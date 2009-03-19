Остап Семерак: «Украинцы в состоянии защитить свое, но не путем уличных погромов»

volodimer, 16:18

Bepa_, 16:20

dunay, 16:25

Гpoмaдянин, 16:33

vika, 16:35

Bacил, 16:41

Kиянин, 16:43

slavko_yas, 16:47

Patriot, 16:48

Hикoлaй_Koвaльчyк, 16:51

Aндpeй_из_Чepкacc, 16:55

K.C., 17:03

Гpoмaдянин, 17:05

georg1, 17:11

Roman_T, 17:18

Aнaній, 17:21

Eлeнa_H., 17:22

VIPP, 17:26

Filaret, 17:29

Foma, 17:30

pero, 17:31

pero, 17:34

pero, 17:38

Patriot, 17:40

Eкaтepинa, 17:45

Cepгійкo, 17:49

Sonia, 17:52

Sonia, 17:55

Bosss, 17:58

Bosss, 18:00

Cіpик, 18:02

Cіpик, 18:12

zanuda, 18:14

ola, 18:15

Bacіл, 18:16

Hикa, 18:23

Myшля, 18:25

Mara, 18:29

Caньoк, 18:32

Caньoк, 18:38

doorin, 18:43

face, 18:48

Myxa, 18:51

mirra, 18:54

mirra, 18:58

Пиcaтeль, 19:02

Hикки, 19:04

Taчкa, 19:09

Чичeн, 19:10

fiesta, 19:13

вітaлік, 19:14

В чат-конференции на «Главреде» Остап Семерак рассказал о том, зачем нужно ликвидировать госадминистрации на местах, почему в стране невозможны протесты в форме уличных погромов, а также о служебном детективе Тимошенко-Ющенко.Вітаю!Добрий день! Шановний депутат, як Ви ставитеся до того, щоб повернути вибори депутатів в округах, як було раніше?Раніше була мажоритарна виборча система. Вона мала один негативний бік – корупційну складову. В Україні виборча система змінювалася перед кожними виборами. Нам потрібно відходити від практики, коли до кожних виборів приймається новий виборчий закон, який має задовольнити інтереси певних еліт. Виборчий закон повинен діяти не на одних виборах. І тоді можна робити ґрунтовні висновки – як цей закон працює.Сьогодні про зміну законодавства говорять у першу чергу представники партій-аутсайдерів, зокрема й ті, які на останніх виборах не змогли подолати прохідний бар’єр. У зміні виборчої системи надзвичайно зацікавлені пропрезидентські партії. Їхні лідери розуміють, що на наступних виборах за пропорційною системою вони отримають дуже низький результат. Володіючи адміністративним і фінансовим ресурсом, вони хочуть отримати виборчу модель, близьку до мажоритарної, аби мати можливість впливати на виборчий процес владними важелями і скуповувати голоси. Я вважаю, що це може становити загрозу для розвитку в Україні демократичного суспільства.Здравствуйте, нас очень волнует вопрос, надолго ли хватит в казне денег на пенсии. Ответьте пожалуйста.Хотів би одразу заспокоїти читачів, що Уряд веде соціально відповідальну політику. І плануючи бюджет на 2009 рік, Уряд з одного боку не планував скорочення пенсій, з іншого – запланував 13 млрд. грн. резервних коштів для покриття можливих касових розривів для виплати пенсій. Станом на сьогодні з цієї суми – 13 млрд. – Уряд не використав жодної гривні.Якщо не буде радикальних змін економічної ситуації в гіршу сторону, то Уряд зможе впоратися з покладеними на нього зобов’язаннями щодо виплати пенсій.Чи настане той час (як того довго чекати), щоб отримати власне, окреме житло в місті Києві, якщо стою в черзі 20 років (з 1989-го!), працюю у сфері педагогіки, начеб-то повинні перевести на пільгову чергу, діти (21 і 18 років) на черзі молодіжного кредитування!!! А ми все в колишньому гуртожитку (візуально він і є гуртожитком, тільки документально – "житловий будинок з загальними комунальними квартирами", це – ЖАХ! Майже в центрі міста туалети "гірші, ніж на Одеській трасі", як сказала Кильчицька про туалети деяких медичних установ! І "душ" – це шланг, всунутий в кран! Це "житло" принижує людську гідність, але коштів придбати своє і платно нема, і що образливо – не пропиваю, по кабаках не прогулюю, в ігрових автоматах не програю, а на своє власне житло зібрати не змогла на заробітну плату, а красти нездатна... Хоч один закон, або пункт закону в нашій країні виконується? Дякую, якщо відповідь буде чесною і повною!Мені відома ця ситуація. До мене нещодавно звернулася вчителька однієї з київських шкіл, у якої схоже становище. Її чоловік працює у сфері Міністерства оборони. Насправді такі сім’ї не мають можливості за заробітну плату придбати житло. Але вони працюють на державу у бюджетній сфері. Вирішувати їхні квартирні питання зобов’язані і держава – для працівників системи оборони, і місцева влада – для працівників системи освіти. Усі ми знаємо, що протягом останніх років Київська міська влада, підписуючи договори з забудовниками, отримувала до 20% площ збудованого житла. Саме ці площі повинні були йти на задоволення потреб вчителів, лікарів та інших людей, які стояли в черзі на отримання житла. На жаль, неефективна робота органів місцевого самоврядування, зокрема і Київської міської ради заводить вирішення цієї проблеми в глухий кут.Пане Остап, добрий день. Ви можете сказати, коли буде кінець кризі? У вас і ваших колег є розуміння, що робити, щоб він настав?Коли ми говоримо про кризу і пробуємо спланувати, коли вона закінчиться й ми повернемося до звичного за останні роки позитивного суспільного та побутового життя, ми повинні розуміти, звідки взялася ця криза. Розуміючи її причини, ми зможемо знайти і втілити кроки, аби вона закінчилась.Тому, аналізуючи причини, бачу їх в основному у двох речах. Перше – це тотальна криза банківської системи України, яка спричинила колапс споживання і розвитку базових галузей економіки. З іншого боку – це втрата зовнішніх ринків збуту продукції промисловості України. Ліквідовуючи кризу, ми, в першу чергу, повинні запустити банківську систему. Ми повинні зберегти живими українські банки. Я підкреслюю – не банкірів, а українські банки. Тоді вітчизняні банки почнуть кредитувати малий і середній бізнес, який забезпечить громадян роботою та зарплатою, український бюджет фінансовими надходженнями, а українську економіку внутрішнім ринком споживання. З іншого боку, ми повинні створити і започаткувати серію великих, скажімо, навіть мегапроектів, які дали б замовлення базовим галузям промисловості. Це може бути реалізація програми будівництва доріг, будівництво інфракструктури до Євро-2012 або щось інше.Когда нам, учителям, проведут индексацию зарплат?Згідно з чинним законодавством, в Україні передбачено постійне зростання мінімальних заробітних плат. Уряд, парламент та коаліція працюють над запровадженням єдиної тарифної сітки, що забезпечить постійну індексацію заробітних плат учителів, лікарів, працівників культури, військових та інших категорій бюджетників.Добрый день! Скажите пожалуйста, чем закончится возня с кредитом МВФ? Они дадут нам денег или нет?Для України отримання кредиту Міжнародного валютного фонду – це вкрай принципове питання. Оскільки це сигнал для партнерів, що з Україною можна підтримувати сталі партнерські економічні стосунки. З іншого боку, отримання другого траншу кредиту МВФ для виконання бюджету на 2009 рік є необхідним. Сьогоднішні стосунки України та МВФ я оцінюю як пошук компромісу, бо і МВФ теж зацікавлений в тому, щоб надати кредит Україні. Причин цього щонайменше дві. Перша – на українському ринку працює велика кількість західних компаній. Вони зацікавлені в тому, щоб економічна ситуауція в країні була стабільною. Друга причина – чиновники МВФ, які приймали рішення стосовно першого траншу, мають персональну зацікавленість в пошуку такого компромісу між МВФ та Україною, бо це питання їхньої репутації. Отже, дві сторони зацікавлені в пошуку компромісу. У четвер український парламент прийняв один із Законів, який веде до такого компромісу. Це підвищення акцизів на тютюнові вироби. Переконаний, що найближчим часом Уряд України та МВФ, за умови підтримки з боку парламенту та Президента, досягнуть спільної позиції щодо продовження кредитування України.Ви будете далі добиватися, щоб мера Києва обирати у два тури?Так. Я вважаю, що мери міст в Україні повинні обиратися у два тури. Нам потрібно створити таке законодавство, яке б після виборів не примушувало суспільство шукати шляхів для психіатричної експертизи голів міст.Нужны ли Украине одаренные дети?Что будет выделено в бютжете для их поддержки?Кожна дитина є унікальна. Мені як батькові двох дітей це абсолютно зрозуміло. Близьке і бажання батьків створити для своєї дитини умови, за яких вона б могла розвиватися гармонійно, відкривши усі свої найкращі сторони.Декілька років тому я був одним з ініціаторів започаткування та проведення всеукраїнського музичного фестивалю "Київська Русь". Це були мої зусилля для підтримки талановитих людей, і дітей зокрема. Я вважаю, що це справа не тільки державного бюджету. Це справа всього суспільства. І органів місцевого самоврядування. Прикро в такій ситуації дізнаватися про рішення КМДА про підвищення плати за заняття дітей в культурно-творчих гуртках і спортивних секціях.Наскільки реальною є загроза того, що УНП розвалить коаліцію?На сьогодні це, очевидно, не є надто актуальним питанням. Для політичних сил, які працюють в коаліції, важливішим є стабільна робота цієї коаліції. Я думаю, що УНП це розуміє.Уважаемый депутат! Неужели нельзя найти управу на Черновецкого? Это же страшный человек и, похоже, нездоровый. Почему вы, депутаты, его не посадите? Или в дурдом пусть его заберут!Блок Юлії Тимошенко минулого року виступив з ініціативою проведення дострокових виборів міського голови. На жаль, громада Києва зробила такий вибір, який вона зробила. Вважаю, що тепер кияни повинні проявити ініціативу. Відповідаючи на це запитання, хотів би нагадати, що Тимчасова слідча комісія парламенту з питань діяльності київської влади минулого тижня прийняла рішення щодо психіатричної експертизи мера міста. Залишаєтся відкритим питання, чи зможе ця ТСК забезпечити виконання цього рішення. Очевидно, киянам було б цікаво ознайомитися з результатами такого дослідження.Вы знаете, что Кучма заговорил о том, что не прочь снова стать Президентом? Может быть, это было бы хорошо? Ведь при нем хоть порядок какой-то был в стране.Президент Леонід Кучма – це сторінка історії України. Він представник старої еліти, яка, очевидно, вже не повинна повертатися на владний Олімп України. Вважаю, що до влади в країні повинні прийти нові політики, які мають високу професійну підготовку, високі моральні якості та сучасне мислення і здатні побороти в собі "дракона" спокуси грошей, влади та слави.Пане Остапе, скільки вже говорилося про необхідність реформувати місцеве самоврядування, а нічого путнього досі не зроблено. Ви знаєте ситуацію на місцях, оскільки працювали в обласній владі. Чи збираєтеся щось робити як народний депутат у цьому напрямку?Тема місцевого самоврядування мені близька. Ще в університеті писав на цю тему обидві дипломні роботи – і бакалаврську, і магістерську. Потім певний час працював у місцевій владі на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Тому я знаю питання місцевого самоврядування як з академічної, так і з практичної точки зору.Система місцевого самоврядування в Україні є недосконалою. Ми повинні провести глибоку реформу. І українське суспільство приходить до розуміння такої необхідності. Першочергове завдання цієї реформи – ліквідація протистояння між радами, які обираються територіальними громадами, та районними і обласними державними адміністраціями, які призначає Президент. Згідно з Законом, державні адміністрації мають великі повноваження, але не несуть відповідальності перед територіальними громадами. Я вважаю, що ми повинні перейти до європейської моделі, при якій представницькі органи, обрані громадами, формують виконавчу гілку влади. Місцеві державні адміністрації треба ліквідувати. Органам місцевого самоврядування ми повинні надати фінансову базу для виконання їх повноважень. З іншого боку, має бути створений механізм повноцінного фінансового забезпечення повноважень, делегованих державою – ці кошти повинні закладатися в державному бюджеті. І тоді ми отримаємо прозору й ефективну систему місцевого самоврядування.Чи підтримуєте Ви ідею імпічменту Ющенка?Ідея імпічменту Ющенка – це політична гра Комуністичної партії України. Я вважаю, що ми не повинні грати в чужі політичні ігри. Але я, як учасник останньої виборчої кампанії Президента України та Помаранчевої революції, глибоко розчарований тим, що Президент не виправдав надії, покладені на нього.Пане Семерак, скажіть відверто, Вас теж хтось "штовхає" в політиці як, наприклад, Яценюка?Я прийшов в активну громадсько-політичну діяльність на початку 90-х років. Був активним учасником студентського руху у Львові, а пізніше у Києві. Був серед тих декількох десятків студентів, які з 2 жовтня 1990-го року голодували на Майдані. В історію ця подія увійшла під назвою "Революція на граніті". Пізніше я зробив цікаву та вдалу кар’єру у партії "Реформи і порядок". Завдяки тому, що я працюю у цій команді і разом зі своїми колегами по партії пройшов не одну виборчу кампанію, сьогодні обраний народним депутатом України. У політику я прийшов не за меркантильним інтересом, а задля відстоювання принципів. Це і штовхає мене в політиці. А ще – командний дух, присутній в партії "Реформи і порядок" зокрема і в Блоці Юлії Тимошенко в цілому.Шановний Остапе Михайловичу, я хочу Вам сказати спасибі! Ви велике діло зробили для моїх рідних і для других людей у Іванківському районі Київської області, що провели їм газ. Це Чорнобильська зона, там люди роками жили без газу. І я знаю Ви помагаєте людям і в других питаннях. Надіємось на Вашу допомогу і в подальшому.Я закріплений фракцією для роботи за округом в Київській області, куди входить Іванківський, Вишгородський, Поліський райони та місто Славутич. До цього я працював заступником голови Київської обласної державної адміністрації. Київська область для мене вже стала рідною. І я намагаюся максимально докласти зусиль, аби допомогти людям, які живуть на Київщині.Справді, минулого року мені вдалося допомогти Іванківському району у газифікації декількох сіл. Для мене дивно, що села, які знаходяться неподалік Чорнобильської зони, забуті, негазифіковані, а люди опалюють своє житло дровами з лісу. Я і в цьому році планую, незважаючи на фінансову кризу, зробити все можливе для вирішення цієї проблеми. По можливості надаю допомогу фельдшерсько-акушерським пунктам. Крім того, здійснюю ще декілька проектів у себе в окрузі. Зокрема, започаткував проект "Сучасна українська художня книжка – сільським бібліотекам". Ідея полягає в тому, щоб подарувати сільським бібліотекам, які, до речі, користуються популярністю серед жителів села, книжки українських сучасників письменників.Ваше ставлення до купування вчених звань та дипломів кандидатів та докторів наук депутатами? І як психологічно пояснити цей феномен "вченої мавпи"?Я вважаю, що це профанація. До таких купівель ставлюсь вкрай негативно, бо знаю ціну чесної кандидатської та докторської роботи. Оскільки мій батько захистив і кандидатську, і докторську дисертації, він Заслужений діяч науки і техніки. Для таких, як мій батько, купівля будь-ким вчених звань є образою та дискредитацією цілей їхнього життя.Сам я склав іспити кандидатського мінімуму, але коли вирішив займатися активною політичною діяльністю, забрав документи з аспірантури у Києво-Могилянській академії. Я вирішив зосередитись на чомусь одному, а не повторювати практику "вченої мавпи".Остап, Вы женаты?Так.Я не зловтішаюся, але програш БЮТу на Тернопільщині зараз багато хто називає початком кінця епохи Тимошенко. Ви не хочете це визнати?У виборах до Тернопільської обласної ради Блок Тимошенко участі не брав. У нас не було представників в територіальних виборчих комісіях, у нас не було спостерігачів. Ми ігнорували ці вибори. Ми не вели агітації і закликали виборців не йти голосувати.Явка виборців на 17 годину була 30%. Я вважаю, що в Тернополі відбулась тотальна фальсифікація результатів голосування. Більше ми не дозволимо фальсифіковувати результати виборів і таких помилок допускати не будемо.Будут ли вноситься изменения в Конституцию? А то столько разговоров! Все пишут Конституцию, начиная с Медведчука и заканчивая Януковичем…Умовою чесного проведення останніх президентських виборів була швидка зміна Конституції, яка породила в Україні дуалізм влади на найвищих щаблях. У самій системі влади закладений конфлікт, який спричиняє перманентну боротьбу між всіма гілками влади. Я переконаний, що політична еліта України повинна домовитися про внесення змін до Конституції України, які б вибудували чітку вертикаль виконавчої влади, законодавчої влади, чесної судової влади.Г-н Семерак, а Вы владеете русским языком?Да, владею русским, английским, польским. Думаю і бачу сни українською мовою.Пане Семерак, чи Партія Реформи і Порядок, в яку ви входите, погоджується з курсом Блоку Юлії Тимошенко?Не просто погоджується, а бере участь в його формуванні.Чи ПРП повністю розділяє позицію БЮТ у питаннях зовнішньої політики? Чим саме прем’єрку не влаштовував міністр закордонних справ Огризко?Я не голосував за відставку Огризка, як і всі інші представники партії "Реформи і порядок". Стосовно зовнішньої політикиПРП підтримує курс на євроінтеграцію.Як ви особисто оцінюєте газові угоди, підписані у Москві главою Уряду пані Тимошенко? Дякую за відповіді.Пригадую думку, висловлену колишнім віце-прем’єром з питань ПЕК Уряду Російської Федерації Борисом Нємцовим. Він сказав, що Уряду України вдалось підписати максимально вигідні в цих умовах угоди для країни. Це тим більше показово, що Нємцова важко запідозрити в симпатіях до Юлії Тимошенко.Я вважаю, що в тих умовах уряд зробив максимум, що міг. І Україна виграла більше, ніж втратила.Як Ви ставитеся до вимог деяких "діячів" визнати "підкарпатських русинів" як окремий народ? Адже безперечним є факт, що "русини" – це історична назва і самоназва всіх українців, яка побутувала від часів князя Олега аж до початку ХХ століття.Якщо Віктор Іванович Балога пообіцяє залишити Україну в спокої і повернутися на малу батьківщину, то БЮТ цілком може підтримати ідею незалежності "підкарпатських русинів" :).Дайте ответ на вот какой вопрос: право на "священную" собственность, даже если она принадлежит РосУкрЭнерго, священно или нет? Спасибо за ответ, если сумеете его дать.Для мене як для ліберального політика приватна власність священна. Якщо йде мова про тих 11 млрд. кубів газу, то є підстави сумніватися, що вони є приватною власністю "РосУкрЕнерго".Пане депутате, скажіть, будь ласка, хто понесе персональну відповідальність за поразку у Тернопільській кампанії? І хто поніс відповідальність за київський провал БЮТ?Про Тернопіль читайте вище. Про київські вибори вже багато сказано, багато забуто. І я думаю, що не так важливо те, кого покарали чи не покарали в БЮТі, як те, що постраждали кияни.Что вы коллекционируете? Очень модное нынче занятие. Cпасибо!Колекціоную горнятка з місць, де я був. Але жінка на мене свариться, щоб я припиняв цю справу, бо в нашій квартирі, площею 60 квадратних метрів, їх вже ніде ставити.Каждый политик пытается построить церковь на своей малой родине. Как правило, большинство представителей законодательной и исполнительной власти – люди родом из села. Где будете строить церковь вы и когда? Спасибо!Я родом зі Львова, де близько 800 церков і капличок. Переконаний, що Олесь Гончар був правий: Собор насамперед повинен бути в душі.Скажите, правда ли то, что после отставки Виктора Пинзеника Юлия Владимировна вовсе не контактирует с ПРП? Чем сейчас занимается глава партии? Его нигде не видно и не слышно! Умный ведь человек!Якраз сьогодні Віктор Михайлович Пинзеник давав прес-конференцію, а я разом зі своїми однопартійцями мав зустріч, яка тривала близько 3 годин, з Юлією Володимирівною (принагідно перепрошую за перенесення часу нашої зустрічі в чаті).Позвольте поинтересоваться: чье влияние на Юлию Тимошенко больше – Кожемякина или Абдулина? Губского или Турчинова? Спасибо.Оскільки мого прізвища немає серед згаданих людей, відповідати на запитання було б некоректно.Свого часу ви працювали заступником чи не найближчої до Президента людини – Віри Ульянченко. За скільки ви зрадили Президента Ющенка? Така гра "стоит свечь"?З головою Київської обласної державної адміністрації я і продовжую співпрацювати як депутат, закріплений за округом в Київській області. Щодо пана Президента, то в наших стосунках ніколи не йшлося про гроші.За яку конкретно партійну роботу ви відповідаєте? Доведіть, що ваша "бджілка" (ваша партія) існує не тільки на папері. Подякую за аргументи. Спасибі.У партії я працюю на посаді голови виконкому, відповідаю за організацію виконання рішень керівних органів партії, діяльність місцевих партійних організацій, залучення до партії авторитетних в регіонах людей. ПРП ніколи не хизувалася кількістю членів партії, але за мобільністю та ефективністю наших структур з нами мало хто міг конкурувати. Варто пригадати, що у виборчому штабі кандидата в Президенти Віктора Ющенка 11 обласних штабів очолювали члени ПРП. Наша партія виступила інтелектуальним та кадровим донором для партії НСНУ (Бондар, Безпалий), НРУ (Тарасюк), "Батьківщина" (Терьохін, Томенко, Яворівський, Олена Бондаренко), Партія регіонів (Чорновіл), "Народна Самооборона" (Стецьків) та інші. Незважаючи на це, всередині партії не відчувається браку професійних кадрів. І ми впевнені, що виборчий штаб БЮТ не може бути сформований без нашої участі.Чем вам "воняет" атмосфера свободной отечественной прессы?Справді, після Майдану преса в Україні стала вільною. На жаль, не завжди вона виконує ту функцію, яку б мала виконувати. Але пройде час, і все стане на свої місця.Пане депутате, а хто сьогодні є бойфрендом української прем’єрки?! Дуууже цікаво знати! :)Юлія Тимошенко заміжня жінка.Добрий день. Чим більше нам років, тим менше друзів ми маємо. Так стверджують мудрі люди. Запитання перше: коли ти приходиш у політику, як шукати друзів? Запитання друге: кого ви називаєте друзями і скількох з них ви втратили, коли змінили свій статус політолога на політика? З яких причин? Дякую за відповідь.Очевидно, мені пощастило. І я порушив заповідь вашого мудреця. У мене багато друзів. І на наші стосунки не впливають наші посади, статуси і статки. І я щасливий це усвідомлювати.Кто вам больше нравится как глава Верховной Рады – Арсений Петрович или Владимир Михайлович? Что больше нравиться – острый ум первого или умереный характре второго? Спасибо за ответ!Якщо говорити мовою статистики, за кількістю ухвалених законопроектів, більш ефективним виявився Володимир Михайлович. Коаліція дала можливість Арсенію Петровичу спробувати себе на цій посаді. І людям він запам’ятався не менш яскраво як, наприклад, Іван Степанович Плющ.Остапе, скажіть, коли ви в останнє бачилися з Тимошенко і про що говорили? І ще одне питання - що ви готові заплатити за свою свободу? Дякую! Успіхів вам!З Тимошенко бачився сьогодні. Свобода для мене – найвища цінність. Про плату за неї говорити не доводиться.Говорят, вы регулярно ходите в церковь Василиан, что на Львовской площади в Киеве. Как вам удается в городе атеистов и безбожников соблюдать веру ваших отцов? Не давит ли столица своим масштабом на коренного львовянина? В какой стране и в каком городе вы чувствуете себя, как дома? Нет ли у вас чувства крайнего маргинала, когда вы попадаете на Запад? Будет интересно услышать ваше мнение...Я справді зі своєю сім’єю щонеділі ходжу на службу. Я відчуваю потребу, яку у мені виховали мої батьки. І зберігаю традиції своєї родини.Я звик до Києва, хоча звикав два роки. Як вдома почуваю себе і в Києві, і у Львові. У Західній Європі почуваюся громадянином великої Європи.На президентських виборах краще голосувати за Юлю Тимошенко чи Арсенія Яценюка? Що порадите? Дякую?Сьогодні треба робити свідомий вибір. Як член фракції БЮТ я його вже зробив. Переконаний, що це буде вибір більшості.В якій валюті ви тримаєте свої заощадження, в якому банку? Як вплинула криза на зарплатню депутатів? Чи зарплатня народних обранців була «прив’язана» до курсу долара? Скільки ви втратили у зв’язку з кризою? Або навпаки, скільки ви заробили на кризі? Які поради дасте простим-смертним і дурним нашим людям? СаньокСвої заощадження зберігаю у гривнях, доларах та євро, як радять фінансові експерти. Маю рахунки у двох банках.Заробітна плата народних депутатів нараховується у гривнях. І вона становила "на руки" 14,5 тис. до прийняття рішення про скорочення її удвічі. Ніякої прив’язки до курсу долара немає.Каковы шансы ПРП быть вместе с БЮТ, если ваши партнеры по так званой идеологии (в нашей стране, увы, нет такого понятия!) пойдут на создание коалиции с Партией Регионов? Ваша группа оставит фракцию или нет? Cпасибо за ответ.Якщо Земля перевернеться і Партія регіонів почне агітувати за НАТО та єдину державну мову (українську), то ПРП ініціюватиме переговори з Партією регіонів про створення коаліції.Посмотрел в Интернет, вы, оказывается, модник! Не ожидал! И так, какая самая дорогая вещь висит в вашем гардеробе? Извините, она принадлежит вам или вашей супруге? Вещи какого из украинских дизайнеров вы покупаете или предпочитаете ходить, как все, в "каналлид", "вилли", "бриони" и тедэ и тэпэ? Сколько гривен из вашего семейного бюджета уходит на модный вид в среде вашего политического обитания? Сколько тратит ваша супруга на ежесезонное обновление гардероба?Все набагато прозаїчніше. Як і будь-яка людина, намагаюсь гарно, зручно і недорого одягатися. Не належу до тих політиків, які купують "Бріоні", відпорюють бірку […] і пришивають бірку "Красной швачки". Стосовно українських дизайнерів – пропагую серед своїх друзів максимально звертати увагу на їхню продукцію, оскільки це патріотично і модно. У гардеробі нашої сім’ї є декілька речей українських дизайнерів. Оскільки ні я, ні моя дружина не займаємося бізнесом, то бюджет нашого гардеробу не такий уже й великий.Расскажите, как вы успеваете быть активным блогером, тусовщиком, телеактивистом, занимаясь политикой в стране, где ничего нельзя понять и с прогнозировать, но где столько всего происходит!!!? Не боитесь ли вы пополнить тысячные ряды бездарных чиновников в стране, в которой все друг другу завидуют по малейшему самому незначительному поводу, но где никто не хочет и не умеет работать? Спасибо за ответ, напдеюсь, он будет искренним...По правді, я не є активним блогером, тусовщиком чи телеактивістом. Усе, що я роблю, намагаюсь робити максимально професійно і не пхаюся у ті сфери, в яких я недостатньо компетентний.Хотів би поповнити тисячні ряди нових ефективних професіоналів в Україні.Скільки ваших-колег народних депутатів у віці за 50 років готуються стати татами у шлюбі або без зі своїми новими дружинами/коханками? Олеся, Житомир. Дякую.Справді, в українській політиці, як і суспільстві загалом, часто зустрічається явище повторних шлюбів. Я не схвалюю такої практики.Як політолог, які ваші прогнози на розвиток суспільних настроїв в країні? Коли в країні чекати протестів громадян не на рівні кухні, а рівні вуличних погромів? Чи ви уже знаєте, продумували, де ви будете ховатися самі і ховати свою родину у випадку збройних заворушень в країні? Чи по всій країні слід чекати однакової сили заворушень?Я переконаний, що українці здатні захистити своє, але не шляхом вуличних погромів. Майдан це довів. Бачу сьогоднішнім завданням влади не ставити суспільство перед подібним вибором.Пане депутате Остапе Михайловичу, чи вважаєте ви, що євроатлантичний вибір України – правильний вибір? За що українцям любити європейців, коли ті – нас по-суті зневажають відкрито, в очі? Коли ви буваєте за кодоном, чи не виникає незручностей, коли ви представляєтеся українським політиком? Які жарти кидають колеги-європейці у cпину чи в ваш бік – бік українського політика?Вважаю євроатлатичний вибір правильним для України. Це вибір пріоритету свободи, демократії, рівності та безпеки. Я є членом Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО. Іноді почуваю себе незручно за деякі речі, які відбуваються в українській політиці. Тим не менше, європейські колеги приязно і відкрито будують з нами відносини і спілкуються.Война на линии фронта Тимошенко-Юкщенко или Ющенко-Тимошенко – это служебный роман?! Что говорят в политических верхах?Це, скоріше, службовий детектив. І цікавий сюжет для кіносценарію :)Як сімейна людина з багаторічним стажем, як ви оцінюєте тенденцію серед молодих політес народжувати дітей без батька і офіційного шлюбу? Які сьогодні норми суспільної моралі? Хіба сьогодні стало соромно мати сім’ю і бути разом з чоловіком чи дружиною?Вважаю, що для належного виховання дитини їй потрібна постійна присутність і батька, і матері.У моєму товаристві люди переважно стоять на позиціях християнської моралі. Вони одружуються, будують будинок, купують машину, народжують дітей, разом їх виховують і разом чекають онуків.Чи має, на Ваш погляд, БЮТівську перспективу політична сила Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" (в сенсі співпраці з БЮТом чи входу до БЮТу)?Я не виключаю, що ця політична сила на певному етапі президентських виборів може підтримати Юлію Тимошенко.Господин Семерак, скажите, пожалуйста, чего стоит ожидать от Блока Юлии Тимошенко в 19:00 сегодня (во время и после заседания)? И второй вопрос: Какие кадровые ротации ожидаются в правительстве в ближайшее время? Спасибо за ответ без лишних недосказанностей.Четвергове засідання фракції, заплановане на 19 годину, перенесене. Тому не варто нічого очікувати. Хіба що гарного вечора в сімейному колі :).В уряді є декілька вакансій, які потрібно заповнювати. Але я вважаю, що парламентська більшість у нинішньому складі не має достатньої кількості голосів для призначення нових міністрів.Пане Остапе, чи маєте ви вдома пса або кота?Ні, не маю. Уже казав, що вдома ніде нової чашки поставити.Дякую всім за запитання.