, чтобы наше внешнеполитическое ведомство имело возможность организовывать постоянное информационное присутствие Украины в каждой стране ЕС и НАТО. Когда не "десантами", которые высаживаются в этих странах в последние десять минут, а постоянной методичной работой в информационном пространстве каждой западной страны Украина будет присутствовать, не как страна, которая продуцирует негативную информацию, а как страна, которая демонстрирует свою европейскость. Тогда очень много мифов, на которых была построена кремлевская пропаганда, не будут иметь никакого эффекта. И тогда 60% голландцев, которые против ассоциации Украины и ЕС, превратятся в 60%, которые буду за", — резюмировал Владимир Огрызко.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что власти Голландии будут идти шаг за шагом — после обсуждения результатов в правительстве, подискутируют с парламентом и европейскими партнерами. "Мы не пожалеем времени для этого. Процесс займет не дни, а недели", —  отметил голландский премьер.

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